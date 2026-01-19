Calon Lawan Timnas Indonesia Di FIFA Series 2026 Diketahui, Erick Thohir: Variasi Tim Sangat Penting

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia menjadi kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menguji nyali dan kemampuan timnas dengan lawan-lawan yang memiliki gaya bermain sama sekali berbeda.

“Menghadapi tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika memberikan variasi gaya bermain yang sangat penting bagi perkembangan tim. Para pemain kita akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Ini adalah ujian, sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia,” tutur Erick dikutip laman resmi PSSI.