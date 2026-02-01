Calvin Verdonk Dari Bangku Cadangan, Dominasi Lille Tak Mampu Bekuk Olympique Lyon

Penderitaan Lille di Ligue 1 Prancis terus berlanjut setelah mereka ditaklukkann Olympique Lyon dengan skor tipis 1-0 di Parc Olympique Lyonnais, Minggu (1/2) malam WIB.

Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk kembali harus memulai laga dari bangku cadangan ketika Lille bertarung di Ligue 1. Verdonk dimasukkan pada menit ke-78 menggantikan Romain Perraud.

Ini merupakan pertemuan kedua dengan Lyon dalam kurun waktu hampir tiga pekan. Pada pertengahan Januari, Lille tumbang 2-1 di Coupe de France. Kendati demikin, kali ini Lille lebih mendominasi permainan sepanjang pertandingan.

Walau begitu, mereka tetap gagal menaklukkan Lyon. Satu-satunya gol yang tercipta di laga itu dihasilkan Noah Nartey pada menit ke-37 menyambut umpan Ruben Kluivert.