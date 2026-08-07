Andrea Cambiaso, bek sayap Juventus, berbicara dalam konferensi pers dari Perth, Australia, menjelang Derby d'Italia dalam laga persahabatan melawan Inter. Berikut ucapannya, seperti dikutip dari TuttoJuve.com.





Tentang pertandingan besok

"Selalu menarik memainkan pertandingan seperti ini, karena ini adalah laga yang sangat indah. Akan ada daya saing meski ini hanya laga persahabatan. Kami tentu akan memberikan yang terbaik dan kita lihat besok."





Pentingnya memulai musim bersama Spalletti

"Semakin waktu berjalan, kami semakin mirip dengan ide-ide sepak bola Spalletti. Menyenangkan bekerja dengannya, terutama sejak awal musim. Kami bekerja dengan baik meski ada perjalanan dan semua hal lainnya. Kami antusias bekerja dengannya."



