Calon presiden Barcelona mengibarkan spanduk besar Lionel Messi di pusat kota dan menggunakan slogan dari kampanye Joan Laporta sebelumnya

Font juga telah menyebut nama Messi dalam kampanyenya. Ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Panggilan pertama yang akan saya lakukan setelah kita menang dalam pemilihan adalah kepada Leo Messi. Itu akan menjadi panggilan telepon pertama yang saya lakukan."

Namun, situasinya berbeda bagi Laporta, yang memiliki hubungan yang tegang dengan Messi setelah kepergiannya yang kontroversial dari klub pada 2021. Messi dilaporkan "sangat, sangat marah" pada Laporta terkait kepergiannya, dan bos Barcelona itu mengakui bahwa insiden tersebut "telah membuatnya sedih."

Messi saat ini terikat kontrak dengan Inter Miami hingga akhir musim MLS 2028, namun ia sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Barcelona. Ia mengatakan kepada Sport: "Saya benar-benar ingin kembali ke sana, kami sangat merindukan Barcelona. Istri saya dan saya, anak-anak, terus membicarakan Barcelona dan ide untuk pindah kembali. Kami memiliki rumah di sana, semuanya, jadi itulah yang kami inginkan. Saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion saat selesai karena sejak saya pindah ke Paris, saya belum kembali ke Camp Nou, dan kemudian mereka pindah ke Montjuic."

Tidak akan mengejutkan jika Messi mengambil peran di Barcelona setelah karir bermainnya berakhir, dan dia pasti akan memantau perkembangan di Camp Nou dengan cermat menjelang pemungutan suara besar bulan depan.