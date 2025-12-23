Cari Menit Bermain, Elkan Baggott Bersiap Tinggalkan Ipswich Town

Ketika ditanya mengenai kemungkinan peminjaman Baggott dan Humphreys pada Januari nanti seperti diwartakan laman TWTD, McKenna mengatakan: “Tentu saja itu menjadi poin diskusi. Sejujurnya, mereka berdua sangat tidak beruntung.”

“Kami telah membawa 22 pemain sepanjang tahun, dan kami cukup nyaman dengan jumlah tersebut. Biasanya Anda akan memperkirakan beberapa pemain tidak tersedia, tetapi secara umum sebagian besar dari grup tersebut selalu tersedia. Jadi pemain seperti Cameron, Elkan, dan Harry Clarke harus benar-benar sabar dan berlatih dengan baik.”

“Tentu saja, kedua pemain itu, mereka (Baggott dan Humphreys) tidak lagi muda, tetapi mereka adalah pemain muda profesional yang luar biasa setiap hari dalam latihan dan penerapan mereka, dan mereka terus berkembang dan merupakan aset besar bagi tim.”

“Tetapi mereka juga membutuhkan waktu bermain untuk pengembangan mereka. Jadi kami akan mencoba membuat keputusan yang tepat di bulan Januari.”