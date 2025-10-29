Lille OSC
Calvin Verdok Saksikan Kekalahan Lille Dari Bangku Cadangan
Verdonk kembali tak dimainkan di Ligue 1
Lille gagal melanjutkan hasil positif di Ligue 1 Prancis setelah dipaksa menelan kekalahan 2-0 dari tuan rumah Nice di Stadion Allianz Riviera, Kamis (30/10) dini hari WIB.
Pelatih Bruno Genesio kembali menempatkan Calvin Verdonk di bangku cadangan. Dengan demikian, bek timnas Indoesia itu hanya duduk manis di bangku cadangan dalam dua pertandingan beruntun. Genesio tetap memilih Romain Perraud di sektor kiri pertahanan.
Lille sebetulnya menguasai permainan, namun mereka kerap menemui jalan buntu untuk menjebol gawang Nice. Bahkan Lille sudah tertinggal menjelang laga berjalan setengah jam melalui penalti Sofiane Diop.
Di tengah upaya Lille untuk menyamakan kedudukan, Lille kembali kebobolan tiga menit menjelang pertandingan usai lewat gol yang dilesakkan pemain pengganti Isak Jansson.
Koleksi poin Lille disamakan Nice
Kegagalan mendulang poin penuh membuat posisi Lille turun dua tangga ke peringkat tujuh klasemen sementara, atau di luar zona Eropa. Koleksi 17 poin Lille kini disamakan Nice yang tidak beranjak dari peringkat kedelapan. Lille berada di posisi lebih baik, karena unggul selisih gol.
Berjuang menembus starting eleven
Verdonk sepertinya harus bekerja lebih keras lagi supaya menggugah Genesio agar tidak kembali menghangatkan bangku cadangan pada laga berikutnya. Lille dijadwalkan menjamu tim papan bawah Angers di Stadio Pierre-Mauroy, Minggu (2/11) malam WIB.
Susunan pemain
Nice: Diouf; Oppong, Bah, Mendy, Bard, Abdul Samed, Vanhoutte, Gouveira, Boga, Carlos, Diop.
Lille: Bodart; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud, Andre, Bouaddi, Haraldsson, Correia, Fernandez Pardo, Igamane.
