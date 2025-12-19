Getty
Calon Bintang Real Madrid Atau Barcelona? Bintang Nottingham Forest Murillo Berpotensi Jadi Bek Termahal Dunia!
Murillo bukan bek tengah biasa
Murillo, yang pindah ke City Ground pada tahun 2023, tampak mewakili sosok pesepakbola Brasil. Dia mungkin beroperasi di lini belakang, tetapi dia jauh dari stereotip bek tengah yang hanya mengandalkan sundulan dan tendangan.
Pemain berusia 23 tahun tersebut bertubuh kekar, namun mampu bergerak cepat. Ia memiliki kaki kiri yang luar biasa, yang memungkinkannya mengalirkan bola ke seluruh lapangan. Ia – seperti yang sering terjadi pada talenta-talenta misterius dari Amerika Selatan – juga nyaman menguasai bola di kakinya.
Setelah tiba di Inggris dengan pengalaman senior yang terbatas, ia kini hampir mencapai 80 penampilan di Liga Primer dan telah bermain di kompetisi kontinental musim ini di Liga Europa.
Murillo juga telah membela timnas Brasil dan akan berupaya mendapatkan tempatnya di skuad Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026. Melihat ke depan setelah turnamen tersebut, masih harus dilihat di mana bintang Samba tersebut akan bermain dalam jangka panjang.
Rumor transfer: Apakah Murillo ditakdirkan ke La Liga?
Mantan penyerang Forest Harewood mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Murillo ditakdirkan untuk bergabung dengan Barcelona atau Real Madrid: "Ya, mungkin. Itu semua dibicarakan. Bagus kita membicarakan Forest. Sudah lama dinantikan. Ini adalah percakapan yang selalu ingin Anda lakukan tentang pemain yang ada di City Ground. Itu berarti mereka bergerak ke arah yang benar dan mendatangkan pemain yang dapat membantu Forest dan menghasilkan uang untuk klub jika mereka sampai pada tahap di mana mereka akan pergi. Itu terjadi di sepakbola. Itu berarti mereka berprestasi dengan baik di klub - di Forest saat ini, dia berprestasi dengan baik."
"Itu baik untuk klub dan tidak baik untuk klub pada saat yang sama. Anda ingin mempertahankan pemain top di klub, tetapi itu tidak terjadi. Mudah-mudahan mereka dapat mengganti pemain yang pergi. Mereka telah melakukannya. Dia telah menjadi angin segar, meskipun dia agak gila dalam keputusan dan tindakannya, tetapi dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Itu berhasil. Anda harus mendukungnya dan melihat ke mana arahnya. Tetapi bagus untuk memiliki pemain seperti itu di Nottingham Forest."
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Murillo suatu hari nanti bisa menjadi bek tengah termahal di dunia, Harewood menambahkan: "Kita telah melihat bek-bek yang dibeli dengan harga mahal, tetapi saya tidak akan mengatakan dia memiliki harga seperti [Elliot] Anderson sebagai bek tengah, tetapi Anda tidak bisa mengatakan itu sekarang! Bek tengah, gelandang, harganya mahal. Dia adalah pemain kelas atas, hanya saja sulit untuk menetapkan harga setinggi itu padanya. Namun, jika Anda menetapkan harga setinggi itu, itu berarti klub dan pemiliknya tidak ingin dia pergi."
Mungkinkah Murillo menjadi bek pertama yang bernilai £100 juta?
Mantan striker Forest lainnya Stan Collymore sebelumnya mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Murillo akan menjadi bek pertama yang bernilai £100 juta: "Bisa jadi. Ada klub yang memantaunyaa. Jujur saja, saya ingin melihatnya tetap di Forest selama tiga, empat, lima tahun ke depan. Dia telah menandatangani kontrak barunya. Dia mungkin akan menjadi bek pertama yang bernilai £100 juta, yang bagi Forest akan menjadi kesepakatan yang luar biasa jika itu terjadi. Harapan saya adalah dia tetap tinggal selama dua atau tiga tahun lagi."
Legenda Forest dan mantan kapten The Reds Stuart Pearce juga mengatakan kepada GOAL tentang Murillo: "Saya sangat menyukainya. Dia adalah salah satu pemain yang selalu tampil bagus, bermain di semua pertandingan, dan membaca permainan dengan sangat baik. Dia bukan bek tengah biasa. Posturnya membuatnya terlihat seperti SpongeBob, tetapi saya pikir dia benar-benar berbakat. Nyaman menguasai bola, bisa memberikan umpan. Dia juga melakukan hal-hal yang tidak biasa, dan jika mempertimbangkan usianya, dia benar-benar berbakat."
"Dia adalah salah satu pemain yang cocok untuk Forest, dengan tambahan [Nikola] Milenkovic sebagai pasangannya dan cara bermain mereka, mereka cocok dengan metode serangan balik. Murillo mungkin bisa pergi dan bermain di klub lain yang bermain lebih terbuka, dan dia akan mampu mengatasinya. Saya pikir Milenkovic cocok bermain di Forest, karena mereka sedikit melindunginya, dia harus bertahan di kotak penalti, dan itu sangat cocok untuknya. Murillo adalah pemain berbakat yang luar biasa dan sangat penting bagi mereka untuk mempertahankannya."
Kapan kontrak Murillo di Forest berakhir?
Forest telah mengikat Murillo dengan kontrak hingga 2029, yang membantu menjaga nilai transfernya tetap tinggi, tetapi masih belum dipastikan apakah kesepakatan tersebut akan dipenuhi karena klub-klub top Liga Primer dan di seluruh Eropa dikabarkan tertarik pada bakat unik tersebut.
