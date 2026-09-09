Capello dan Bergomi, duel sengit soal Inter: "Tonton lagi pertandingannya!"

Bergomi: "Real Madrid kehilangan beberapa pemain dan terlambat melakukan pergantian, tetapi dalam pergantian sisi permainan Inter pada babak pertama sangat memanfaatkannya. Saya ingin menyoroti penampilan Diouf: akhirnya Inter punya pemain yang bisa bermain satu lawan satu jika ia terus berkembang seperti ini. Dia bermain sangat bagus. Dan Carlos Augusto juga beberapa kali berhasil mencapai garis akhir. Real tidak memberi ruang di area tengah lalu bertahan saat menghadapi umpan silang: Inter berusaha memainkan pertandingannya sendiri, tetapi harus lebih baik dalam penyelesaian akhir dan penguasaan permainan".





Capello: "Beppe, eh tidak... Mereka tidak melakukan pergantian sisi lapangan saat ada ruang untuk melakukannya dan kemudian cepat melepaskan umpan silang di dekat area penalti".





Bergomi: "Mereka melakukannya sangat banyak, mister".





Capello: "Tidak, tonton lagi pertandingannya, Beppe".





Bergomi: "Eh, saya sudah menontonnya...".



