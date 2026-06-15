Kegiatan resmi bagi Gerry Cardinale, pemilik RedBird dan pemilik AC Milan, serta Zlatan Ibrahimovic. Minggu malam, kedua eksekutif dan pengusaha tersebut menjadi tamu dalam acara pertarungan UFC di halaman Gedung Putih, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menyaksikan pertandingan dari tempat duduk di pinggir ring di halaman selatan, duduk di antara Ibu Negara Melania Trump dan CEO UFC Dana White. Seperti yang ditekankan oleh media AS, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pengusaha dan pejabat pemerintahan terkemuka. Penampilan publik keduanya, yang terlihat di pinggir ring saat Ciryl Gane mengalahkan Alex Pereira, memadamkan rumor tentang dugaan ketegangan.
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Cardinale dan Ibrahimovic hadir dalam acara UFC di Gedung Putih. Minggu yang menentukan bagi Milan
AMORIM MENJADI PILIHAN UTAMA UNTUK BANGKU CADANGAN
Pengumuman publik ini muncul beberapa jam menjelang dimulainya pekan yang menentukan bagi Milan. Untuk menggantikan Massimiliano Allegri, nama pertama dalam daftar adalah Ruben Amorim, mantan pelatih Manchester United dan Sporting Lisbon. Negosiasi tersebut, yang juga didukung oleh klausul sebesar 6 juta euro untuk membebaskan Jaissle dari Al Ahli, kini telah berjalan dengan sangat lancar: Cardinale telah mengajukan langsung kepada dirinya dan perwakilannya, Costa, kontrak dua tahun dengan opsi musim ketiga senilai 3,5 juta euro ditambah bonus yang terkait dengan kualifikasi ke Liga Champions dan perjalanan yang akan dilalui Rossoneri di Liga Europa. Mantan pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, sudah tersingkir dari perburuan.
PEMBICARAAN DENGAN EINTRACHT TENTANG KROSCHE
Untuk posisi direktur teknis, nama pertama dalam daftar adalah Markus Krosche, yang tampaknya telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan RedBird, Massimo Calvelli, dan Zlatan Ibrahimovic. Milan sedang berusaha melepaskan sang manajer, yang kontraknya dengan Eintracht Frankfurt akan berakhir pada 2028, dengan membayar kompensasi kepada klub Jerman tersebut. Jika kesepakatan juga tercapai dengannya, sebagai direktur olahraga ia mungkin akan membawa salah satu dari Timmo Hardung atau Devin Ozek, dengan yang pertama menjadi favorit.
PERMINTAAN KROSCHE, DIREKTUR UMUM YANG DISUKAI MILAN