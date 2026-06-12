Giovanni Carnevali, yang mulai hari ini menjabat sebagai direktur eksekutif dan direktur umum Juventus, mengucapkan selamat tinggal kepada Sassuolo—klub tempat ia bekerja sejak 2014—dengan kata-kata berikut: "Setelah 13 tahun, saya meninggalkan klub yang saya anggap sebagai rumah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Squinzi, Veronica dan Marco, yang telah mempercayai saya dan memberi saya kesempatan untuk menjalani pengalaman manusiawi dan profesional yang tak terlupakan."
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Carnevali berpamitan kepada Sassuolo: "Sebuah keluarga, sebuah rumah"
Mantan petinggi Sassuolo tersebut, melalui saluran resmi klub asal Emilia, menambahkan: "Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden, seluruh jajaran klub, dan para pendukung atas tahun-tahun yang penuh emosi ini. Klub ini selalu saya anggap sebagai keluarga, dengan nilai-nilai penting yang menjadi landasan masa lalu, fondasi masa kini, dan pijakan untuk membangun masa depan. Sassuolo akan tetap menjadi bagian penting dalam hidup dan perjalanan karier profesional saya. Saya berharap kepada semua orang masa depan yang penuh kepuasan dan kesuksesan baru."