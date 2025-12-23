Getty Images Sport
Cedera Kapten Manchester United Bruno Fernandes Jadi Berkah Buat Kobbie Mainoo, Kok Bisa?
Bakat Mainoo terhenti karena musim yang berat
Musim Mainoo diwarnai oleh frustrasi. Ia belum pernah menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer musim ini, setelah kehilangan kepercayaan dari Amorim. Total keterlibatannya di liga utama hanya 221 menit, sangat kontras dengan tanggung jawab yang diembannya beberapa bulan lalu. Minat terhadap gelandang tersebut memang nyata. Napoli termasuk di antara klub yang memantau situasinya di musim panas, tetapi Mainoo memilih untuk tetap bertahan, percaya bahwa ia dapat meyakinkan Amorim tentang nilainya. Kesempatan itu belum terwujud, karena sang manajer secara konsisten memandangnya sebagai opsi cadangan daripada sebagai pemain inti.
Cedera dan Piala Afrika: Amorim hadapi krisis pemain
Dengan Fernandes cedera dan pilihan yang semakin menipis, United tidak mampu melepas pemain tengah mana pun di bulan Januari, seperti yang diungkapkan oleh The Times. Rekor kebugaran Fernandes membuat situasi ini semakin mencolok. Sejak tiba pada tahun 2020, sang kapten hanya absen dalam tiga pertandingan liga karena cedera atau sakit, dengan rata-rata lebih dari 50 penampilan per musim. Mainoo sendiri tidak kebal terhadap kesialan. Masalah betis ringan membuatnya absen dalam kekalahan melawan Villa dan diperkirakan akan membuatnya absen hingga sepuluh hari. Dia juga kemungkinan masih menepi dalam pertandingan Boxing Day melawan Newcastle United. Masalahnya semakin diperparah dengan kepergian Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo untuk Piala Afrika, yang membuat Amorim kehilangan komponen kunci di sisi kanan sistem yang disukainya.
Perombakan lini tengah
Di balik layar, United sudah merencanakan perombakan lini tengah yang signifikan musim panas mendatang. Sejumlah target dari Liga Primer telah dipantau, termasuk Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba dan Alex Scott, karena klub sedang mengevaluasi masa depan mereka. Masa depan Fernandes, Casemiro, dan Mainoo masih belum jelas. Fernandes dan Casemiro termasuk di antara pemain dengan gaji tertinggi di klub, sementara potensi kepergian permanen Marcus Rashford dan Jadon Sancho dapat membebaskan dana yang cukup besar. Setan Merah hanya mendatangkan dua gelandang tengah spesialis dalam tujuh tahun terakhir, Casemiro dan Ugarte, setelah gagal mendapatkan Declan Rice, yang pada akhirnya pindah ke Arsenal. Pemain baru yang didatangkan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan gaji tertinggi, tetapi biaya transfer bisa signifikan karena United berupaya merombak lini tengah yang seringkali terlihat kurang seimbang dan dalam.
Amorim akan menahan diri pada Januari
Terlepas dari tekanan yang ada saat ini, Amorim tetap teguh bahwa United tidak akan panik di bursa transfer musim dingin. Strategi perekrutan klub berfokus pada restrukturisasi jangka panjang daripada perbaikan jangka pendek.
"Satu-satunya yang kami ketahui adalah kami hanya akan mencoba mendatangkan pemain yang menurut kami akan menjadi pemain utama kami di masa depan," kata Amorim. "Ini bukan untuk menghemat sesuatu saat ini, untuk mengatasi kehilangan tiga pemain untuk Piala Afrika. Kami akan mencoba mendatangkan, di akhir musim, pemain yang sempurna untuk masa depan kami. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mungkin kami dapat melakukan sesuatu [bulan depan]."
Hanya 17 bulan setelah menjadi starter di final Euro 2024 untuk Inggris, Mainoo kini terjebak di antara menjadi pemain yang tak tergantikan karena kurangnya opsi dan ketidakpastian tentang posisinya dalam visi jangka panjang manajer.
