"Cari Solusinya!" - Steven Gerrard Ungkap Faktor Performa Buruk Liverpool Asuhan Arne Slot Musim Ini

Marseille memberi Liverpool ruang untuk bermain, karena Roberto De Zerbi adalah pelatih yang berorientasi menyerang. Slot kemudian menjelaskan kepada TNT Sports mengapa The Reds terlihat berbeda dari tim yang berjuang keras untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan Burnley yang terancam degradasi: “Alasan mengapa kami tidak konsisten, jika Anda ingin menyebut 13 kali tak terkalahkan sebagai tidak konsisten, dan itu semua berkaitan dengan kesulitan kami melawan pertahanan rapat."

“Saya tahu betul mengapa kami tidak konsisten dan itu terutama berkaitan dengan ketika pertandingan lebih terbuka, ketika taktik terlibat, ketika pemain dapat bermain menembus lini pertahanan, ketika mereka dapat menunjukkan seberapa bagus mereka. Itu adalah permainan yang sama sekali berbeda daripada melawan pertahanan rapat. Anda membutuhkan kualitas yang sama sekali berbeda melawan pertahanan rapat, itu tidak banyak berkaitan dengan apa yang Anda persiapkan sebelum pertandingan. Anda hanya banyak menguasai bola.”

“Pentingnya menghadapi pertahanan rapat, dan Anda tidak bisa membandingkannya dengan pertandingan malam ini, di mana kedua tim ingin membangun serangan dari belakang, di mana kedua tim ingin menekan. Dan setiap pertandingan yang kami mainkan musim ini ketika situasinya seperti itu, kami selalu bermain sangat bagus – ya, kami kalah di Man City dan Chelsea, tetapi di banyak pertandingan tersebut kami mendapatkan hasil yang baik.”