Casemiro Buktikan Bahwa Ejekan Brutal Jamie Carragher Salah - Tapi Sekarang Adalah Waktu Yang Tepat Bagi Bintang Manchester United Untuk Pergi

Pengumuman United bahwa Casemiro akan meninggalkan klub pada musim panas ketika kontraknya berakhir adalah tepat waktu, sebuah kasus langka di mana Setan Merah melakukan sesuatu dengan benar. Itu terjadi setelah salah satu penampilan terbaik pemain Brasil itu musim ini melawan Manchester City, ketika ia menerima tepuk tangan meriah dari publik Old Trafford dan mendengar namanya bergema di seluruh stadion.

Dan itu terjadi di tengah spekulasi yang berkembang tentang apakah klub akan mengaktifkan perpanjangan kontrak satu tahunnya, yang mengancam akan menjadi gangguan dalam upaya mengejar posisi empat besar yang sangat penting. Sekarang Casemiro memiliki banyak waktu untuk mencari klub baru dan Setan Merah memiliki lebih banyak waktu untuk memulai pembangunan kembali lini tengah mereka dan menargetkan pemain yang mendekati masa puncak karier mereka.

Ini berarti bahwa pemain Brasil itu dapat fokus untuk mengakhiri kariernya yang naik turun di United dengan hasil yang sangat baik dan mendapatkan perpisahan yang layak karena telah berjuang kembali ke tim dan membuktikan semua orang salah...