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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Carnevali, berapa banyak pelatih yang pernah dimiliki Sassuolo: dua pemecatan, semua namanya

Juventus
Sassuolo

CEO Juventus, setelah kekalahan dari Sassuolo: "Mengganti pelatih bukan bagian dari prinsip saya"

Setelah kekalahan Juventus melawan Sassuolo, CEO Juventus Giovanni Carnevali, dalam wawancara dengan Radio Rai, berbicara soal caranya mengelola pelatih: "Mengganti pelatih bukan bagian dari semangat saya, kami harus berusaha merencanakan dan membangun, perlu memberi waktu dan bersabar, dengan mengetahui bahwa kami harus menelan pil pahit". Dan soal Luciano Spalletti: "Dia adalah pelatih yang luar biasa, salah satu yang terbaik".


Dalam pengalamannya di Sassuolo selama 12 musim, di Sassuolo, Carnevali memiliki 7 pelatih, dengan dua pergantian karena pemecatan. Berikut daftarnya, seperti dilaporkan oleh Sportmediaset.


  • Para pelatih Carnevali di Sassuolo

    Eusebio Di Francesco dari 2014 hingga 2017 (mengakhiri kontrak untuk pergi ke Roma)

    Christian Bucchi dari 20 Juni 2017 hingga 27 November 2017 (dipecat)

    Giuseppe Iachini dari 27 November 2017 hingga 5 Juni 2018 (pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama)

    Roberto De Zerbi dari 13 Juni 2018 hingga 16 Mei 2021 (memutuskan untuk pergi)

    Alessio Dionisi dari 16 Juni 2021 hingga 25 Februari 2024 (dipecat)

    Davide Ballardini dari 1 Maret 2024 hingga akhir musim 2023/24 (kontrak berakhir)

    Fabio Grosso dari 3 Juni 2024 hingga 4 Juni 2026 (pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama)

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