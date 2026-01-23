Real Club Celta v LOSC Lille - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Donny Afroni

Calvin Verdonk Main Di Menit Akhir, Lille Dibekap Sepuluh Pemain Celta Vigo

Lille tidak berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain selama satu jam yang membuat mereka belum aman untuk lolos ke play-off 16 Besar bukan unggulan Liga Europa.

  • Celta bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-29

    Lille kembali gagal menuai kemenangan di semua kompetisi yang mereka ikuti setelah dipaksa bertekuk lutut di hadapan sepuluh pemain Celta Vigo dengan skor 2-1 di Estadio Balaidos, Jumat 23/1) dini hari WIB.

    Nama Calvin Verdonk kembali menghiasi daftar pemain Lille setelah di dua pertandingan sebelumnya harus menepi akibat cedera. Namun Verdonk baru dimasukkan pada menit ke-88 dengan harapan bisa membantu tim menyamakan kedudukan, sehingga bisa mengamankan tiket play-off 16 Besar non-ungulan.

    Celta sudah membuka keunggulan ketika laga belum genap berjalan satu menit melalui gol Williot Swedberg. Tetapi mereka kehilangan Hugo Sotelo akibat kartu merah pada menit ke-29.

    Keunggulan jumlah pemain ini coba dimanfaatkan Lille, tapi menemui jalan buntu. Celta justru berhasil menggandakan skor Carl Starfelt di menit ke-69. Penyerang veteran Olivier Giroud hanya bisa memperkecil kekalahan Lille di menit ke-86.

    • Iklan

  • Lille menelan empat kekalahan beruntun

    Ini menjadi kekalahan keempat beruntun yang diperoleh Lille di semua kompetisi. Mereka kini menduduki peringkat ke-21 setelah hanya mengumpulkan sembilan poin. Sedangkan Celta mengamankan tempat di play-off non-unggulan dengan menempati posisi ke-14 usai mengoleksi 12 poin. Namun mereka bisa lolos ke play-off unggulan jika menuai kemenangan di laga terakhir.

  • Terlebih dulu fokus ke Ligue 1 sebelum ke Liga Europa

    Verdonk dan Lille kini mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik dengan menjamu Strasbourg di Stadion Pierre-Mauroy, Senin (26/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Ligue 1 sebelum menyambut kedatangan wakil Jerman Freiburg di tempat yang sama pada laga pamungkas fase grup Liga Europa, Jumat (30/1) dini hari WIB.

  • Susunan pemain

    Celta: Radu; Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Sotelo, Roman, Mingueza; Swedberg, Borja Iglesias, Iago Aspas.

    Lille: Ozer;; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Mukau, Bentaleb; Broholm, Haraldsson, Felix Correia; Giroud.

LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
0