Cedera Benjamin Sesko Bikin Panik, Ruben Amorim Desak Manchester United Lebih 'Berhati-Hati'

Penyerang Slovenia tersebut bergabung dengan Manchester United dari RB Leipzig pada bulan Agustus, memilih Old Trafford daripada klub lain yang berminat seperti Newcastle. Pemain berusia 22 tahun itu dipandang sebagai bagian penting dari proyek masa depan di bawah arahan manajer Amorim, memiliki kombinasi langka antara kecepatan dan dominasi fisik, tetapi hanya mencetak dua gol dalam 12 penampilan.

Namun, dampak awalnya terhambat ketika ia mengalami cedera lutut saat bermain imbang 2-2 dengan Spurs awal bulan ini. Sesko masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tetapi terpaksa keluar lebih awal setelah tekel keras dari Micky van de Ven, membuat United bermain dengan sepuluh pemain karena mereka telah menggunakan semua pergantian mereka. Kekhawatiran awal akan cedera serius jangka panjang, seperti robekan ACL, mereda setelah pemindaian, tetapi cedera tersebut membuatnya absen selama beberapa pekan.

Amorim mengonfirmasi bahwa Sesko akan absen selama "beberapa minggu" tetapi memperkirakan ia akan kembali sekitar waktu yang sama ketika penyerang lainnya berangkat ke Piala Afrika pada bulan Desember.