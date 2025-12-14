Calvin Verdonk Masih Absen, Auxerre Vs Lille Hujan Gol & Kartu Merah

Pertandingan gila mewarnai duel antara Auxerre dan Lille di Stade de l'Abbe-Deschamps, Senin (15/12) dini hari WIB. Di laga yang diwarnai empat kartu merah ini, Lille tampil sebagai pemenang dengan skor 4-3.

Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk tidak masuk daftar pemain Lille di laga ini, karena masih menjalani pemulihan cedera. Posisi Verdonk ditempati Romain Perraud.

Wasit mengeluarkan empat kartu merah untuk kedua tim. Di kubu Auxerre, kartu merah diberikan kepada Clement Akpa pada menit ke-60 dan Oussama El Azzouzi (89). Sedangkan Nathan Ngoy mendapatkan kartu merah di menit ke-38 dan Perraud (89) di pihak Lille.

Arnar Haraldsson sempat membawa Lille unggul di menit kesembilan, dan Lassine Sinayoko menyamakan kedudukan pada menit ke-57. Bunuh diri Chancel Mbemba membawa Auxerre berbalik unggul di menit ke-66, dan Nabil Bentaleb menyamakan kedudukan selang sepuluh menit kemudian.

Gol Soriba Diaoune di menit ke-80 membawa Lille kembali mengungguli tuan rumah, tetapi penalti Sinayoko selang tiga menit kemudian membuat laga imbang lagi sebelum akhirnya Benjamin Andre memastikan kemenangan Lille di menit ke-86.