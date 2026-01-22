Cedera Kepala Belum Pulih, Pelatih Borussia Moenchengladbach Pusing Cari Pengganti Kevin Diks

Sekarang Polanski sepertinya harus melakukan perubahan di lini belakang, terutama melawan tim Swabia yang memiliki daya serang tinggi.

“Saya belum bisa mengatakan apakah dia akan fit untuk hari Minggu. Tidak masuk akal untuk membiarkannya bermain. Dia mengalami benturan keras dan juga mengalami beberapa masalah dalam beberapa hari terakhir,” jelas Polanski dikutip laman Bild.

“Jadi kita harus menunggu dan melihat. Yang terpenting baginya adalah kesehatannya. Kita harus lebih berhati-hati dengan hal-hal seperti ini.”