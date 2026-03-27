Inter (masih) cemas dengan kondisi Hakan Calhanoglu. Nerazzurri secara tidak langsung tertarik pada pertandingan antara Turki dan Rumania, yang merupakan semifinal babak playoff kualifikasi Piala Dunia mendatang yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, di mana Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan bertanding. Turki menang 1-0 berkat gol Kadioglu di babak kedua, namun di menit-menit akhir pertandingan, gelandang Inter tersebut—yang dalam laga ini mencatatkan penampilan ke-103 bersama timnas dan menjadi pemain ketiga dengan penampilan terbanyak—diganti karena masalah fisik.
Cedera Calhanoglu saat membela Turki: Kondisinya dan kabar terbaru menjelang laga Inter vs Roma
BAGAIMANA KONDISI CALHANOGLU?
Menurut kabar yang beredar, cedera tersebut tampaknya tidak parah, kemungkinan hanya masalah otot karena beberapa menit sebelum diganti, Calhanoglu terlihat memegang betis kirinya, bagian tubuh yang sama yang membuatnya absen pada Januari lalu setelah pertandingan melawan Napoli. Pemain tersebut akan tetap bersama tim nasional dan dalam beberapa jam ke depan akan menjalani pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah ia dapat diturunkan dalam pertandingan final playoff melawan Kosovo yang dijadwalkan pada Selasa, 31 Maret pukul 20.45: hingga saat ini sepertinya tidak ada masalah, dan pergantian tersebut mungkin juga merupakan langkah pencegahan dari pelatih timnas Turki, Vincenzo Montella.
MENUJU INTER VS ROMA
Setelah pertandingan penentuan melawan Kosovo — final babak playoff, di mana pemenangnya akan lolos ke Piala Dunia — Calhanoglu dan para pemain timnas lainnya akan kembali ke klub masing-masing. Saat liga kembali bergulir, Inter akan menghadapi laga besar melawan Roma di San Siro pada Hari Paskah, Minggu, 5 April pukul 20.45. Cristian Chivu berharap gelandang serangnya itu kembali ke Milan tanpa cedera dan siap turun ke lapangan melawan tim asuhan Gasperini. Jika ia tidak bisa bermain, Piotr Zielinski mungkin akan menggantikannya di lini tengah.