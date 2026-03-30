Ini adalah periode di mana klub-klub menanti dengan cemas pertandingan tim nasional, berharap para pemain mereka tidak mengalami cedera. Namun, seperti biasa, selalu saja ada pemain yang cedera dan tidak bisa bermain di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam hal ini, tidak ada kabar baik dari Roma: dalam pertandingan persahabatan antara Brasil dan Prancis (yang berakhir dengan skor 2-1 untuk tim asuhan Deschamps), pemain sayap Roma Wesley mengalami cedera dan terpaksa keluar lapangan 20 menit sebelum pertandingan berakhir, digantikan oleh Roger Ibañez, yang saat ini bermain di Al-Ahli, Arab Saudi.
Cedera Wesley, berapa banyak dan pertandingan mana saja yang akan dilewatkannya bersama Roma
KAPAN WESLEY BISA KEMBALI
Wesley telah kembali ke Roma dan hasil pemeriksaan medis yang dijalaninya menunjukkan adanya cedera otot dan tendon pada otot paha belakang (biceps femoris) di paha kanannya. Pemain asal Brasil ini dipastikanakan absen dalam laga berikutnya tim asuhan Gasperini, yang akan menghadapi Inter dalam laga besar di San Siro saat liga kembali bergulir: pertandingan tersebut dijadwalkan pada Minggu Paskah, 5 April, pukul 20.45. Melihat jadwal Giallorossi, Wesley kemungkinan bisa kembali tersedia untuk pertandingan pada 25 April melawan Bologna, dengan melewatkan, selain laga melawan Inter, juga pertandingan melawan Pisa dan Atalanta (10 dan 18 April).
SIAPA YANG BISA MENGGANTIKAN WESLEY
Sambil menunggu kembalinya Wesley, Gasperini harus mencari solusi baru untuk posisi sayap kiri, di mana sejauh ini ia telah menempatkan pemain Brasil tersebut (yang secara alami bermain di sayap kanan). Salah satu opsi adalah menempatkan Kōstas Tsimikas sebagai starter, yang merupakan pengganti alami di posisi tersebut; opsi lainnya adalah pemain Belanda Devyne Rensch, dan untuk formasi yang lebih menyerang di posisi tersebut, Stephan El Shaarawy juga bisa diturunkan. Perhatikan juga opsi Angeliño, yang setelah absen cukup lama kini mulai kembali menemukan ritme permainannya.