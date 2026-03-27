Cedera Calhanoglu saat membela Turki: Kondisinya dan kabar terbaru menjelang laga Inter vs Roma

Menurut kabar yang beredar, cedera tersebut tampaknya tidak parah, kemungkinan hanya masalah otot karena beberapa menit sebelum diganti, Calhanoglu terlihat memegang betis kirinya, bagian tubuh yang sama yang membuatnya absen pada Januari lalu setelah pertandingan melawan Napoli. Pemain tersebut akan tetap bersama tim nasional dan dalam beberapa jam ke depan akan menjalani pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah ia dapat diturunkan dalam pertandingan final playoff melawan Kosovo yang dijadwalkan pada Selasa, 31 Maret pukul 20.45: hingga saat ini sepertinya tidak ada masalah, dan pergantian tersebut mungkin juga merupakan langkah pencegahan dari pelatih timnas Turki, Vincenzo Montella.



