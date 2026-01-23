Calvin Verdonk Main Di Menit Akhir, Lille Dibekap Sepuluh Pemain Celta Vigo

Lille kembali gagal menuai kemenangan di semua kompetisi yang mereka ikuti setelah dipaksa bertekuk lutut di hadapan sepuluh pemain Celta Vigo dengan skor 2-1 di Estadio Balaidos, Jumat 23/1) dini hari WIB.

Nama Calvin Verdonk kembali menghiasi daftar pemain Lille setelah di dua pertandingan sebelumnya harus menepi akibat cedera. Namun Verdonk baru dimasukkan pada menit ke-88 dengan harapan bisa membantu tim menyamakan kedudukan, sehingga bisa mengamankan tiket play-off 16 Besar non-ungulan.

Celta sudah membuka keunggulan ketika laga belum genap berjalan satu menit melalui gol Williot Swedberg. Tetapi mereka kehilangan Hugo Sotelo akibat kartu merah pada menit ke-29.

Keunggulan jumlah pemain ini coba dimanfaatkan Lille, tapi menemui jalan buntu. Celta justru berhasil menggandakan skor Carl Starfelt di menit ke-69. Penyerang veteran Olivier Giroud hanya bisa memperkecil kekalahan Lille di menit ke-86.