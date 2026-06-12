Carnevali berpamitan kepada Sassuolo: "Sebuah keluarga, sebuah rumah"

Mantan petinggi Sassuolo tersebut, melalui saluran resmi klub asal Emilia, menambahkan: "Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden, seluruh jajaran klub, dan para pendukung atas tahun-tahun yang penuh emosi ini. Klub ini selalu saya anggap sebagai keluarga, dengan nilai-nilai penting yang menjadi landasan masa lalu, fondasi masa kini, dan pijakan untuk membangun masa depan. Sassuolo akan tetap menjadi bagian penting dalam hidup dan perjalanan karier profesional saya. Saya berharap kepada semua orang masa depan yang penuh kepuasan dan kesuksesan baru."



