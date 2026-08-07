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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Cambiaso: "Bursa transfer? Saya fokus pada Juventus. Inter? Akan ada daya saing"

Juventus
Transfers
A. Cambiaso

Bek sayap tim asuhan Spalletti berbicara pada malam jelang laga persahabatan melawan Inter

Andrea Cambiaso, bek sayap Juventus, berbicara dalam konferensi pers dari Perth, Australia, menjelang Derby d'Italia dalam laga persahabatan melawan Inter. Berikut ucapannya, seperti dikutip dari TuttoJuve.com.


Tentang pertandingan besok

"Selalu menarik memainkan pertandingan seperti ini, karena ini adalah laga yang sangat indah. Akan ada daya saing meski ini hanya laga persahabatan. Kami tentu akan memberikan yang terbaik dan kita lihat besok."


Pentingnya memulai musim bersama Spalletti

"Semakin waktu berjalan, kami semakin mirip dengan ide-ide sepak bola Spalletti. Menyenangkan bekerja dengannya, terutama sejak awal musim. Kami bekerja dengan baik meski ada perjalanan dan semua hal lainnya. Kami antusias bekerja dengannya."


  • BURSA TRANSFER

    Rumor transfer

    "Setiap musim panas setiap pemain selalu dikaitkan dengan berita transfer. Itu adalah bagian dari dunia sepak bola dan kami semua sudah terbiasa. Saya sangat senang dan bangga mewakili Juventus, saya senang berada di sini dan saya fokus di sini. Apakah saya suka bermain di kanan? Saya suka posisi apa pun. Pada tahun pertama bersama Allegri saya bermain di kanan dan juga di Timnas Italia, tidak ada masalah. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap area lapangan tempat pelatih ingin memainkan saya".


    Akhir musim lalu

    "Dari cara musim itu berakhir, itu harus dilupakan. Apa yang kami lakukan tahun lalu, yang belum cukup, bisa berguna untuk musim ini agar terus bekerja dan semakin mendorong diri. Kami harus membawa hal itu dan bekerja untuk menjadi lebih baik".

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