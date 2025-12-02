Reputasi Atau Prestasi Masa Lalu, Enggak Ngaruh Buat Ancelotti! Neymar & Vinicius Junior Harus Begini Kalau Mau Masuk Skuad Brasil Di Piala Dunia 2026

Setelah meninggalkan Paris Saint-Germain ke Al-Hilal pada tahun 2023, Neymar mengalami pecah ACL saat bermain untuk Brasil dan menghabiskan hampir 18 bulan berjuang untuk kembali ke lapangan. Kepindahannya ke Saudi Pro League tidak pernah menjadi kisah sukses seperti yang diharapkan banyak orang, dan pada Januari 2025, dia memilih untuk kembali ke rumah, kembali ke Santos dengan ambisi untuk menghidupkan kembali klub dan menyelamatkan karir internasionalnya.

Kenyataannya terbukti jauh lebih berat. Neymar hanya berhasil mencetak tujuh gol dalam 25 penampilan untuk Santos, dengan periode keduanya di klub didominasi oleh rehabilitasi daripada kebangkitan. Masalah dan kemunduran berulang dari penyerang ini telah menghalanginya mendapatkan ritme dan menghambat harapannya untuk dipanggil kembali ke tim nasional. Dengan hanya satu jendela internasional tersisa sebelum kampanye Piala Dunia Brasil dimulai, waktu sekarang berdetak nyaring atas masa depannya.

Manajer Santos Juan Pablo Vojvoda mengonfirmasi pada hari Senin bahwa Neymar kembali absen setelah merasakan ketidaknyamanan akut di lututnya baik sebelum dan selama hasil imbang 1-1 baru-baru ini dengan Internacional. Namun, pemain berusia 33 tahun tersebut bermain dengan menahan rasa sakit untuk menginspirasi Santos meraih kemenangan 3-0 melawan Sport dalam pertandingan Serie A terbaru mereka, dengan hasil akhir memungkinkan klub keluar dari zona degradasi berdasarkan selisih gol.