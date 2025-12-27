AFP
Casemiro Bungkam Kritik? Jamie Carragher Tarik Ucapannya Setelah Manchester United Tumbangkan Newcastle
Carragher menarik kembali pernyataan pedasnya tentang Casemiro di tahun 2024
Casemiro telah menjadi bagian penting dari tim Amorim musim ini, 15 kali tampil sebagai starter dari 16 pertandingan Liga Primer yang ia mainkan dan mencetak empat gol untuk Setan Merah.
Pemain asal Brasil tersebut berada di enam bulan terakhir kontraknya di Old Trafford dan meskipun masa depannya masih belum pasti, peran kuncinya untuk sisa musim ini sudah terjamin karena United berupaya kembali ke Liga Champions - kembali ke lima besar dengan kemenangan atas Newcastle United.
Sang gelandang tidak luput dari perhatian Carragher, yang merupakan salah satu kritikus terbesar Casemiro lebih dari 18 bulan yang lalu. Namun, sebelum kemenangan Boxing Day United atas Newcastle United, mantan bek tersebut dengan cepat memuji kembalinya performa Casemiro, menyatakan bahwa ia tampak dalam kondisi fisik yang lebih baik dan "terlihat lebih ringan" daripada pada malam yang menentukan di London selatan pada Mei 2024, di mana Setan Merah kalah 4-0 di tangan Crystal Palace.
"Salut untuknya"
Sebelum kemenangan itu, ketika Carragher didesak tentang komentarnya di masa lalu mengenai Casemiro, ia tampak agak malu-malu.
"Belum sepenuhnya (tertawa)," kata Carragher di Sky Sports. "Salut untuknya, tetapi Manchester United finis di posisi ke-15 musim lalu. Tahukah Anda, ketika saya melihatnya? Jujur saja, dia terlihat seperti pemain yang berbeda secara fisik. Saya ingat malam itu di Crystal Palace, dia terlihat hampir lebih ringan. Untuk masih bermain untuk Manchester United, dia tidak akan pernah pindah dengan kontrak yang dimilikinya, saya pikir itulah masalahnya dengan kesepakatan sejak mereka terakhir kali memenangkan gelar liga, kesepakatan itu sangat tidak masuk akal. Itu tidak akan diperpanjang, itu adalah area pertama yang mereka pertimbangkan untuk mendatangkan pemain baru di bulan Januari atau musim panas."
Apa yang Carragher katakan tentang Casemiro pada Mei 2024?
Pemain Brasil itu menjadi sasaran kritik Carragher setelah penampilan buruk di Selhurst Park di bawah asuhan Erik ten Hag, di mana Michael Olise mencetak dua gol dan Jean-Phillipe Mateta serta Tyrick Mitchell mencetak gol untuk mengejutkan Setan Merah.
Carragher mengatakan malam itu secara langsung di Sky Sports: "Saya pikir Casemiro harus tahu malam ini bahwa dia hanya memiliki tiga pertandingan lagi di level tertinggi. Dua pertandingan liga berikutnya dan final piala, kemudian dia harus berpikir, saya perlu pergi ke MLS atau Arab Saudi."
"Ini harus dihentikan karena kita sedang menyaksikan salah satu pemain hebat di zaman modern. Saya selalu ingat pepatah 'tinggalkan sepakbola sebelum sepakbola meninggalkan Anda'."
"Kemampuannya bermain sepakbola telah hilang. Di level tertinggi ini, dia perlu pensiun dan pindah. Dengan level pemain seperti dia, seharusnya dia tidak terus-menerus mengalami hal ini. Dia terlalu bagus untuk menampilkan performa seperti itu dan ditertawakan oleh Crystal Palace. Dia perlu mengakhiri kariernya."
Casemiro berperan penting saat United berjuang menuju zona Eropa
United kembali naik ke lima besar Liga Primer dengan kemenangan 1-0 atas Newcastle, dengan Patrick Dorgu mencetak gol kemenangan melalui tendangan voli yang indah di babak pertama.
Casemiro menjadi starter untuk tim asuhan Amorim tetapi ditarik keluar dan digantikan oleh Leny Yoro pada menit ke-60. Seperti yang terjadi di beberapa pertandingan musim ini, United melihat lawan mereka semakin mendominasi saat Casemiro tidak ada di lapangan – tetapi berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih tiga poin penting menjelang Tahun Baru.
Seperti yang dijelaskan oleh Carragher, gaji Casemiro yang sangat besar – dilaporkan mencapai £350 ribu per pekan – berarti klub mungkin memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya ketika masa kerja pemain Brasil itu berakhir pada 30 Juni 2026. Dia akan bebas untuk menegosiasikan perjanjian pra-kontrak dengan klub asing mulai tanggal 1 Juni 2026. Januari, dan Amorim telah mengkonfirmasi bahwa situasi kontrak gelandang tersebut belum diputuskan.
Terlepas dari seperti apa masa depannya enam bulan dari sekarang, Casemiro akan memainkan peran penting saat Setan Merah berupaya kembali ke posisi zona Liga Champions di akhir musim. Ia berharap dapat terus membuktikan bahwa para kritikusnya salah dalam proses tersebut.
