Casemiro Tinggalkan Manchester United! Setan Merah Umumkan Kepergian Sang Gelandang Di Akhir Musim

United telah mengkonfirmasi bahwa Casemiro akan meninggalkan klub pada akhir musim, setelah kontraknya berakhir. Pemain internasional Brasil tersebut sekarang berusia 33 tahun, dan telah membuat 21 penampilan di semua kompetisi musim ini, tetapi ia akan mencari tantangan baru setelah akhir musim.

United mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Casemiro akan meninggalkan Manchester United musim panas ini, setelah kontraknya berakhir. Gelandang legendaris ini telah menikmati empat musim di klub, bermain 146 pertandingan dan mencetak 21 gol hingga saat ini."

"Sebagai pemain yang selalu meraih kemenangan, Casemiro diperkenalkan di Old Trafford pada Agustus 2022, dan dengan cepat menjadi favorit penggemar karena sifatnya yang agresif dan kemampuannya mencetak gol di saat-saat krusial."

"Kapten Brasil ini memainkan peran penting dalam membantu United memenangkan Piala Liga 2023, mencetak gol sundulan dalam penampilan luar biasa melawan Newcastle United. Pemain berusia 33 tahun ini juga memenangkan Piala FA pada tahun 2024. Para pendukung akan memiliki kesempatan untuk menghargai kontribusi Casemiro pada pertandingan kandang terakhir musim ini, melawan Nottingham Forest."