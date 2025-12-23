Ipswich Town
Cari Menit Bermain, Elkan Baggott Bersiap Tinggalkan Ipswich Town
Ipswich berencana melepas Baggott pada bursa musim dingin
Elkan Baggott mendapatkan peruntungan yang tidak bagus bersama Ipswich Town pada musim 2025/26. Pemain diaspora ini kemungkinan bakal kembali merasakan terpinggirkan dari klub setelah pelatih Kieran McKenna berencana meminjamkan Baggott dan Cameron Humphreys ke klub lain pada bursa transfer dingin. Menurut McKenna, dalam waktu dekat ingin berbicara dengan Baggott dan Humphreys mengenai kemungkinan mereka bermain di klub lain, dan menyebut 'kedua pemain tersebut tidak beruntung'.
Pemain berusia 23 tahun ini tampil reguler di tim U-21
Baggott yang sebelumnya pernah dipinjamkan ke Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, dan Blackpool selama tiga musim terakhir, belum melakukan penampilan di tim senior sepanjang musim ini. Tetapi pemain berusia 23 tahun itu tampil secara reguler di tim U-21, dan termasuk salah satu pencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Charlton U-21. Sedangkan Humphreys hanya melakukan dua penampilan singkat sebagai pemain pengganti di Championship musim ini, selain menjadi starter dalam pertandingan Piala Carabao melawan Bromley pada Agustus.
McKenna sudah merasa nyaman dengan skuad Ipswich saat ini
Ketika ditanya mengenai kemungkinan peminjaman Baggott dan Humphreys pada Januari nanti seperti diwartakan laman TWTD, McKenna mengatakan: “Tentu saja itu menjadi poin diskusi. Sejujurnya, mereka berdua sangat tidak beruntung.”
“Kami telah membawa 22 pemain sepanjang tahun, dan kami cukup nyaman dengan jumlah tersebut. Biasanya Anda akan memperkirakan beberapa pemain tidak tersedia, tetapi secara umum sebagian besar dari grup tersebut selalu tersedia. Jadi pemain seperti Cameron, Elkan, dan Harry Clarke harus benar-benar sabar dan berlatih dengan baik.”
“Tentu saja, kedua pemain itu, mereka (Baggott dan Humphreys) tidak lagi muda, tetapi mereka adalah pemain muda profesional yang luar biasa setiap hari dalam latihan dan penerapan mereka, dan mereka terus berkembang dan merupakan aset besar bagi tim.”
“Tetapi mereka juga membutuhkan waktu bermain untuk pengembangan mereka. Jadi kami akan mencoba membuat keputusan yang tepat di bulan Januari.”
Sang pelatih fokus menatap empat laga dalam sembilan hari
Sebelum mengambil keputusan mengenai Baggott dan Humphreys, McKenna fokus menghadapi pertandingan dengan jadwal yang padat. Ipswich bakal melakoni empat laga mulai 26 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
“Kita punya empat pertandingan dalam sembilan hari, jadi saat ini belum ada yang dipikirkan selain kesiapan semua pemain untuk berkontribusi, dan setelah itu kita akan mengambil keputusan,” imbuh McKenna.
