Casemiro akan menjadi tangan kanan baru Lionel Messi?! Inter Miami menargetkan gelandang Manchester United yang akan hengkang sebagai pengganti Sergio Busquets

Menurut The Sun, Casemiro menarik minat dari Inter Miami dan klub-klub di Brasil. Ia telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini, dan Miami kini mempertimbangkan untuk merekrutnya sebagai pemain bebas transfer. Busquets mengumumkan pensiunnya tahun lalu, dan klub MLS milik David Beckham tersebut telah mengidentifikasi pemain internasional Brasil itu sebagai calon pengganti.

Sao Paulo, klub masa kecil Casemiro, juga tertarik padanya dan siap menawarkan kontrak dua tahun, sementara ada juga minat dari Arab Saudi. Al-Nassr, klub tempat Cristiano Ronaldo bermain, dianggap sebagai opsi potensial, dan ia akan memiliki pilihan terbatas karena gajinya yang besar sebesar £375.000 per minggu.