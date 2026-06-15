Cardinale dan Ibrahimovic hadir dalam acara UFC di Gedung Putih. Minggu yang menentukan bagi Milan

Untuk posisi direktur teknis, nama pertama dalam daftar adalah Markus Krosche, yang tampaknya telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan RedBird, Massimo Calvelli, dan Zlatan Ibrahimovic. Milan sedang berusaha melepaskan sang manajer, yang kontraknya dengan Eintracht Frankfurt akan berakhir pada 2028, dengan membayar kompensasi kepada klub Jerman tersebut. Jika kesepakatan juga tercapai dengannya, sebagai direktur olahraga ia mungkin akan membawa salah satu dari Timmo Hardung atau Devin Ozek, dengan yang pertama menjadi favorit.





PERMINTAAN KROSCHE, DIREKTUR UMUM YANG DISUKAI MILAN