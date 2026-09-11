Awal musim yang bagus, dihiasi gol di Bernabeu melawan Real Madrid, sekali lagi menegaskan besarnya peran Carlos Augusto dalam proyek Inter. Sentralitas itu juga diakui oleh klub tersebut, yang menurut Il Corriere dello Sport berniat mengikat bek sayap asal Brasil itu: kontraknya saat ini berlaku hingga 2028, tetapi perpanjangan kontrak sudah masuk dalam prioritas klub.
Direktur olahraga baru, Baccin, memang ditugaskan untuk merapikan situasi kontrak dari enam pemain dalam skuad. Di antaranya ada juga Federico Dimarco, yang masa depannya masih berkembang. Sinyal penting justru datang dari Madrid, tempat direktur olahraga Inter itu bertemu dengan agen sang pemain sayap.