Cedera, Marselino Ferdinan Batal Bergabung Dengan Timnas Indonesia U-22

Selain itu, kehadiran tiga pemain diaspora juga membuat Indra meyakini kekuatan timnas U-22 tak mengalami penurunan.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trencin bahwa Marselino Ferdinan tidak bisa dilepas klubnya, karena mengalami cedera hamstring. Untuk itu, kami siapkan pengganti yakni Rifqi Ray Farandi dari Persik Kediri yang hari ini (Rabu) terbang ke Thailand untuk bergabung,” ujar Indra.

“Terima kasih untuk PSSI yang berupaya memastikan pemain-pemain abroad seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Markx yang bisa ikut dan sudah bergabung bersama timnas U-22 di SEA Games 2025 ini, walaupun bukan kalender FIFA. Selain itu, terima kasih juga untuk I.League dan klub-klub luar negeri yang sudah membantu dalam pembentukan skuad Timnas SEA Games 2025.”