Carnevali, berapa banyak pelatih yang pernah dimiliki Sassuolo: dua pemecatan, semua namanya

Eusebio Di Francesco dari 2014 hingga 2017 (mengakhiri kontrak untuk pergi ke Roma)

Christian Bucchi dari 20 Juni 2017 hingga 27 November 2017 (dipecat)

Giuseppe Iachini dari 27 November 2017 hingga 5 Juni 2018 (pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama)

Roberto De Zerbi dari 13 Juni 2018 hingga 16 Mei 2021 (memutuskan untuk pergi)

Alessio Dionisi dari 16 Juni 2021 hingga 25 Februari 2024 (dipecat)

Davide Ballardini dari 1 Maret 2024 hingga akhir musim 2023/24 (kontrak berakhir)

Fabio Grosso dari 3 Juni 2024 hingga 4 Juni 2026 (pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama)