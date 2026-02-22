Getty Images Sport
Casemiro akan menjadi tangan kanan baru Lionel Messi?! Inter Miami menargetkan gelandang Manchester United yang akan hengkang sebagai pengganti Sergio Busquets
Casemiro menjadi target bagi Miami.
Menurut The Sun, Casemiro menarik minat dari Inter Miami dan klub-klub di Brasil. Ia telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini, dan Miami kini mempertimbangkan untuk merekrutnya sebagai pemain bebas transfer. Busquets mengumumkan pensiunnya tahun lalu, dan klub MLS milik David Beckham tersebut telah mengidentifikasi pemain internasional Brasil itu sebagai calon pengganti.
Sao Paulo, klub masa kecil Casemiro, juga tertarik padanya dan siap menawarkan kontrak dua tahun, sementara ada juga minat dari Arab Saudi. Al-Nassr, klub tempat Cristiano Ronaldo bermain, dianggap sebagai opsi potensial, dan ia akan memiliki pilihan terbatas karena gajinya yang besar sebesar £375.000 per minggu.
Pengumuman Casemiro
Saat mengumumkan keputusannya untuk hengkang, Casemiro mengatakan kepada para penggemar Manchester United: “Saya akan selalu membawa Manchester United dalam hati saya sepanjang hidup saya.
“Sejak hari pertama saya melangkah ke stadion indah ini, saya merasakan semangat Old Trafford dan cinta yang kini saya bagikan bersama para pendukung kami untuk klub istimewa ini.
“Ini bukan waktunya untuk berpisah; masih banyak kenangan yang akan kita ciptakan dalam empat bulan ke depan. Kita masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan bersama; fokus penuh saya, seperti biasa, akan tetap pada memberikan segalanya untuk membantu klub kita meraih kesuksesan.”
Kompetisi MLS
Selain opsi Inter Miami, LA Galaxy juga dikabarkan tertarik untuk merekrut Casemiro.
Menurut Daily Mail, Galaxy kini sedang meneliti apakah mereka dapat merekrut Casemiro melalui aturan pemain terdaftar di MLS. Aturan ini diperkenalkan pada 2007 saat David Beckham bergabung dengan Galaxy, dan memungkinkan tim MLS untuk merekrut hingga tiga pemain dengan gaji dan biaya perekrutan yang melebihi anggaran gaji liga, atau "cap".
Casemiro berpotensi menjadi pemain ketiga yang menjadi legenda di Galaxy setelah Beckham dan Zlatan Ibrahimovic. Beckham memenangkan dua gelar MLS Cup bersama klub tersebut sebelum hengkang pada 2012, sementara Ibrahimovic bermain di Dignity Health Sports Park selama dua musim antara 2018 dan 2019.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Casemiro telah tampil dalam 25 pertandingan untuk United di semua kompetisi musim ini, mencetak lima gol, saat tim asuhan Michael Carrick berupaya lolos ke Liga Champions. The Red Devils saat ini berada di peringkat kelima klasemen Premier League menjelang pertandingan melawan Everton pada Senin malam. Kemenangan akan membuat mereka menyalip Chelsea yang berada di peringkat keempat.
Manajer Carrick memuji sikap pemain Brasil tersebut, mengatakan: "Saya sangat menghormati apa yang dia lakukan dan etos kerjanya setiap hari. Keteguhan dan semangatnya - Anda hanya bisa mencapai begitu banyak dengan kualitas-kualitas itu. Dia sangat ingin mengakhiri musim ini dengan kuat."
