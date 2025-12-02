Getty Images Sport
Reputasi Atau Prestasi Masa Lalu, Enggak Ngaruh Buat Ancelotti! Neymar & Vinicius Junior Harus Begini Kalau Mau Masuk Skuad Brasil Di Piala Dunia 2026
Neymar menghadapi kekhawatiran cedera baru
Setelah meninggalkan Paris Saint-Germain ke Al-Hilal pada tahun 2023, Neymar mengalami pecah ACL saat bermain untuk Brasil dan menghabiskan hampir 18 bulan berjuang untuk kembali ke lapangan. Kepindahannya ke Saudi Pro League tidak pernah menjadi kisah sukses seperti yang diharapkan banyak orang, dan pada Januari 2025, dia memilih untuk kembali ke rumah, kembali ke Santos dengan ambisi untuk menghidupkan kembali klub dan menyelamatkan karir internasionalnya.
Kenyataannya terbukti jauh lebih berat. Neymar hanya berhasil mencetak tujuh gol dalam 25 penampilan untuk Santos, dengan periode keduanya di klub didominasi oleh rehabilitasi daripada kebangkitan. Masalah dan kemunduran berulang dari penyerang ini telah menghalanginya mendapatkan ritme dan menghambat harapannya untuk dipanggil kembali ke tim nasional. Dengan hanya satu jendela internasional tersisa sebelum kampanye Piala Dunia Brasil dimulai, waktu sekarang berdetak nyaring atas masa depannya.
Manajer Santos Juan Pablo Vojvoda mengonfirmasi pada hari Senin bahwa Neymar kembali absen setelah merasakan ketidaknyamanan akut di lututnya baik sebelum dan selama hasil imbang 1-1 baru-baru ini dengan Internacional. Namun, pemain berusia 33 tahun tersebut bermain dengan menahan rasa sakit untuk menginspirasi Santos meraih kemenangan 3-0 melawan Sport dalam pertandingan Serie A terbaru mereka, dengan hasil akhir memungkinkan klub keluar dari zona degradasi berdasarkan selisih gol.
Ancelotti tidak akan membawa Neymar yang tidak bugar ke Piala Dunia
Ancelotti berhati-hati untuk tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pemain mana pun. Ketika ditanya langsung tentang situasi Neymar, legenda Italia itu jelas tegas, dan juga memberi peringatan kepada penyerang Real Madrid Vinicius, yang mengalami kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya sejauh musim ini.
"Dia harus 100%," kata Ancelotti. "Ada banyak pemain yang sangat bagus, saya perlu memilih pemain yang 100%. Bukan hanya Neymar, bisa jadi [penyerang Real Madrid] Vinícius. Jika Vinícius berada di 90%, saya akan memanggil pemain lain yang berada di 100%, karena ini adalah tim yang memiliki tingkat kompetensi yang sangat tinggi, terutama di depan. Di depan, kami memiliki banyak pemain bagus."
Ancelotti mengakui kemampuan alami Neymar yang luar biasa tetapi mengakui karirnya berulang kali terganggu oleh cedera yang tidak tepat waktu.
"Saya pikir dia adalah bakat besar," kata Ancelotti. "Dia mengalami nasib sial dengan cedera. Dia tidak bisa berada dalam kondisi fisik yang baik karena cedera yang dia alami."
Neymar berbicara tentang cederanya
Neymar bersikeras bahwa ia bertekad untuk terus berjuang meskipun mengalami kemunduran fisik terbaru. Berbicara setelah penampilannya yang paling baru untuk Santos, ia mengakui beban emosional yang ditimbulkan cedera-cedera tersebut, tetapi tetap berharap ia masih dapat berkontribusi dalam minggu-minggu terakhir musim ini.
"Saya merasa semakin baik," kata Neymar setelah pertandingan Jumat melawan Sport. "Cidera ini menyedihkan, mengganggu. Tetapi ini tidak akan menghentikan saya dari melakukan apa pun. Itulah mengapa saya terus bermain. Sekarang saatnya memikirkan Santos, memikirkan untuk menempatkan Santos di tempat yang layak, yaitu di tingkat atas. Dan kemudian kita akan lihat apa yang harus dilakukan."
Balapan melawan waktu untuk Piala Dunia keempat
Apakah Neymar masih bisa berjuang masuk ke dalam skuad Piala Dunia menjadi semakin tidak pasti. Dia tidak hanya diragukan untuk sisa musim 2025 Santos, tetapi kalender sepak bola Brasil berarti dia akan memiliki kesempatan terbatas untuk bermain kompetitif sebelum Maret. Tanpa bermain sepak bola secara reguler, sangat tidak mungkin Ancelotti akan membuat pengecualian untuk penyerang berusia 33 tahun itu, tidak peduli kontribusinya di masa lalu untuk tim nasional.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pindah sementara kembali ke Eropa, di mana klub-klub masih akan berada di pertengahan musim pada awal 2026. Bermain di benua itu dapat memberikan kontinuitas yang dibutuhkan Neymar untuk meyakinkan Ancelotti bahwa dia masih mampu tampil di panggung terbesar olahraga ini.
