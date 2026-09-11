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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Carlos Augusto makin penting: Inter mendorong perpanjangan kontrak

Inter
Transfers
C. Augusto

Pemain Brasil itu memulai musim dengan baik dan bisa tampil sebagai starter melawan Udinese

Awal musim yang bagus, dihiasi gol di Bernabeu melawan Real Madrid, sekali lagi menegaskan besarnya peran Carlos Augusto dalam proyek Inter. Sentralitas itu juga diakui oleh klub tersebut, yang menurut Il Corriere dello Sport berniat mengikat bek sayap asal Brasil itu: kontraknya saat ini berlaku hingga 2028, tetapi perpanjangan kontrak sudah masuk dalam prioritas klub.


Direktur olahraga baru, Baccin, memang ditugaskan untuk merapikan situasi kontrak dari enam pemain dalam skuad. Di antaranya ada juga Federico Dimarco, yang masa depannya masih berkembang. Sinyal penting justru datang dari Madrid, tempat direktur olahraga Inter itu bertemu dengan agen sang pemain sayap.



  • Adapun soal Carlos Augusto, banyak hal akan bergantung pada keinginan sang pemain sendiri. Seperti disorot Il Corriere dello Sport, pemain Brasil itu harus meyakinkan dirinya bahwa ia bisa menemukan ruang dan kontinuitas yang dibutuhkan di Inter untuk menjadi protagonis. Dalam hierarki Chivu, pemain kelahiran 1999 itu memang masih berada di belakang Bastoni dan Dimarco, tetapi penampilannya kian meningkatkan bobotnya di dalam tim. Inter siap melakukan bagiannya juga dari sisi ekonomi, dengan niat menyesuaikan gaji sang pemain. Karena itu, beberapa pekan ke depan bisa menghadirkan kabar penting terkait perpanjangan kontrak.


    Sementara itu, Carlos Augusto bisa mendapat kesempatan lain sebagai starter pada Senin saat menghadapi Udinese. Banyak hal akan bergantung pada kondisi Dimarco, yang diperkirakan kembali berlatih bersama tim antara hari ini dan besok.

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