Calvin Verdonk Dari Bangku Cadangan, Dominasi Lille Tak Mampu Bekuk Olympique Lyon
Dominasi Lille tidak mampu menghadirkan kemenangan
Penderitaan Lille di Ligue 1 Prancis terus berlanjut setelah mereka ditaklukkann Olympique Lyon dengan skor tipis 1-0 di Parc Olympique Lyonnais, Minggu (1/2) malam WIB.
Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk kembali harus memulai laga dari bangku cadangan ketika Lille bertarung di Ligue 1. Verdonk dimasukkan pada menit ke-78 menggantikan Romain Perraud.
Ini merupakan pertemuan kedua dengan Lyon dalam kurun waktu hampir tiga pekan. Pada pertengahan Januari, Lille tumbang 2-1 di Coupe de France. Kendati demikin, kali ini Lille lebih mendominasi permainan sepanjang pertandingan.
Walau begitu, mereka tetap gagal menaklukkan Lyon. Satu-satunya gol yang tercipta di laga itu dihasilkan Noah Nartey pada menit ke-37 menyambut umpan Ruben Kluivert.
Les Dogues tanpa pon di empat pertandingan beruntun
Torehan itu membuat Lille melalui empat pertandingan Ligue 1 secara beruntun dengan kekalahan. Beruntung posisi Lille tidak mengalami penurunan di klasemen sementara, mengingat dua tim terdekat, Toulouse dan Rennes, juga tidak berhasil menuai kemenangan. Lille tetap berada di posisi kelima dengan 32 poin. Mereka berselisih tujuh angka dengan Lyon yang menempati peringkat keempat.
Mencari momentum kebangkitan dalam laga tandang
Lille wajib kembali ke jalur kemenangan agar tidak tercecer di klasemen sementara. Mereka harus mengalahkan juru kunci Metz saat tandang ke Stade Saint-Symphorien, Sabtu (7/2) dini hari WIB. Seperti halnya Lille, Metz juga melalui empat laga beruntun tanpa kemenangan. Pada pertemuan pertama Oktober tahun lalu, Lille mencatat kemenangan telak 6-1.
Susunan pemain
Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Kluivert; Tessmann, Abner, Nartey; Endrick, Sulc, Moreira.
Lille: Ozer; T. Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Mukau, Andre, Bouaddi, Correia; Haraldsson, Fernandez-Pardo.
