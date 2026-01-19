Getty Images Sport
Calon Lawan Timnas Indonesia Di FIFA Series 2026 Diketahui, Erick Thohir: Variasi Tim Sangat Penting
Skuad Garuda berada satu grup dengan Bulgaria
Timnas Indonesia telah mengetahui lawan yang akan dihadapi pada FIFA Series 2006 pada Maret nanti. FIFA, Senin (19/1) malam WIB, sudah mengkonfirmasi susunan lengkap tuan rumah dan komposisi grup untuk ajang ini menandai tonggak penting dalam perluasan berkelanjutan inisiatif bagi tim nasional putra dan putri. Timnas senior berada satu grup dengan perwakilan Eropa, Bulgaria, serta kepulauan Solomon (Oseania) dan St Kitts and Nevis (Amerika).
Lawan timnas senior masih menunggu penjadwalan
Turnamen FIFA Series merupakan ajang dua tahunan yang menghadirkan pertandingan persahabatan internasional antarnegara dari berbagai konfederasi. Ajang FIFA Series pertama kali digelar pada tahun 2024, dan diikuti 24 negara. Pada penyelenggaraan tahun ini, FIFA Series telah dikembangkan menjadi 48 peserta. Nantinya mereka akan bertanding sebanyak dua kali, dan hanya mencari pemuncak klasemen saja. FIFA sampai saat ini belum merilis jadwal pertandingan, dan negara yang akan saling berhadapan.
Peluang membangun tim yang tangguh
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia menjadi kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menguji nyali dan kemampuan timnas dengan lawan-lawan yang memiliki gaya bermain sama sekali berbeda.
“Menghadapi tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika memberikan variasi gaya bermain yang sangat penting bagi perkembangan tim. Para pemain kita akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Ini adalah ujian, sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia,” tutur Erick dikutip laman resmi PSSI.
Berikut pembagian grup FIFA Series
- Australia (tuan rumah), Kamerun, China, Curacao.
- Azerbaijan (tuan rumah), Oman, Sierra Leone, Saint Lucia.
- Bulgaria, Indonesia (tuan rumah), Kepulauan Solomon, Saint Kitts dan Nevis.
- Komoro, Kazakhstan (tuan rumah), Kuwait, Namibia.
- Tanjung Verde (Cabo Verde), Cile, Finlandia, Selandia Baru (tuan rumah).
- Samoa Amerika, Guam, Puerto Riko (tuan rumah), Kepulauan Virgin Amerika Serikat.
- Grup A: Estonia, Grenada, Kenya, Rwanda (tuan rumah).
- Grup B: Aruba, Liechtenstein, Makau, Tanzania. (Digelar di Rwanda)
- Gabon, Trinidad dan Tobago, Uzbekistan (tuan rumah), Venezuela.
Grup wanita
- Brasil (tuan rumah), Kanada, Korea Selatan, Zambia.
- Pantai Gading (tuan rumah), Mauritania, Pakistan, Kepulauan Turks dan Caicos.
- RD Kongo, Nepal, tim dari OFC, Thailand (tuan rumah).
