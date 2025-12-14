Calvin Verdonk - LilleLille OSC
Calvin Verdonk Masih Absen, Auxerre Vs Lille Hujan Gol & Kartu Merah

Auxerre dan Lille masing-masing harus mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain dalam laga yang menghasilkan tujuh gol untuk kemenangan tim tamu.

  • Dua pemain Auxerre dan Lille meninggalkan lapangan lebih cepat

    Pertandingan gila mewarnai duel antara Auxerre dan Lille di Stade de l'Abbe-Deschamps, Senin (15/12) dini hari WIB. Di laga yang diwarnai empat kartu merah ini, Lille tampil sebagai pemenang dengan skor 4-3.

    Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk tidak masuk daftar pemain Lille di laga ini, karena masih menjalani pemulihan cedera. Posisi Verdonk ditempati Romain Perraud.

    Wasit mengeluarkan empat kartu merah untuk kedua tim. Di kubu Auxerre, kartu merah diberikan kepada Clement Akpa pada menit ke-60 dan Oussama El Azzouzi (89). Sedangkan Nathan Ngoy mendapatkan kartu merah di menit ke-38 dan Perraud (89) di pihak Lille.

    Arnar Haraldsson sempat membawa Lille unggul di menit kesembilan, dan Lassine Sinayoko menyamakan kedudukan pada menit ke-57. Bunuh diri Chancel Mbemba membawa Auxerre berbalik unggul di menit ke-66, dan Nabil Bentaleb menyamakan kedudukan selang sepuluh menit kemudian.

    Gol Soriba Diaoune di menit ke-80 membawa Lille kembali mengungguli tuan rumah, tetapi penalti Sinayoko selang tiga menit kemudian membuat laga imbang lagi sebelum akhirnya Benjamin Andre memastikan kemenangan Lille di menit ke-86.

  • Lille melalui empat laga Ligue 1 tanpa kekalahan

    Kemenangan atas Auxerre memperpanjang torehan positif Lille di Ligue 1. Mereka kini melalui empat pertandingan beruntun dengan kemenangan, sehingga naik ke peringkat tiga klasemen sementara usai mengumpulkan 32 poin, berselisih lima angka dengan pemuncak RC Lens. Sedangkan Auxerre berada di peringkat 16, atau tiga dari dari bawah, dengan 12 poin.

  • Melakoni pertandingan piala sebelum libur panjang

    Ini menjadi laga terakhir Ligue 1 di tahun 2025, dan kompetisi kasta teratas di Prancis itu akan kembali bergulir pada awal Januari. Namun sebelum libur, Lille terlebih dulu melakoni pertandingan babak 32 besar Coupe de France di Creteil untuk menghadapi US Lusitanos, Sabtu (20/12) malam WIB.

  • Susunan pemain

    Auxerre: Leon; Sy, Diamond, Akpa, Oppegard; Matondo, El Azzouzi, Dane; Sinayoko, Namaso, Casimir.

    Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre; Mbappe, Haraldsson, Sahraoui; Giroud.

