Cedera, Marselino Ferdinan Batal Bergabung Dengan Timnas Indonesia U-22
Marselino menjalani perawatan cedera di klub
Timnas Indonesia U-22 dipastikan tidak diperkuat Marselino Ferdinan pada SEA Games 2025 untuk memulihkan cedera hamstring. Hal itu diungkapkan pelatih Indra Sjafri ketika mengumumkan pencoretan nama Marselino dari daftar skuad. Menurut Indra, AS Trencin tidak melepas Marselino ke timnas U-22, karena sedang menjalani perawatan cedera.
Sang pemain tak mengikuti TC Oktober dan November
Marselino sebetulnya diharapkan menambah daya dobrak timnas U-22 di SEA Games. Namun kehilangan Marselino tidak membuat Indra khawatir, apalagi penyerang sayap klub Slowakia ini tak mengikuti pemusatan latihan pada Oktober dan November sejak Indra mengambil alih kursi kepelatihan dari Gerald Vanenburg. Walau begitu, Indra memanggil penggawa Persik Kediri, Rifqi Ray Farandi, sebagai penggantinya. Rifqi telah bertolak ke Chiang Mai, Rabu (4/12), untuk bergabung dengan tim.
Tiga pemain diaspora dipastikan bergabung
Selain itu, kehadiran tiga pemain diaspora juga membuat Indra meyakini kekuatan timnas U-22 tak mengalami penurunan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trencin bahwa Marselino Ferdinan tidak bisa dilepas klubnya, karena mengalami cedera hamstring. Untuk itu, kami siapkan pengganti yakni Rifqi Ray Farandi dari Persik Kediri yang hari ini (Rabu) terbang ke Thailand untuk bergabung,” ujar Indra.
“Terima kasih untuk PSSI yang berupaya memastikan pemain-pemain abroad seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Markx yang bisa ikut dan sudah bergabung bersama timnas U-22 di SEA Games 2025 ini, walaupun bukan kalender FIFA. Selain itu, terima kasih juga untuk I.League dan klub-klub luar negeri yang sudah membantu dalam pembentukan skuad Timnas SEA Games 2025.”
Timnas U-22 fokus menghadapi Filipina
Cabang sepakbola SEA Games 2025 sudah dimulai sejak kemarin. Namun timnas U-22 baru melakoni laga perdananya pada awal pekan depan, menyusul perubahan jadwal akibat mundurnya Kamboja. Timnas U-22 terlebih dulu menghadapi Filipina, Senin (8/12), dan empat hari kemudian bentrok dengan Myanmar.
“Saat ini, tim sudah melakukan latihan intensif di Chiang Mai, Thailand. Kami terus fokus serta mematangkan persiapan dan strategi jelang melakoni laga perdana melawan Filipina,” imbuh Indra.
