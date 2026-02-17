Cedera Jude Bellingham lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya, dan bintang Real Madrid ini diperkirakan akan absen dalam pemusatan latihan terakhir Inggris sebelum Piala Dunia

Perkiraan waktu pemulihan awal menyebutkan bahwa Bellingham bisa absen selama sekitar lima minggu, dengan Real Madrid dilaporkan yakin bahwa pemain andalan mereka, No.5, akan siap untuk pertandingan melawan rival lokal Getafe pada 2 Maret.

Menurut The Sun, program rehabilitasi tersebut akan memakan waktu jauh lebih lama untuk diselesaikan - tanpa mengambil risiko terkait kebugaran Bellingham. Kini dilaporkan bahwa ia bisa absen hingga awal April.

Absen selama itu akan membuatnya melewatkan pertandingan persahabatan Inggris melawan Uruguay dan Jepang pada akhir Maret. Pertandingan-pertandingan tersebut akan menjadi yang terakhir bagi The Three Lions sebelum fokus beralih ke perjuangan Piala Dunia.

Bellingham juga kemungkinan akan absen dalam pertandingan krusial dalam perjuangan Real Madrid untuk gelar La Liga, serta kedua leg babak playoff fase knockout Liga Champions melawan Benfica asuhan Jose Mourinho. Ia mungkin tidak akan kembali untuk babak 16 besar kompetisi Eropa, yang berpotensi mempertemukan Los Blancos dengan Manchester City.