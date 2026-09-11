Adapun soal Carlos Augusto, banyak hal akan bergantung pada keinginan sang pemain sendiri. Seperti disorot Il Corriere dello Sport, pemain Brasil itu harus meyakinkan dirinya bahwa ia bisa menemukan ruang dan kontinuitas yang dibutuhkan di Inter untuk menjadi protagonis. Dalam hierarki Chivu, pemain kelahiran 1999 itu memang masih berada di belakang Bastoni dan Dimarco, tetapi penampilannya kian meningkatkan bobotnya di dalam tim. Inter siap melakukan bagiannya juga dari sisi ekonomi, dengan niat menyesuaikan gaji sang pemain. Karena itu, beberapa pekan ke depan bisa menghadirkan kabar penting terkait perpanjangan kontrak.





Sementara itu, Carlos Augusto bisa mendapat kesempatan lain sebagai starter pada Senin saat menghadapi Udinese. Banyak hal akan bergantung pada kondisi Dimarco, yang diperkirakan kembali berlatih bersama tim antara hari ini dan besok.