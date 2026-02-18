Marc Ciria X
Calon presiden Barcelona mengibarkan spanduk besar Lionel Messi di pusat kota dan menggunakan slogan dari kampanye Joan Laporta sebelumnya
Kampanye pemilu sedang berlangsung di Barcelona
Calon presiden Barcelona sedang sibuk berkampanye menjelang pemilihan yang akan digelar pada 15 Maret. Laporta menjadi favorit untuk menang dan berharap dapat melanjutkan masa jabatannya, namun ia menghadapi persaingan dari beberapa lawan. Victor Font, yang dikalahkan Laporta pada pemilihan sebelumnya, kembali ikut serta bersama Ciria, Xavier Vilajoana, Daniel Juan, dan William Maddock.
Ciria menarik perhatian dengan spanduknya yang mencolok, menampilkan gambar Messi yang memegang jersey Barcelona. Gambar tersebut diambil dari perayaan terkenal Messi setelah mencetak gol penentu di menit tambahan melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu pada 2017.
Ciria ingin Messi kembali.
Nama Messi sering muncul secara rutin dalam kampanye presiden saat para calon berusaha memikat pemilih. Tidak mengherankan mendengar nama bintang Argentina itu kembali disebut kali ini, mengingat Ciria sebelumnya telah menegaskan bahwa legenda klub harus kembali ke klub.
Setelah Messi melakukan kunjungan rahasia ke Camp Nou yang direnovasi pada Desember, Cirita mengatakan kepada wartawan: "Kami ingin legenda kami dapat kembali ke klub tanpa harus melakukannya di tengah malam dan secara sembunyi-sembunyi. Kami akan melakukan segala upaya untuk mewujudkannya. [Messi] adalah figur yang tak tergantikan bagi klub ini. Dia harus kembali dengan sistem dukungan yang kokoh dan struktur yang baik. Hubungan Messi-Barça harus seperti hubungan Michael Jordan-Nike. Harus melampaui batas, dari aspek komersial dan institusional klub hingga sponsor dan pengembangan pemain di La Masia. Dengan pemain terbaik dalam sejarah klub, kita bisa melakukan banyak hal dan menghasilkan banyak uang. Membawanya pulang adalah hal yang esensial jika kita ingin keluar dari situasi keuangan yang kita hadapi. Ini bukan tentang meyakinkannya dengan patung atau pertandingan penghormatan. Ini tentang kesepakatan yang menjadikan atlet terbaik di planet ini sebagai duta besar terbesar Barça."
Masalah Messi bagi Laporta?
Font juga telah menyebut nama Messi dalam kampanyenya. Ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Panggilan pertama yang akan saya lakukan setelah kita menang dalam pemilihan adalah kepada Leo Messi. Itu akan menjadi panggilan telepon pertama yang saya lakukan."
Namun, situasinya berbeda bagi Laporta, yang memiliki hubungan yang tegang dengan Messi setelah kepergiannya yang kontroversial dari klub pada 2021. Messi dilaporkan "sangat, sangat marah" pada Laporta terkait kepergiannya, dan bos Barcelona itu mengakui bahwa insiden tersebut "telah membuatnya sedih."
Messi saat ini terikat kontrak dengan Inter Miami hingga akhir musim MLS 2028, namun ia sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Barcelona. Ia mengatakan kepada Sport: "Saya benar-benar ingin kembali ke sana, kami sangat merindukan Barcelona. Istri saya dan saya, anak-anak, terus membicarakan Barcelona dan ide untuk pindah kembali. Kami memiliki rumah di sana, semuanya, jadi itulah yang kami inginkan. Saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion saat selesai karena sejak saya pindah ke Paris, saya belum kembali ke Camp Nou, dan kemudian mereka pindah ke Montjuic."
Tidak akan mengejutkan jika Messi mengambil peran di Barcelona setelah karir bermainnya berakhir, dan dia pasti akan memantau perkembangan di Camp Nou dengan cermat menjelang pemungutan suara besar bulan depan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Calon presiden Barcelona membutuhkan 10.000 tanda tangan untuk lolos proses pra-pencalonan hingga 2 Maret. Calon final akan diumumkan setelah tanggal tersebut menjelang pemilu pada 15 Maret, hari yang sama ketika tim Hansi Flick dijadwalkan bertanding melawan Sevilla di La Liga.
