"Cari Solusinya!" - Steven Gerrard Ungkap Faktor Performa Buruk Liverpool Asuhan Arne Slot Musim Ini
Liverpool kurang konsisten setelah belanja besar-besaran
Liverpool meraih gelar juara Liga Primer musim lalu, dengan Slot membuktikan bahwa mereka yang mempertanyakan kemampuannya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jurgen Klopp salah. Uang besar diinvestasikan pada musim panas 2025 dalam upaya untuk menciptakan dinasti baru di Merseyside. Tetapi, investasi fantastis yang memecahkan rekor itu belum membuahkan hasil yang signifikan, dengan pemain seperti Alexander Isak dan Florian Wirtz gagal memberikan dampak yang diharapkan. Akibatnya, juara bertahan Inggris tersebut kini terjebak dalam perebutan posisi empat besar.
Mereka masih bersaing untuk meraih kejayaan di Liga Champions, dengan kemenangan 3-0 atas Marseille di laga Eropa terakhir mereka, tetapi performa domestik mereka terus dipertanyakan.
Slot menjelaskan mengapa Liverpool kesulitan melawan tim-tim tertentu
Marseille memberi Liverpool ruang untuk bermain, karena Roberto De Zerbi adalah pelatih yang berorientasi menyerang. Slot kemudian menjelaskan kepada TNT Sports mengapa The Reds terlihat berbeda dari tim yang berjuang keras untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan Burnley yang terancam degradasi: “Alasan mengapa kami tidak konsisten, jika Anda ingin menyebut 13 kali tak terkalahkan sebagai tidak konsisten, dan itu semua berkaitan dengan kesulitan kami melawan pertahanan rapat."
“Saya tahu betul mengapa kami tidak konsisten dan itu terutama berkaitan dengan ketika pertandingan lebih terbuka, ketika taktik terlibat, ketika pemain dapat bermain menembus lini pertahanan, ketika mereka dapat menunjukkan seberapa bagus mereka. Itu adalah permainan yang sama sekali berbeda daripada melawan pertahanan rapat. Anda membutuhkan kualitas yang sama sekali berbeda melawan pertahanan rapat, itu tidak banyak berkaitan dengan apa yang Anda persiapkan sebelum pertandingan. Anda hanya banyak menguasai bola.”
“Pentingnya menghadapi pertahanan rapat, dan Anda tidak bisa membandingkannya dengan pertandingan malam ini, di mana kedua tim ingin membangun serangan dari belakang, di mana kedua tim ingin menekan. Dan setiap pertandingan yang kami mainkan musim ini ketika situasinya seperti itu, kami selalu bermain sangat bagus – ya, kami kalah di Man City dan Chelsea, tetapi di banyak pertandingan tersebut kami mendapatkan hasil yang baik.”
Gerrard meminta Slot untuk menemukan solusi
Ikon The Reds Gerrard tidak menerima alasan dari Slot, dan mengingatkan manajer Liverpool tersebut bahwa tugasnya adalah menyelesaikan masalah. Mantan kapten Inggris itu mengatakan kepada TNT Sports: “Saya sangat senang untuknya. Tidak mudah ketika Anda berada di bawah tekanan seperti itu. Taktiknya tepat sasaran malam ini. Dia pantas mendapatkan banyak pujian dan penghargaan."
“Dia perlu berhenti menyebutkan pertahanan rapat. Pertahanan rapat telah terjadi di Liverpool sejak saya bermain dan bertahun-tahun sebelum saya. Begitulah adanya, tim-tim akan mencoba melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan Liverpool.”
“Kuncinya adalah menemukan solusi. Anda memiliki pemain-pemain yang mumpuni. Kemudian Anda akan mengubah pertandingan bertahan menjadi kemenangan, bukan hasil imbang. Itu tidak akan berubah. Mereka akan menghadapi pertahanan bertahan di beberapa kesempatan melawan Bournemouth di akhir pekan. Mereka harus tanpa ampun dan para pemain besar harus tampil dan mencetak gol untuk memenangkan pertandingan.”
Perebutan empat besar: Liverpool tak terkalahkan dalam 13 pertandingan di semua kompetisi
Seperti yang ditunjukkan oleh Slot, Liverpool tak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi - dengan catatan tersebut dimulai dari kekalahan 3-1 di tangan PSV pada 26 November. Namun, The Reds belum sepenuhnya meyakinkan.
Mereka waspada dalam perebutan zona Liga Champions, dengan tim asuhan Slot hanya unggul satu poin dari Manchester United yang berada di posisi kelima. Para pesaing semakin mendekat, dan sangat penting untuk meraih hasil positif saat bertandang ke Bournemouth, Minggu (25/1) dini hari WIB.
