Cedera Wesley, berapa banyak dan pertandingan mana saja yang akan dilewatkannya bersama Roma

Ini adalah periode di mana klub-klub menanti dengan cemas pertandingan tim nasional, berharap para pemain mereka tidak mengalami cedera. Namun, seperti biasa, selalu saja ada pemain yang cedera dan tidak bisa bermain di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam hal ini, tidak ada kabar baik dari Roma: dalam pertandingan persahabatan antara Brasil dan Prancis (yang berakhir dengan skor 2-1 untuk tim asuhan Deschamps), pemain sayap Roma Wesley mengalami cedera dan terpaksa keluar lapangan 20 menit sebelum pertandingan berakhir, digantikan oleh Roger Ibañez, yang saat ini bermain di Al-Ahli, Arab Saudi.



