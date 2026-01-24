Casmiro Man UtdGetty/GOAL
Richard Martin dan Yosua Arya

Casemiro Buktikan Bahwa Ejekan Brutal Jamie Carragher Salah - Tapi Sekarang Adalah Waktu Yang Tepat Bagi Bintang Manchester United Untuk Pergi

Belum lama ini, tampaknya Casemiro akan meninggalkan Manchester United dengan memalukan, diusir dan meninggalkan sepakbola Eropa untuk selamanya, tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kesalahan transfer terburuk klub. Sebaliknya, ia akan pergi dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa, bertentangan dengan penilaian brutal Jamie Carragher, sepakbola tidak pernah meninggalkannya.

Pengumuman United bahwa Casemiro akan meninggalkan klub pada musim panas ketika kontraknya berakhir adalah tepat waktu, sebuah kasus langka di mana Setan Merah melakukan sesuatu dengan benar. Itu terjadi setelah salah satu penampilan terbaik pemain Brasil itu musim ini melawan Manchester City, ketika ia menerima tepuk tangan meriah dari publik Old Trafford dan mendengar namanya bergema di seluruh stadion.

Dan itu terjadi di tengah spekulasi yang berkembang tentang apakah klub akan mengaktifkan perpanjangan kontrak satu tahunnya, yang mengancam akan menjadi gangguan dalam upaya mengejar posisi empat besar yang sangat penting. Sekarang Casemiro memiliki banyak waktu untuk mencari klub baru dan Setan Merah memiliki lebih banyak waktu untuk memulai pembangunan kembali lini tengah mereka dan menargetkan pemain yang mendekati masa puncak karier mereka.

Ini berarti bahwa pemain Brasil itu dapat fokus untuk mengakhiri kariernya yang naik turun di United dengan hasil yang sangat baik dan mendapatkan perpisahan yang layak karena telah berjuang kembali ke tim dan membuktikan semua orang salah...

    Dampak instan

    Casemiro memberikan dampak yang sangat besar pada United ketika ia tiba dari Real Madrid pada Agustus 2022. Tim tersebut telah kalah dalam dua pertandingan pertama musim ini melawan Brighton dan Brentford - dihancurkan 4-0 oleh The Bees - dan ia langsung memperkuat lini tengah mereka dan menanamkan mentalitas "menang dengan segala cara" ke dalam skuad, yang diasah dari delapan tahunnya yang bergelimang trofi di Real Madrid.

    Ia berperan penting dalam keberhasilan Setan Merah finis di posisi ketiga Liga Primer, mencapai final Piala FA, dan memenangkan Piala Liga, yang ia rayakan di Wembley dengan semangat yang sama seperti trofi apa pun yang pernah ia menangkan bersama Madrid. Bahkan, dalam sebuah wawancara dengan AS tahun lalu, Casemiro menggambarkan musim 2022/23 sebagai penampilan terbaiknya secara individu sepanjang kariernya.

  • Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dihina oleh Palace dan Carragher

    Namun, bermain lebih dari 50 pertandingan dalam satu musim berdampak buruk pada tubuhnya dan pada musim berikutnya ia tampak kesulitan mengikuti kecepatan Liga Primer, sementara ia juga mengalami dua cedera. Sisa skuad juga dilanda cedera dan pada akhir musim, Casemiro diminta untuk menjadi jangkar lini tengah yang kurang berpengalaman atau bermain sebagai bek tengah, posisi yang belum pernah ia mainkan sebelumnya.

    Saat bermain sebagai bek tengah itulah Crystal Palace mengamuk atas United di Selhurst Park, menghancurkan mereka dengan skor 4-0. Casemiro dipermalukan habis-habisan oleh Michael Olise, dan saat itulah Carragher mengkritik pemain internasional Brasil tersebut di Sky Sports dengan mengatakan: "Saya selalu ingat sesuatu ketika saya pensiun: 'Tinggalkan sepakbola sebelum sepakbola meninggalkan Anda'.

    "Sepakbola telah meninggalkannya di level tertinggi ini. Dia perlu mengakhiri kariernya di level ini dan pindah. Seorang pemain dengan level seperti itu seharusnya tidak mengalami apa yang sedang dialaminya sekarang, dia perlu mengakhiri kariernya."

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    Dicoret oleh Ten Hag & Amorim

    Casemiro kemudian dicoret dari skuad untuk final Piala FA. Ia diperkirakan akan pergi pada musim panas itu, terutama jika ada klub dari Arab Saudi yang menghubunginya. Namun, tidak ada tawaran yang dapat diterima, dan pemain Brasil itu memulai musim berikutnya dengan cukup baik. Tetapi semuanya berantakan lagi ketika ia melakukan kesalahan yang menyebabkan gol melawan Liverpool dan ditarik keluar pada babak kedua oleh Erik ten Hag untuk digantikan oleh pemain debutan berusia 20 tahun Toby Collyer.

    Eks FC Porto tersebut tidak menjadi starter lagi di bawah Ten Hag selama enam pekan. Manajer interim Ruud van Nistelrooy memang sangat mengandalkan pemain veteran itu dalam empat pertandingan setelah Ten Hag dipecat, tetapi Ruben Amorim tampaknya juga mencoret pemain itu, menjadikannya pemain cadangan yang tidak digunakan selama 12 pertandingan dalam rangkaian 15 pertandingan.

    Casemiro kembali ke tim melawan Tottenham, tetapi karena krisis cedera yang dialami Kobbie Mainoo dan Collyer. Dan sang manajer memberikan penilaian yang jujur namun brutal tentang pemain tersebut ketika berbicara kepada TNT Sports Mexico sekitar waktu itu. Dia berkata: "Kami memahami bahwa Casemiro memiliki hal-hal lain saat ini. Kecerdasan yang dimilikinya, pemahaman tentang permainan, pemahaman tentang ke mana bola akan jatuh, tetapi kami berada di liga yang menurut saya, bahkan di kompetisi Eropa, perbedaan intensitasnya sangat besar. Jadi, saya merasa tim ini juga membutuhkan pemain dengan intensitas yang sangat tinggi."

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Berjuang keras

    Namun, begitu Casemiro mendapat kesempatan bermain secara reguler, ia mulai membuktikan bahwa pelatihnya salah dan mengamankan posisinya di lini tengah Amorim untuk tahap krusial musim ini, memainkan peran penting dalam perjalanan tim menuju final Liga Europa. Ia berkontribusi pada tiga gol dalam kemenangan comeback luar biasa di perpanjangan waktu melawan Lyon dan mencetak gol di leg pertama semi-final melawan Athletic Bilbao. Ia juga dipanggil kembali ke skuad Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti, mantan bosnya di Madrid.

    Ia tetap tak tergantikan musim ini, menjadi starter dalam 19 dari 22 pertandingan liga. Dan setiap kali ia tidak menjadi starter, tim mengalami kerugian besar, kalah melawan Grimsby di Piala Liga, Brighton di Piala FA, dan Manchester City, Brentford, serta Aston Villa di Liga Primer. Ia telah berkontribusi empat gol dan satu assist dari posisi gelandang bertahan dan tampil luar biasa dalam kemenangan pertama United di Anfield dalam satu dekade dan yang terbaru melawan City.

    Pada bulan Oktober, Amorim memuji Casemiro karena berjuang keras untuk merebut kembali posisinya di tim. Dia berkata: "Dia berjuang dan bekerja keras, dan sekarang dia kembali ke tim nasional. Dia memberikan banyak pengalaman, dia adalah contoh bagi semua orang. Kami memahami bahwa sepakbola dapat berubah sangat cepat. Anda hanya perlu bekerja. Anda akan bermain jika Anda melakukan hal yang benar."

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Terlalu mahal untuk dipertahankan

    Tetapi itu tidak berarti bahwa United salah membiarkan Casemiro pergi di musim panas. Dia akan berusia 34 tahun bulan depan dan termasuk di antara pemain dengan gaji tertinggi di klub. Laporan tentang gaji sebenarnya bervariasi dari £325 ribu per pekan hingga £375 ribu per pekan, meskipun dia telah mengalami pengurangan gaji sebesar 25 persen seperti setiap pemain lain di skuad dalam tiga musim United gagal lolos ke Liga Champions. The Athletic memperkirakan bahwa antara biaya transfernya sebesar £70 juta dari Real Madrid dan gajinya selama empat tahun, dia telah menghabiskan total £119 juta bagi klub.

    Memperpanjang kontraknya selama setahun berarti dengan ketentuan yang sama seperti kesepakatan awalnya, yang akan menelan biaya klub antara £16,5 juta dan £19,5 juta per tahun. Angka itu akan meningkat lebih banyak lagi jika United lolos ke Liga Champions. Dilaporkan bahwa ketika Sir Jim Ratcliffe mengetahui tentang gaji Casemiro, ia membunyikan alarm dan secara efektif menggunakannya sebagai contoh keserakahan klub sebelum ia datang.

    Di era di mana Ratcliffe telah mencabut tunjangan makan siang gratis dari karyawan dan memberhentikan hingga 450 orang untuk menghemat biaya, gaji Casemiro semakin sulit untuk dibenarkan. Sumber-sumber Setan Merah menekankan bahwa kepergian Casemiro akan memungkinkan kapasitas tambahan untuk berinvestasi dalam memperkuat skuad saat klub terus membangun kesuksesan yang teratur dan berkelanjutan.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-SUNDERLANDAFP

    Nikmatilah selagi bisa

    Bahkan dengan kebangkitan Casemiro yang mengesankan, sulit untuk tidak berpendapat bahwa Setan Merah merekrutnya sejak awal terkesan putus asa. Hal yang tepat untuk dilakukan sekarang adalah membangun masa depan dan menargetkan pemain yang dapat memimpin lini tengah United selama dekade berikutnya, pemain seperti Elliot Anderson dan gelandang Palace Adam Wharton atau Carlos Baleba dari Brighton, yang menjadi target musim panas lalu.

    Casemiro berkata: "Saya akan membawa Manchester United bersama saya sepanjang hidup saya" dan dia juga telah meninggalkan jejaknya di klub. Dia mungkin hanya solusi sementara dan solusi yang mahal, tetapi pemain Brasil tersebut telah membawa banyak kegembiraan bagi penggemar United dan memberi mereka banyak momen yang tidak akan pernah mereka lupakan.

    Dia membawa klub kembali ke Liga Champions, membantu meraih trofi pertama dalam enam tahun dan kemudian membalikkan penurunan performanya sendiri untuk memberi mereka stabilitas. Sekarang dia memiliki empat bulan tersisa dan penggemar United harus menikmatinya karena tidak akan mudah untuk menggantikan pemain dengan pengalamannya atau dengan karakternya yang pekerja keras.

