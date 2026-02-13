(C)GettyImages
Cari Pengganti Thomas Frank, Tottenham Hotspur Dekati Eks Manajer Juventus Igor Tudor
Spurs masih mencari manajer baru
Tottenham Hotspur telah bergerak cepat untuk mengisi kekosongan di kursi kepelatihan mereka setelah pemecatan Thomas Frank awal pekan ini. Matteo Moretto melaporkan bahwa klub asal London Utara tersebut telah menginisiasi kontak resmi dengan mantan manajer Juventus Igor Tudor.
Munculnya nama Tudor menjadi kejutan cukup besar. Meskipun beberapa nama sempat dikaitkan dengan posisi ini, manajemen Tottenham tampaknya melihat profil pelatih asal Kroasia tersebut sebagai sosok yang mampu membawa stabilitas dan disiplin taktis ke dalam skuad. Proses negosiasi dikabarkan sudah memasuki tahap awal untuk menjajaki keselarasan visi antara kedua belah pihak.
Sebelum Tudor mencuat, nama Roberto De Zerbi sempat santer diberitakan akan merapat ke London Utara. De Zerbi, yang baru saja meninggalkan Marseille melalui kesepakatan bersama awal pekan ini, dianggap sebagai kandidat potensial lainnya. Namun, laporan terbaru dari Moretto menegaskan bahwa Tudor saat ini merupakan kandidat "kuat" yang mendapatkan perhatian serius dari jajaran petinggi Spurs.
Spurs mulai negosiasi dengan Tudor
Matteo Moretto mengonfirmasi perkembangan ini melalui platform media sosial X, menyatakan bahwa "Tottenham telah memulai kontak dengan mantan pelatih Juventus, Igor Tudor, seiring upaya klub mencari pengganti Thomas Frank."
Laporan tersebut kemudian diperkuat dengan detail bahwa "pembicaraan antara Tudor dan Tottenham sudah resmi dimulai" guna membahas struktur teknis yang akan diterapkan di London Utara.
Mengenai situasi kepelatihan sebelumnya, Moretto juga menyinggung nama lain dalam radarnya, menyebutkan bahwa "Roberto De Zerbi juga sempat dikaitkan dengan pekerjaan di London Utara setelah meninggalkan Marseille." Namun, fokus klub saat ini tampaknya telah bergeser secara signifikan kepada pelatih asal Kroasia tersebut sebagai prioritas utama untuk memimpin proyek baru mereka.
Terakhir, sumber internal klub menunjukkan optimisme bahwa pengalaman Tudor di kancah Eropa akan memberikan dampak instan, dengan Moretto mengklaim kaalau "Tudor adalah kandidat kuat untuk mengambil alih kendali di Tottenham." Jika kesepakatan tercapai dalam waktu dekat, Tudor diprediksi akan segera diperkenalkan secara resmi sebelum jadwal Spurs berikutnya.
Kiprah Tudor di Juventus
Rekam jejak Tudor di Juventus memberikan gambaran tentang kemampuannya menangani tekanan di klub besar. Ia ditunjuk untuk menggantikan Thiago Motta pada Maret 2025 dan berhasil membawa Si Nyonya Tua mengamankan tiket ke Liga Champions untuk musim 2025/26.
Meskipun memiliki kontrak awal yang berlaku hingga 2027, masa bakti Tudor di Juventus berakhir lebih cepat dari perkiraan. Ia resmi dipecat oleh Juventus pada akhir Oktober, kurang dari satu tahun setelah menjabat.
Statistik menunjukkan bahwa selama menukangi Juventus, Tudor memimpin tim dalam 24 pertandingan di berbagai kompetisi. Dari total laga tersebut, ia berhasil mencatatkan sepuluh kemenangan, delapan hasil imbang, dan menelan enam kekalahan. Meskipun persentase kemenangannya tidak tergolong dominan, kemampuannya menstabilkan tim di masa transisi menjadi nilai jual yang nampaknya menarik minat manajemen The Lilywhites.
Apa selanjutnya?
Dengan jadwal terdekat Spurs adalah Derby London melawan Arsenal pada 22 Februari mendatang, manajemen Tottenham jelas tidak memiliki banyak waktu untuk segera mengumumkan pengganti Frank - baik itu Tudor atau nama lainnya.
