Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Capello: "Roma adalah rival utama Inter dalam perebutan Scudetto, lebih baik daripada semua yang lain"

Roma
Inter
Serie A

Mantan pelatih itu berbicara tentang perebutan Scudetto

Fabio Capello, mantan pelatih Milan, Roma, Juventus, dan Real Madrid, sekaligus mantan pemain dan komentator saat ini, punya pandangan yang jelas soal tim-tim favorit peraih Scudetto: "Saya akan sangat mewaspadai Roma sebagai penantang utama Inter dalam perebutan Scudetto", ujarnya kepada Gazzetta dello Sport.


"Apa yang saya lihat kemarin di Lecce tidak lebih dari sekadar konfirmasi atas apa yang sebelumnya saya soroti. Pada dasarnya Roma kembali bermain seperti saat mereka mengakhiri musim lalu: mereka menunjukkan tidak memiliki masalah integrasi, tidak perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Gasperini mengenal para pemainnya dengan sempurna dan para pemain juga sangat mengenal pelatihnya," tambah Capello.


  • Dan akhirnya: "Roma tidak perlu menciptakan apa pun, sementara Como sedang dalam proses pembangunan seperti halnya AC Milan dan Juventus. Napoli, kemudian, harus menemukan kembali semangat dan kemauan yang telah menjadi ciri tim itu hingga tahun lalu. Sampai hari ini Roma seperti Inter, yang sangat saya sukai saat melawan Cagliari, menciptakan begitu banyak peluang. Pada dasarnya, baik Inter maupun Roma sudah memiliki tema yang harus dijalankan tanpa masalah. Karena itu mereka sudah sangat unggul dibanding tim-tim lain".


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Atalanta crest
Atalanta
ATA