Cedera Jude Bellingham lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya, dan bintang Real Madrid ini diperkirakan akan absen dalam pemusatan latihan terakhir Inggris sebelum Piala Dunia
Bellingham meninggalkan kompetisi La Liga dengan menangis.
Bellingham keluar dengan pincang dari pertandingan La Liga melawan Rayo Vallecano pada 1 Februari. Ia meninggalkan pertandingan itu dengan menangis setelah mengalami cedera dengan waktu kurang dari 10 menit tersisa, saat ia terjatuh ke rumput saat mengejar bola liar.
Segera terlihat bahwa Bellingham mengalami cedera serius, dengan gelandang serang yang aktif itu terlihat memegang kaki kirinya. Real Madrid segera melakukan pemeriksaan medis, dan diputuskan bahwa tidak diperlukan operasi.
Pertandingan yang mungkin dilewatkan Bellingham bersama Real Madrid dan Inggris
Perkiraan waktu pemulihan awal menyebutkan bahwa Bellingham bisa absen selama sekitar lima minggu, dengan Real Madrid dilaporkan yakin bahwa pemain andalan mereka, No.5, akan siap untuk pertandingan melawan rival lokal Getafe pada 2 Maret.
Menurut The Sun, program rehabilitasi tersebut akan memakan waktu jauh lebih lama untuk diselesaikan - tanpa mengambil risiko terkait kebugaran Bellingham. Kini dilaporkan bahwa ia bisa absen hingga awal April.
Absen selama itu akan membuatnya melewatkan pertandingan persahabatan Inggris melawan Uruguay dan Jepang pada akhir Maret. Pertandingan-pertandingan tersebut akan menjadi yang terakhir bagi The Three Lions sebelum fokus beralih ke perjuangan Piala Dunia.
Bellingham juga kemungkinan akan absen dalam pertandingan krusial dalam perjuangan Real Madrid untuk gelar La Liga, serta kedua leg babak playoff fase knockout Liga Champions melawan Benfica asuhan Jose Mourinho. Ia mungkin tidak akan kembali untuk babak 16 besar kompetisi Eropa, yang berpotensi mempertemukan Los Blancos dengan Manchester City.
Pembaruan dari Tuchel mengenai kondisi kebugaran Bellingham
Bellingham baru tampil dalam satu pertandingan untuk Inggris - pertandingan terakhir mereka melawan Albania pada November - sejak Juni 2025. Ia menjalani operasi bahu pada musim panas lalu, yang menunda awal musimnya di kampanye saat ini.
Pertanyaan telah diajukan mengenai hubungan kerjanya dengan manajer Three Lions, Tuchel, dengan taktik Jerman yang ketat itu menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan slot Piala Dunia hanya berdasarkan reputasi.
Dia mengatakan tentang kebugaran Bellingham: “Klub sedikit lebih berhati-hati dalam melihat proses pemulihannya. Jude sedang berusaha keras, dan seperti yang kita ketahui, dia sangat tekun dan profesional. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan kami pada Maret.
“Tentu saja kami tetap berkomunikasi, itu hal yang wajar, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Apa pun yang bisa kami lakukan untuknya, kami akan membantu dan mendukungnya. Ini sedikit seperti perlombaan melawan waktu. Secara pribadi, saya optimis, tapi saya tidak yakin.”
Apakah Bellingham akan dipilih meskipun begitu?
Diharapkan Bellingham akan dipanggil untuk tugas Piala Dunia, terlepas dari apakah dia bermain dalam pertandingan internasional Maret atau tidak, mengingat kemampuannya yang dapat mengubah jalannya pertandingan tidak diragukan lagi.
Mantan striker Inggris Michael Owen mengatakan kepada GOAL baru-baru ini saat ditanya apakah 'Galactico' Real Madrid akan masuk dalam skuad: “Saya akan memberikan tempat untuk Jude Bellingham jika dia dalam kondisi fit. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, bukan hanya pemain terbaik Inggris. Banyak hal bergantung pada apakah Tuchel akan memindahkan salah satu dari 10 pemain itu ke posisi yang lebih lebar untuk memasukkannya ke dalam skuad.
“Jika semua pemain dalam kondisi prima dan bermain di level terbaik, maka bagi saya Jude Bellingham adalah pemain terbaik untuk posisi itu di negara ini. Tapi, ada beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu.”
Inggris akan memiliki dua pertandingan persahabatan pra-turnamen di Amerika Serikat saat menuju Florida, melawan Selandia Baru dan Kosta Rika, yang akan memungkinkan Bellingham untuk kembali beraksi di level internasional.
Tuchel, yang telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028, akan melihat The Three Lions memulai upaya mereka untuk meraih gelar dunia saat menghadapi Kroasia di Texas - di markas megah Dallas Cowboys NFL - pada 17 Juni.
