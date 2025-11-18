"Lakukan Perintahku, Atau KELUAR!" – Carlo Ancelotti Semprot Wonderkid Chelsea Estevao Di Sesi Latihan Brasil

Estevao Willian baru benar-benar merasakan bahwa ketenangan Carlo Ancelotti bukan berarti ia akan santai menghadapi masalah disiplin. Saat Brasil bersiap melawan Korea Selatan di laga uji coba bulan lalu, laporan menyebut winger 18 tahun itu beberapa kali mengabaikan instruksi untuk menekan full-back lawan secara agresif dalam sesi latihan taktik. Setelah memberikan sejumlah peringatan, Ancelotti menghentikan sesi dan melontarkan teguran keras di hadapan seluruh skuad.

Menurut Globo Esporte, pelatih veteran itu berteriak: “Saya hanya akan bicara sekali. Lakukan apa yang saya perintahkan, atau kau keluar dari tim.” Dengan teguran itu, Ancelotti menegaskan bahwa bakat besar tidak serta merta membuat Estevao kebal dari standar disiplin tinggi di Selecao.

Ketegasan Don Carlo langsung membuahkan hasil. Estevao merespons dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 pada laga berikutnya, dan sejak itu tampil konsisten untuk Tim Samba. Meski keras, Ancelotti tetap menegaskan bahwa bintang Chelsea itu adalah bagian penting dalam rencana jangka panjangnya, asalkan ia patuh pada tuntutan taktik dan disiplin.