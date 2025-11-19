Getty Images
Peringatan TERAKHIR Carlo Ancelotti Untuk Neymar - Akankah Ke Piala Dunia Bareng Brasil?
Kapan Neymar terakhir kali tampil untuk Brasil?
Neymar masih memegang status sebagai top skor sepanjang masa Timnas Brasil dengan 79 gol dari 128 penampilan. Namun, ia belum pernah mengenakan seragam kuning Selecao sejak Oktober 2023—ketika ia mengalami cedera ligamen lutut dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Uruguay.
Cedera tersebut memaksanya menempuh perjalanan panjang menuju pemulihan, berujung pada pemutusan kontrak dengan Al-Hilal di Liga Arab Saudi. Setelah itu, Neymar pulang ke Brasil dan kembali ke klub masa kecilnya, Santos.
Peringatan terakhir Ancelotti untuk Neymar
Masalah kebugaran kembali menghantuinya di Santos, sehingga bintang 33 tahun itu belum mampu meyakinkan Carlo Ancelotti untuk memanggilnya masuk Tim Samba. Neymar kembali tak masuk skuad Brasil untuk laga uji coba melawan Tunisia yang digelar di Lille, Prancis, Rabu (19/11) dini hari WIB tadi.
Wajar jika Ancelotti terus dicecar pertanyaan soal ikon bernomor 10 itu. Menanggapi topik yang ikut “menghantuinya” hingga Eropa, Ancelotti berkata: “Saya kira Neymar hanya topik di Brasil, tapi rupanya ini isu global. Untungnya, ia sudah pulih dari cedera. Sekarang ia punya enam bulan untuk bermain. Liga Brasil selesai pada 7 Desember, setelah itu ia bisa berlibur, lalu kembali bermain di Liga Brasil musim berikutnya untuk menunjukkan kualitas dan, tentu saja, kondisi fisiknya.”
Ancelotti menegaskan bahwa Neymar masih masuk daftar kandidat menuju Piala Dunia, namun ia tak akan mengambil risiko dalam memilih skuad yang akan memburu trofi Piala Dunia keenam Selecao di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti.
Ia menambahkan: “Neymar ada dalam daftar pemain yang bisa tampil di Piala Dunia. Sekarang ia punya enam bulan untuk masuk daftar akhir. Kami hanya perlu mengamati dirinya dan para pemain lain agar tidak membuat kesalahan dalam daftar akhir."
Posisi terbaik Neymar menurut Ancelotti
Ancelotti sebelumnya mengungkapkan bahwa ia ingin melihat Neymar lebih sering dimainkan di posisi kreator sentral di Santos: “Saya tahu semua orang ingin Neymar kembali ke kondisi fisik terbaik. CBF, pelatih, staf teknis tim nasional juga berharap ia bisa kembali ke level terbaiknya. Realitanya sepakbola sekarang menuntut banyak hal, bukan hanya talenta, tapi juga kondisi fisik, intensitas… semoga Neymar bisa mencapai level terbaiknya."
“Saya pikir ia harus bermain lebih ke tengah, bukan sebagai winger, karena winger di sepakbola modern harus banyak membantu bertahan. Ketika bermain lebih ke tengah, beban bertahan jauh lebih ringan. Dan menurut saya, pemain bertalenta yang lebih dekat ke gawang punya peluang lebih besar mencetak gol. Posisi [false 9] bisa jadi ideal baginya.”
Neymar reuni dengan Messi tahun depan?
Neymar sudah tampil dalam tiga laga sejak pulih dari cedera terbarunya—terakhir saat Santos mencatat kemenangan mengejutkan atas Palmeiras yang membantu mereka keluar dari zona degradasi.
Cedera paha kembali menjadi tema beberapa bulan terakhir, tetapi Neymar tetap mengemas enam gol dan tiga assist dari 24 laga musim ini. Namun, itu belum cukup untuk membuat Ancelotti benar-benar terkesan. Kans transfer pada 2026 pun terbuka lebar, mengingat kontraknya terus mendekati kedaluwarsa.
Salah satu spekulasi paling santer soal destinasi Neymar berikutnya ialah reuni bersama Lionel Messi dan Luis Suarez di Inter Miami, yang akan kembali membentuk trio legendaris Barcelona, ‘MSN’.
