Cari Penerus Ruben Amorim, Manchester United Dekati Pelatih Bundesliga Ini

United telah memulai pekerjaan persiapan awal untuk penunjukan permanen mereka berikutnya, dengan laporan yang muncul dari Jerman bahwa klub telah menghubungi manajer Dortmund Kovac. Menurut Sky Sport, pelatih berusia 54 tahun itu dipandang sebagai kandidat kuat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Ruben Amorim, karena klub ingin beralih dari kepemimpinan sementara ke solusi jangka panjang.

Manajemen Setan Merah, khususnya melalui direktur teknik Christopher Vivell, menjaga jalur komunikasi yang "pendek" dengan Kovac. Vivell, yang sangat mengenal pasar Jerman, diyakini sebagai penggerak utama di balik penyelidikan tersebut. United dilaporkan telah "menanyakan tentang situasi Kovac," yang menandakan bahwa mereka serius mempertimbangkannya untuk posisi kosong di Old Trafford.

Kovac saat ini menikmati masa kerja yang sukses bersama Dortmund, di mana kontraknya berlaku hingga 2027 setelah perpanjangan baru-baru ini. Namun, pendekatan proaktif United menunjukkan bahwa mereka sedang mencari pelatih Eropa berpengalaman yang dapat membawa disiplin dan struktur kembali ke klub. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kovac masuk dalam daftar kandidat, dengan gaya disiplinnya yang menarik bagi para pengambil keputusan yang ingin menstabilkan klub setelah periode yang penuh gejolak.