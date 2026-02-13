Cari Pengganti Thomas Frank, Tottenham Hotspur Dekati Eks Manajer Juventus Igor Tudor

Tottenham Hotspur telah bergerak cepat untuk mengisi kekosongan di kursi kepelatihan mereka setelah pemecatan Thomas Frank awal pekan ini. Matteo Moretto melaporkan bahwa klub asal London Utara tersebut telah menginisiasi kontak resmi dengan mantan manajer Juventus Igor Tudor.

Munculnya nama Tudor menjadi kejutan cukup besar. Meskipun beberapa nama sempat dikaitkan dengan posisi ini, manajemen Tottenham tampaknya melihat profil pelatih asal Kroasia tersebut sebagai sosok yang mampu membawa stabilitas dan disiplin taktis ke dalam skuad. Proses negosiasi dikabarkan sudah memasuki tahap awal untuk menjajaki keselarasan visi antara kedua belah pihak.

Sebelum Tudor mencuat, nama Roberto De Zerbi sempat santer diberitakan akan merapat ke London Utara. De Zerbi, yang baru saja meninggalkan Marseille melalui kesepakatan bersama awal pekan ini, dianggap sebagai kandidat potensial lainnya. Namun, laporan terbaru dari Moretto menegaskan bahwa Tudor saat ini merupakan kandidat "kuat" yang mendapatkan perhatian serius dari jajaran petinggi Spurs.