Casemiro mengincar kolaborasi dengan bintang USMNT Christian Pulisic di AC Milan menjelang kepindahannya dari Manchester United

Casemiro telah mencari klub baru sejak awal tahun ini, setelah Manchester United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim.

The Red Devils mengonfirmasi keputusan tersebut pada Januari, dengan pernyataan yang berbunyi: "Casemiro akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini, setelah kontraknya berakhir.

"Gelandang legendaris ini telah menghabiskan empat musim di klub, bermain dalam 146 pertandingan dan mencetak 21 gol hingga saat ini.

"Sebagai pemain yang sering meraih gelar, Casemiro diperkenalkan di Old Trafford pada Agustus 2022, dan segera menjadi favorit penggemar berkat sifatnya yang agresif dan kemampuannya mencetak gol pada momen-momen krusial."

Dia tetap menjadi pemain kunci selama kebangkitan klub di bawah Michael Carrick, menampilkan performa khasnya dalam kemenangan atas Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham Hotspur, dan Everton dalam sebulan terakhir. Pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya dikritik oleh penggemar dan pakar, terutama terlihat rentan selama tahap akhir masa jabatan Erik ten Hag dan sebagian besar masa jabatan singkat Ruben Amorim.