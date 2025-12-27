Casemiro Bungkam Kritik? Jamie Carragher Tarik Ucapannya Setelah Manchester United Tumbangkan Newcastle

Casemiro telah menjadi bagian penting dari tim Amorim musim ini, 15 kali tampil sebagai starter dari 16 pertandingan Liga Primer yang ia mainkan dan mencetak empat gol untuk Setan Merah.

Pemain asal Brasil tersebut berada di enam bulan terakhir kontraknya di Old Trafford dan meskipun masa depannya masih belum pasti, peran kuncinya untuk sisa musim ini sudah terjamin karena United berupaya kembali ke Liga Champions - kembali ke lima besar dengan kemenangan atas Newcastle United.

Sang gelandang tidak luput dari perhatian Carragher, yang merupakan salah satu kritikus terbesar Casemiro lebih dari 18 bulan yang lalu. Namun, sebelum kemenangan Boxing Day United atas Newcastle United, mantan bek tersebut dengan cepat memuji kembalinya performa Casemiro, menyatakan bahwa ia tampak dalam kondisi fisik yang lebih baik dan "terlihat lebih ringan" daripada pada malam yang menentukan di London selatan pada Mei 2024, di mana Setan Merah kalah 4-0 di tangan Crystal Palace.