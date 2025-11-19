Peringatan TERAKHIR Carlo Ancelotti Untuk Neymar - Akankah Ke Piala Dunia Bareng Brasil?

Masalah kebugaran kembali menghantuinya di Santos, sehingga bintang 33 tahun itu belum mampu meyakinkan Carlo Ancelotti untuk memanggilnya masuk Tim Samba. Neymar kembali tak masuk skuad Brasil untuk laga uji coba melawan Tunisia yang digelar di Lille, Prancis, Rabu (19/11) dini hari WIB tadi.

Wajar jika Ancelotti terus dicecar pertanyaan soal ikon bernomor 10 itu. Menanggapi topik yang ikut “menghantuinya” hingga Eropa, Ancelotti berkata: “Saya kira Neymar hanya topik di Brasil, tapi rupanya ini isu global. Untungnya, ia sudah pulih dari cedera. Sekarang ia punya enam bulan untuk bermain. Liga Brasil selesai pada 7 Desember, setelah itu ia bisa berlibur, lalu kembali bermain di Liga Brasil musim berikutnya untuk menunjukkan kualitas dan, tentu saja, kondisi fisiknya.”

Ancelotti menegaskan bahwa Neymar masih masuk daftar kandidat menuju Piala Dunia, namun ia tak akan mengambil risiko dalam memilih skuad yang akan memburu trofi Piala Dunia keenam Selecao di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti.

Ia menambahkan: “Neymar ada dalam daftar pemain yang bisa tampil di Piala Dunia. Sekarang ia punya enam bulan untuk masuk daftar akhir. Kami hanya perlu mengamati dirinya dan para pemain lain agar tidak membuat kesalahan dalam daftar akhir."