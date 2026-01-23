Getty Images Sport
Calvin Verdonk Main Di Menit Akhir, Lille Dibekap Sepuluh Pemain Celta Vigo
Celta bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-29
Lille kembali gagal menuai kemenangan di semua kompetisi yang mereka ikuti setelah dipaksa bertekuk lutut di hadapan sepuluh pemain Celta Vigo dengan skor 2-1 di Estadio Balaidos, Jumat 23/1) dini hari WIB.
Nama Calvin Verdonk kembali menghiasi daftar pemain Lille setelah di dua pertandingan sebelumnya harus menepi akibat cedera. Namun Verdonk baru dimasukkan pada menit ke-88 dengan harapan bisa membantu tim menyamakan kedudukan, sehingga bisa mengamankan tiket play-off 16 Besar non-ungulan.
Celta sudah membuka keunggulan ketika laga belum genap berjalan satu menit melalui gol Williot Swedberg. Tetapi mereka kehilangan Hugo Sotelo akibat kartu merah pada menit ke-29.
Keunggulan jumlah pemain ini coba dimanfaatkan Lille, tapi menemui jalan buntu. Celta justru berhasil menggandakan skor Carl Starfelt di menit ke-69. Penyerang veteran Olivier Giroud hanya bisa memperkecil kekalahan Lille di menit ke-86.
Lille menelan empat kekalahan beruntun
Ini menjadi kekalahan keempat beruntun yang diperoleh Lille di semua kompetisi. Mereka kini menduduki peringkat ke-21 setelah hanya mengumpulkan sembilan poin. Sedangkan Celta mengamankan tempat di play-off non-unggulan dengan menempati posisi ke-14 usai mengoleksi 12 poin. Namun mereka bisa lolos ke play-off unggulan jika menuai kemenangan di laga terakhir.
Terlebih dulu fokus ke Ligue 1 sebelum ke Liga Europa
Verdonk dan Lille kini mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik dengan menjamu Strasbourg di Stadion Pierre-Mauroy, Senin (26/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Ligue 1 sebelum menyambut kedatangan wakil Jerman Freiburg di tempat yang sama pada laga pamungkas fase grup Liga Europa, Jumat (30/1) dini hari WIB.
Susunan pemain
Celta: Radu; Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Sotelo, Roman, Mingueza; Swedberg, Borja Iglesias, Iago Aspas.
Lille: Ozer;; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Mukau, Bentaleb; Broholm, Haraldsson, Felix Correia; Giroud.
