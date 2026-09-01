Fabio Capello, mantan pelatih Milan, Roma, Juventus, dan Real Madrid, sekaligus mantan pemain dan komentator saat ini, punya pandangan yang jelas soal tim-tim favorit peraih Scudetto: "Saya akan sangat mewaspadai Roma sebagai penantang utama Inter dalam perebutan Scudetto", ujarnya kepada Gazzetta dello Sport.





"Apa yang saya lihat kemarin di Lecce tidak lebih dari sekadar konfirmasi atas apa yang sebelumnya saya soroti. Pada dasarnya Roma kembali bermain seperti saat mereka mengakhiri musim lalu: mereka menunjukkan tidak memiliki masalah integrasi, tidak perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Gasperini mengenal para pemainnya dengan sempurna dan para pemain juga sangat mengenal pelatihnya," tambah Capello.



