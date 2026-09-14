Carnevali, berapa banyak pelatih yang pernah dimiliki Sassuolo: dua pemecatan, semua namanya

Setelah kekalahan Juventus melawan Sassuolo, CEO Juventus Giovanni Carnevali, dalam wawancara dengan Radio Rai, berbicara soal caranya mengelola pelatih: "Mengganti pelatih bukan bagian dari semangat saya, kami harus berusaha merencanakan dan membangun, perlu memberi waktu dan bersabar, dengan mengetahui bahwa kami harus menelan pil pahit". Dan soal Luciano Spalletti: "Dia adalah pelatih yang luar biasa, salah satu yang terbaik".
Dalam pengalamannya di Sassuolo selama 12 musim, di Sassuolo, Carnevali memiliki 7 pelatih, dengan dua pergantian karena pemecatan. Berikut daftarnya, seperti dilaporkan oleh Sportmediaset.