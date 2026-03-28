Cedera Kristensen di Udinese: kabar terbaru untuk Como dan siapa yang bisa menggantikannya

Beberapa minggu lalu, Bertola mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar dalam pertandingan melawan Fiorentina akibat masalah pada pergelangan kaki kanannya. Dalam situasi tersebut, Runjaic memasukkan Mlacic, yang sebelumnya melakukan debutnya di liga saat melawan Fiorentina dan kemudian menjadi starter untuk pertama kalinya dalam pertandingan berikutnya melawan Atalanta; dengan situasi darurat di lini belakang yang juga kehilangan Solet, dalam kekalahan melawan Juventus, lini belakang diisi oleh Ehizibue, Kabasele, dan Kristensen. Bertola dan Solet telah kembali dan, kecuali ada kejutan, mereka akan menjadi starter. Jika Kristensen tidak bisa bermain melawan Como, salah satu dari Ehizibue, Kabasele, atau Mlacic akan bermain.