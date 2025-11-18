Getty/GOAL
"Lakukan Perintahku, Atau KELUAR!" – Carlo Ancelotti Semprot Wonderkid Chelsea Estevao Di Sesi Latihan Brasil
Estevao ditegur Ancelotti di sesi latihan
Estevao Willian baru benar-benar merasakan bahwa ketenangan Carlo Ancelotti bukan berarti ia akan santai menghadapi masalah disiplin. Saat Brasil bersiap melawan Korea Selatan di laga uji coba bulan lalu, laporan menyebut winger 18 tahun itu beberapa kali mengabaikan instruksi untuk menekan full-back lawan secara agresif dalam sesi latihan taktik. Setelah memberikan sejumlah peringatan, Ancelotti menghentikan sesi dan melontarkan teguran keras di hadapan seluruh skuad.
Menurut Globo Esporte, pelatih veteran itu berteriak: “Saya hanya akan bicara sekali. Lakukan apa yang saya perintahkan, atau kau keluar dari tim.” Dengan teguran itu, Ancelotti menegaskan bahwa bakat besar tidak serta merta membuat Estevao kebal dari standar disiplin tinggi di Selecao.
Ketegasan Don Carlo langsung membuahkan hasil. Estevao merespons dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 pada laga berikutnya, dan sejak itu tampil konsisten untuk Tim Samba. Meski keras, Ancelotti tetap menegaskan bahwa bintang Chelsea itu adalah bagian penting dalam rencana jangka panjangnya, asalkan ia patuh pada tuntutan taktik dan disiplin.
Ancelotti ingin menjaga Estevao tetap membumi
Ancelotti sudah berpengalaman membina talenta cemerlang seperti Kaka hingga Vinicius Junior, dan ia paham betul bahaya dari hype yang datang terlalu cepat. Estevao, yang dijuluki Messinho karena kelincahan serta kaki kirinya yang magis, memang menjelma menjadi idola baru publik Brasil, tak ayal ekspektasi padanya terus membesar. Di usia yang masih belia, ia sudah mengoleksi 10 caps dan empat gol. Inilah mengapa Ancelotti bertekad untuk menjaganya tetap rendah hati.
Brasil saat ini sedang berada dalam fase transisi besar, dan Ancelotti ingin membangun fondasi dengan skuad yang matang secara taktik. Perpaduan antara dribel mematikan dan etos kerja tinggi membuat Estevao cocok dengan visi itu, selama ia terus merangkul tanggung jawab defensif.
Sang winger pun tampak menerima bimbingan yang diberikan sang pelatih. Ia mulai menambahkan pressing dan ball recovery sebagai bagian dari permainannya, bukan hanya mengandalkan kreativitas menyerang.
Sentuhan personal Ancelotti yang menaklukkan hati Estevao
Di balik ketegasan, Ancelotti tetap menunjukkan sisi personal yang membuatnya begitu disukai para pemain. Hubungannya dengan Estevao bukan hanya soal tuntutan—ada kepercayaan dan dukungan yang membuat sang remaja merasa dihargai.
Baru-baru ini, Ancelotti bahkan mengizinkan Estevao keluar kamp latihan di Sao Paulo untuk mengikuti tes mengemudi, bahkan menunggu di luar kamp latihan untuk merayakan keberhasilannya. Sang pelatih kemudian langsung mengumumkan kelulusan Estevao saat makan siang, disambut gelak tawa dan tepuk tangan rekan setim.
Lingkungan yang seimbang inilah yang membuat Estevao berkembang cepat. Ia mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas Senegal di Emirates Stadium akhir pekan lalu, bukti bahwa ia semakin nyaman bermain di level senior meski baru memulai petualangan Eropa bersama Chelsea musim panas ini setelah ditransfer dari Palmeiras dengan nilai sekitar £29 juta.
Bos The Blues Enzo Maresca memilih untuk tak terburu-buru menjadikannya starter reguler di Liga Inggris, tapi penampilan Estevao untuk klub maupun negara sejauh ini menunjukkan bahwa ia sudah beroperasi di level yang tinggi.
Masa depan cerah Estevao untuk Chelsea dan Brasil
Estevao diprediksi kembali menjadi pemain kunci saat Brasil menghadapi Tunisia di Lille, Rabu (19/11) dini hari WIB, melanjutkan start positif Ancelotti yang sudah mencatat empat kemenangan dari enam laga. Dengan setiap menit bermain, kepercayaan diri Estevao tumbuh, sementara staf pelatih terus mendorongnya menjadi winger komplet yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
Bagi Chelsea, perkembangan pesatnya tentu amat menggembirakan. Mereka percaya sang remaja adalah pilar masa depan lini serang mereka, dan performanya di level internasional kian menegaskan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia.
