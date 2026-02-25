Getty Images Sport
Carlo Ancelotti tidak berencana memanggil Neymar ke skuad Brasil untuk pertandingan persahabatan pada bulan Maret
Rencana Maret untuk Selecao
Menurut ESPN, kegagalan Neymar di babak awal kejuaraan negara bagian secara teknis tidak membuatnya semakin jauh dari skuad, tetapi hal ini mencerminkan keputusan yang sudah ada sebelumnya. Kenyataannya, mantan bintang Barcelona dan PSG itu memang tidak pernah menjadi bagian dari rencana awal untuk pertandingan persahabatan bergengsi yang akan datang. Ancelotti fokus pada proses pembenahan yang memprioritaskan kesiapan fisik daripada reputasi, terutama dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat.
Brasil dijadwalkan akan bertandang ke Amerika Serikat untuk dua pertandingan penting melawan Prancis dan Kroasia pada Maret. Pertandingan ini, yang akan digelar di Boston dan Orlando, dianggap sebagai laboratorium terakhir bagi Ancelotti sebelum ia harus menentukan skuad turnamennya. Namun, pelatih asal Italia ini memutuskan bahwa Neymar tidak akan menjadi bagian dari jendela ini, lebih memilih membiarkan penyerang tersebut menemukan ritmenya di level klub setelah pulih dari cedera jangka panjang.
Semua pihak di CBF memantau situasi Neymar dan perkembangannya di lapangan, tetapi perencanaan awal memang tidak memasukkannya dalam komitmen akhir sebelum pemanggilan akhir. Harapannya, penyerang tersebut akan kembali secara bertahap pada Februari, memulihkan ritme setelah cedera, dan berkembang bersama Santos sebelum kembali dipanggil oleh tim nasional. Bagi Ancelotti, prioritas utama tetap melihat bagaimana komponen lain skuad beradaptasi tanpa titik fokus tradisional di lini serang.
Ancelotti tetap mempertahankan pendekatan yang hati-hati.
Berbeda dengan beberapa pendahulunya, Ancelotti dilaporkan tidak menunjukkan tanda-tanda keputusasaan terkait ketersediaan pemain berusia 34 tahun tersebut. Manajer Italia tersebut tetap konsisten dalam sikap transparannya mengenai apa yang diperlukan untuk kembali mengenakan jersey kuning, dengan menekankan pentingnya kondisi fisik yang prima. Menurut evaluasi dari staf teknis Ancelotti, tidak perlu melihat bagaimana Neymar akan cocok dengan tim nasional. Hal itu tidak menjadi perdebatan. Rencana tetap sama seperti sebelumnya: mengevaluasi pada bulan Mei apakah bintang tersebut dalam kondisi fisik yang cukup untuk berkompetisi di Piala Dunia sesuai dengan kebutuhan Brasil.
Ancelotti terus membuka pintu bagi pemain Santos tersebut, namun hanya dengan syarat ia dapat memenuhi ekspektasi fisik yang diharapkan dari seorang pemain internasional modern. Segala sesuatunya akan bergantung pada perkembangan hingga hari-hari sebelum pemanggilan akhir. Jika Neymar dalam kondisi fisik dan teknis yang baik, dia akan dipertimbangkan. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk berkompetisi di Piala Dunia keempat dalam kariernya setelah penampilannya pada 2014, 2018, dan 2022.
Mengalihkan fokus ke celah taktis
Meskipun publik Brasil masih terobsesi dengan penyerang legendaris tersebut, staf pelatih sedang bekerja secara diam-diam untuk menangani masalah personel yang lebih mendesak di dalam skuad. Masih ada banyak pertanyaan seputar kedalaman tim, terutama di sektor pertahanan. Meskipun ada desakan untuk mendatangkan bintang, fokus sementara komisi saat ini adalah mencari solusi untuk posisi-posisi yang masih kosong dalam skuad: kedua bek sayap, cadangan untuk Marquinhos dan Gabriel Magalhaes di lini pertahanan tengah, pengganti Bruno Guimaraes, serta penentuan penyerang.
Maret untuk Evaluasi, Mei untuk Neymar
Jendela transfer Maret dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan taktis ini, bukan sebagai ajang kembalinya ikon nasional. Untuk mengatasi keraguan ini, Ancelotti dan timnya akan memanfaatkan pertandingan persahabatan pada 26 dan 31 Maret. Staf teknis yakin bahwa mereka sudah mengetahui apa yang Neymar bawa ke meja, dan oleh karena itu, waktu ini lebih baik digunakan untuk mengevaluasi pemain-pemain cadangan dalam skuad. Adapun soal keterlibatan superstar dalam rencana musim panas, keputusan akhir telah ditunda hingga Mei.
