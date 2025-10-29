Calvin Verdok Saksikan Kekalahan Lille Dari Bangku Cadangan

Lille gagal melanjutkan hasil positif di Ligue 1 Prancis setelah dipaksa menelan kekalahan 2-0 dari tuan rumah Nice di Stadion Allianz Riviera, Kamis (30/10) dini hari WIB.

Pelatih Bruno Genesio kembali menempatkan Calvin Verdonk di bangku cadangan. Dengan demikian, bek timnas Indoesia itu hanya duduk manis di bangku cadangan dalam dua pertandingan beruntun. Genesio tetap memilih Romain Perraud di sektor kiri pertahanan.

Lille sebetulnya menguasai permainan, namun mereka kerap menemui jalan buntu untuk menjebol gawang Nice. Bahkan Lille sudah tertinggal menjelang laga berjalan setengah jam melalui penalti Sofiane Diop.

Di tengah upaya Lille untuk menyamakan kedudukan, Lille kembali kebobolan tiga menit menjelang pertandingan usai lewat gol yang dilesakkan pemain pengganti Isak Jansson.