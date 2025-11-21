AFP
Cedera Benjamin Sesko Bikin Panik, Ruben Amorim Desak Manchester United Lebih 'Berhati-Hati'
Awal karier Sesko di Old Trafford tidak berjalan mulus
Penyerang Slovenia tersebut bergabung dengan Manchester United dari RB Leipzig pada bulan Agustus, memilih Old Trafford daripada klub lain yang berminat seperti Newcastle. Pemain berusia 22 tahun itu dipandang sebagai bagian penting dari proyek masa depan di bawah arahan manajer Amorim, memiliki kombinasi langka antara kecepatan dan dominasi fisik, tetapi hanya mencetak dua gol dalam 12 penampilan.
Namun, dampak awalnya terhambat ketika ia mengalami cedera lutut saat bermain imbang 2-2 dengan Spurs awal bulan ini. Sesko masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tetapi terpaksa keluar lebih awal setelah tekel keras dari Micky van de Ven, membuat United bermain dengan sepuluh pemain karena mereka telah menggunakan semua pergantian mereka. Kekhawatiran awal akan cedera serius jangka panjang, seperti robekan ACL, mereda setelah pemindaian, tetapi cedera tersebut membuatnya absen selama beberapa pekan.
Amorim mengonfirmasi bahwa Sesko akan absen selama "beberapa minggu" tetapi memperkirakan ia akan kembali sekitar waktu yang sama ketika penyerang lainnya berangkat ke Piala Afrika pada bulan Desember.
Amorim: Masih belum pasti
"Dia akan absen beberapa minggu," kata Amorim. "Tidak terlalu serius, kami harus berhati-hati. Dia merasa lebih baik." Dan mengenai apakah Sesko akan kembali sebelum Mbeumo berangkat bermain di AFCON, ia menambahkan: "Kira-kira waktunya akan sama – saya tidak ingin memastikannya, tetapi ketika mereka pergi ke kamp pelatihan, saya perkirakan Ben akan kembali."
Dan Amorim memberikan informasi terbaru tentang Harry Maguire dan Kobbie Mainoo, dengan mengatakan: "Maguire belum siap. Kobbie tidak berlatih hari ini, tetapi saya pikir kita bisa melihat Kobbie besok, jadi kita lihat saja nanti. Ada peluang bagi pemain lain seperti tim U-21. Kita lihat saja nanti, itu tidak ideal. Mereka sangat penting di tim kami."
'Memanfaatkan' Fernandes
Meskipun Amorim masih sangat menginginkan striker bintangnya kembali, klub telah diberitahu bahwa mereka tidak boleh mengabaikan tawaran transfer "bodoh" dari Saudi Pro League untuk Bruno Fernandes. Minat dari belahan dunia tersebut ditunjukkan kepada gelandang Portugal tersebut selama musim panas, tetapi pemain Portugal itu memutuskan untuk bertahan di Old Trafford.
Mantan bek United Wes Brown berkata: "Dia sudah mencapai usia di mana dia masih ingin menjadi bagian dari tim ini, tetapi Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan semuanya karena dunia tidak bekerja seperti itu. Saya rasa tidak ada yang akan menganggapnya terlalu pribadi jika itu terjadi. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mencoba membantu tim. Pada titik tertentu, situasi akan menjadi genting jika seseorang datang - mungkin berbicara dengan orang Saudi dengan uang itu. Jika itu terjadi lagi, apa pun yang terjadi, Anda tidak bisa menyalahkan Bruno. Anda harus menerima bahwa dia melakukan hal yang benar dengan apa yang perlu dia lakukan dan kemudian melanjutkan lagi."
Man United bersiap hadapi Everton
United dapat memperpanjang rekor tak terkalahkan lima pertandingan mereka saat menjamu Everton, Selasa (25/11) dini hari WIB. Setelah awal musim yang kurang konsisten, Setan Merah telah menemukan performa terbaiknya dan berada di peringkat ketujuh klasemen Liga Primer, hanya terpaut beberapa poin dari zona Liga Champions. Penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya Mbeumo, yang telah mencetak empat gol dalam empat pertandingan liga terakhirnya, akan menjadi krusial bagi lini serang United. Everton belum pernah menang tandang sejak Agustus, dan United menjadi favorit kuat untuk mengamankan kemenangan kandang yang penting.
