Cedera Kapten Manchester United Bruno Fernandes Jadi Berkah Buat Kobbie Mainoo, Kok Bisa?

Terlepas dari tekanan yang ada saat ini, Amorim tetap teguh bahwa United tidak akan panik di bursa transfer musim dingin. Strategi perekrutan klub berfokus pada restrukturisasi jangka panjang daripada perbaikan jangka pendek.

"Satu-satunya yang kami ketahui adalah kami hanya akan mencoba mendatangkan pemain yang menurut kami akan menjadi pemain utama kami di masa depan," kata Amorim. "Ini bukan untuk menghemat sesuatu saat ini, untuk mengatasi kehilangan tiga pemain untuk Piala Afrika. Kami akan mencoba mendatangkan, di akhir musim, pemain yang sempurna untuk masa depan kami. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mungkin kami dapat melakukan sesuatu [bulan depan]."

Hanya 17 bulan setelah menjadi starter di final Euro 2024 untuk Inggris, Mainoo kini terjebak di antara menjadi pemain yang tak tergantikan karena kurangnya opsi dan ketidakpastian tentang posisinya dalam visi jangka panjang manajer.