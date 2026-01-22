Getty Images
Cedera Kepala Belum Pulih, Pelatih Borussia Moenchengladbach Pusing Cari Pengganti Kevin Diks
- Borussia Monchengladbach
Kevin Diks kemungkinan besar absen melawan Stuttgart
Borussia Moenchengladbach harus menjalani laga sulit demi kembali ke jalur kemenangan, karena akan menjamu peringkat empat VfB Stuttgart di Stadion Borussia Park, Minggu (25/1) malam WIB. Namun pelatih Eugen Polanski sudah dibuat pusing menjelang laga itu, sebab dia harus kehilangan Kevin Diks. Salah satu bek andalan Gladbach tersebut akan absen di pertandingan nanti untuk memulihkan cedera kepala.
Sang pemain belum mengikuti latihan bersama tim
Diks mesti ditarik keluar pada menit ke-88 setelah berbenturan kepala dengan Luka Vuskovic ketika Gladbach bermain imbang tanpa gol melawan Hamburg pada akhir pekan kemarin. Posisi Diks kemudian diambil alih Kota Takai. Diks hingga, Rabu (21/1), belum mengikuti latihan bersama tim. Padahal Diks merupakan pemain andalan di lini pertahanan yang telah tampil di semua 18 pertandingan Bundesliga sejauh ini.
- getty
Polanski belum bisa memastikan Diks dimainkan pada laga nanti
Sekarang Polanski sepertinya harus melakukan perubahan di lini belakang, terutama melawan tim Swabia yang memiliki daya serang tinggi.
“Saya belum bisa mengatakan apakah dia akan fit untuk hari Minggu. Tidak masuk akal untuk membiarkannya bermain. Dia mengalami benturan keras dan juga mengalami beberapa masalah dalam beberapa hari terakhir,” jelas Polanski dikutip laman Bild.
“Jadi kita harus menunggu dan melihat. Yang terpenting baginya adalah kesehatannya. Kita harus lebih berhati-hati dengan hal-hal seperti ini.”
Para pemain yang disiapkan menjadi pengganti Diks
Polanski memiliki sejumlah opsi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Diks. Takai menjadi pilihan pertama, mengingat dia mampu menjaga stabilitas tim dibabak kedua saat digasak Hoffenheim 5-1. Sementara Marvin Friedrich tidak masuk ke dalam skuad sejak pergantian tahun. Begitu juga dengan Fabio Chiarodia yang belakangan ini mulai kehilangan tempat.
Iklan