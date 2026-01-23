Getty
Casemiro Tinggalkan Manchester United! Setan Merah Umumkan Kepergian Sang Gelandang Di Akhir Musim
Casemiro akan pergi dari Old Trafford
United telah mengkonfirmasi bahwa Casemiro akan meninggalkan klub pada akhir musim, setelah kontraknya berakhir. Pemain internasional Brasil tersebut sekarang berusia 33 tahun, dan telah membuat 21 penampilan di semua kompetisi musim ini, tetapi ia akan mencari tantangan baru setelah akhir musim.
United mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Casemiro akan meninggalkan Manchester United musim panas ini, setelah kontraknya berakhir. Gelandang legendaris ini telah menikmati empat musim di klub, bermain 146 pertandingan dan mencetak 21 gol hingga saat ini."
"Sebagai pemain yang selalu meraih kemenangan, Casemiro diperkenalkan di Old Trafford pada Agustus 2022, dan dengan cepat menjadi favorit penggemar karena sifatnya yang agresif dan kemampuannya mencetak gol di saat-saat krusial."
"Kapten Brasil ini memainkan peran penting dalam membantu United memenangkan Piala Liga 2023, mencetak gol sundulan dalam penampilan luar biasa melawan Newcastle United. Pemain berusia 33 tahun ini juga memenangkan Piala FA pada tahun 2024. Para pendukung akan memiliki kesempatan untuk menghargai kontribusi Casemiro pada pertandingan kandang terakhir musim ini, melawan Nottingham Forest."
- AFP
Casemiro kirim pesan perpisahan
Mantan bintang Real Madrid tersebut telah tampil sebanyak 146 kali untuk United, mencetak 21 gol dan memberikan 13 assist. The Athletic melaporkan bahwa ada klausul perpanjangan satu tahun dalam kontrak Casemiro, tetapi itu bergantung pada jumlah pertandingan yang dimainkan sang gelandang, yang dilaporkan sebanyak 35 pertandingan. Sekarang United telah tersingkir dari Piala FA dan Piala Liga, ia harus bermain sebagai starter di hampir setiap pertandingan tersisa di musim Liga Primer mereka.
Casemiro berkata: “Saya akan selalu membawa Manchester United bersama saya sepanjang hidup saya. Sejak hari pertama saya melangkah keluar di stadion yang indah ini, saya merasakan gairah Old Trafford dan cinta yang sekarang saya bagi dengan para pendukung kami untuk klub istimewa ini."
“Ini bukan saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal; Masih banyak kenangan yang akan tercipta selama empat bulan ke depan. Kita masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan bersama; fokus penuh saya, seperti biasa, akan tetap pada memberikan segalanya untuk membantu klub kita meraih kesuksesan.”
Perekrutan besar
Menurut laporan The Athletic, Setan Merah merekrut Casemiro dengan kesepakatan yang sangat menguntungkan, menghabiskan sekitar £60 juta untuknya. Kontraknya bernilai sekitar £15 juta per tahun selama tiga musim, dan membengkak hingga £18 juta ketika klub berada di Liga Champions. Ia tetap menjadi pemain reguler di skuad Brasil, dengan 82 penampilan untuk negaranya, dan kemungkinan akan mewakili mereka lagi di Piala Dunia 2026 musim panas ini.
Ia menulis di X: "Mengetahui kapan suatu tahapan berakhir. Mengetahui kapan harus mengucapkan selamat tinggal ketika Anda merasa bahwa Anda akan selalu diingat dan dihormati selamanya. Empat bulan untuk memberikan segalanya untuk lambang ini dan untuk tujuan kita. Rasa hormat dan kasih sayang abadi untuk Manchester United dan para penggemarnya yang luar biasa. Selamanya Setan Merah."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Manchester United akan menghadapi Arsenal dalam pertandingan besar akhir pekan ini, sebelum melawan Fulham. Casemiro berharap dapat menjadi starter di kedua pertandingan tersebut, dan terus menunjukkan dampak yang dapat ia berikan di lini tengah.
Iklan