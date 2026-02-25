Getty Images
Diterjemahkan oleh
Casemiro mengincar kolaborasi dengan bintang USMNT Christian Pulisic di AC Milan menjelang kepindahannya dari Manchester United
Casemiro akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini.
Casemiro telah mencari klub baru sejak awal tahun ini, setelah Manchester United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim.
The Red Devils mengonfirmasi keputusan tersebut pada Januari, dengan pernyataan yang berbunyi: "Casemiro akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini, setelah kontraknya berakhir.
"Gelandang legendaris ini telah menghabiskan empat musim di klub, bermain dalam 146 pertandingan dan mencetak 21 gol hingga saat ini.
"Sebagai pemain yang sering meraih gelar, Casemiro diperkenalkan di Old Trafford pada Agustus 2022, dan segera menjadi favorit penggemar berkat sifatnya yang agresif dan kemampuannya mencetak gol pada momen-momen krusial."
Dia tetap menjadi pemain kunci selama kebangkitan klub di bawah Michael Carrick, menampilkan performa khasnya dalam kemenangan atas Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham Hotspur, dan Everton dalam sebulan terakhir. Pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya dikritik oleh penggemar dan pakar, terutama terlihat rentan selama tahap akhir masa jabatan Erik ten Hag dan sebagian besar masa jabatan singkat Ruben Amorim.
- Getty Images Sport
Casemiro berkeinginan untuk tetap berada di Eropa.
Dengan masa depannya yang masih belum pasti, Casemiro secara alami dikaitkan dengan sejumlah pihak yang dikabarkan tertarik padanya. Pindah ke MLS telah menjadi pembicaraan, dengan laporan bahwa pemenang Liga Champions lima kali itu bisa direkrut untuk bermain bersama mantan rival Clasico-nya, Lionel Messi, di Inter Miami. LA Galaxy, yang pernah menjadi tempat bermain legenda seperti David Beckham dan Zlatan Ibrahimovic, juga disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi gelandang tersebut.
Casemiro dan keluarganya baru-baru ini terlihat di Florida, sementara istrinya, Ana, juga berada di Las Vegas awal bulan ini.
Namun, The Sun mengklaim Casemiro ingin terus bermain di Eropa untuk saat ini, percaya bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk bermain di level elit. Dia mungkin mendapatkan kesempatan itu, dengan laporan menambahkan bahwa Italia bisa menjadi destinasi ideal bagi mantan bintang Porto untuk melanjutkan karirnya.
Pemain Brasil dapat berkolaborasi dengan Pulisic dan mantan rekan setimnya di Real Madrid.
AC Milan tidak ragu-ragu dalam merekrut pemain senior di masa lalu. Bahkan, mereka melakukan salah satu langkah paling cerdas di antara tim-tim di seluruh dunia pada jendela transfer musim panas ketika mereka mendatangkan gelandang senior Luka Modric, yang meraih kesuksesan besar bersama Casemiro di Real Madrid. Pemain Kroasia itu menandatangani kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan satu musim lagi, yang pasti akan diambil mengingat penampilannya yang impresif untuk tim Massimiliano Allegri sejauh ini.
Casemiro juga akan mendapat kesempatan bermain bersama Christian Pulisic, yang telah menghidupkan kembali kariernya di San Siro setelah masa-masa biasa-biasa saja di Inggris bersama Chelsea. Pemain internasional Amerika Serikat ini kini menjadi salah satu pemain terpenting Milan dan sedang menikmati musim yang luar biasa, mencetak sepuluh gol di semua kompetisi sejauh ini.
Rossoneri kini tertinggal sepuluh poin dari rival sekota mereka, Inter Milan, dalam perburuan gelar Serie A, namun kedatangan Casemiro dapat membantu mereka dalam upaya merebut gelar juara musim depan.
- Getty Images Sport
Casemiro masih memberikan kontribusi bagi Manchester United menjelang kepergiannya.
Meskipun spekulasi akan terus mengelilingi Casemiro hingga klub barunya dikonfirmasi, gelandang tersebut tetap berkomitmen pada United hingga akhir musim ini. The Red Devils kini memiliki kesempatan emas untuk memastikan partisipasi di Liga Champions musim depan, yang sebelumnya terlihat cukup tidak mungkin selama beberapa bulan terakhir Amorim di klub.
Pemain senior ini diperkirakan akan kembali menjadi starter pada Minggu saat United kembali beraksi di kandang melawan Crystal Palace.
Iklan