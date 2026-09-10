Carlo Ancelotti tanpa ampun mencoret bintang Liverpool saat perombakan besar Brasil dimulai

Ancelotti telah meluncurkan perombakan menyeluruh pada tim nasional Brasil setelah kampanye Piala Dunia yang suram. Pelatih asal Italia itu memanggil skuad yang sangat muda untuk laga ekshibisi mendatang melawan Australia dan India.

Sejumlah nama besar dicoret dari daftar skuad, terutama kiper Liverpool Alisson. Gelandang veteran Casemiro dan Fabinho juga tidak disertakan, sementara Neymar absen setelah pensiun dari tim nasional baru-baru ini.

Pemilihan skuad ini memenuhi janji yang dibuat Ancelotti setelah Brasil secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia. Ia secara khusus membidik pemain-pemain yang memenuhi syarat untuk Olimpiade 2028, dengan tujuan membangun inti baru untuk Piala Dunia 2030.