Calon Bintang Real Madrid Atau Barcelona? Bintang Nottingham Forest Murillo Berpotensi Jadi Bek Termahal Dunia!

Mantan penyerang Forest Harewood mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Murillo ditakdirkan untuk bergabung dengan Barcelona atau Real Madrid: "Ya, mungkin. Itu semua dibicarakan. Bagus kita membicarakan Forest. Sudah lama dinantikan. Ini adalah percakapan yang selalu ingin Anda lakukan tentang pemain yang ada di City Ground. Itu berarti mereka bergerak ke arah yang benar dan mendatangkan pemain yang dapat membantu Forest dan menghasilkan uang untuk klub jika mereka sampai pada tahap di mana mereka akan pergi. Itu terjadi di sepakbola. Itu berarti mereka berprestasi dengan baik di klub - di Forest saat ini, dia berprestasi dengan baik."

"Itu baik untuk klub dan tidak baik untuk klub pada saat yang sama. Anda ingin mempertahankan pemain top di klub, tetapi itu tidak terjadi. Mudah-mudahan mereka dapat mengganti pemain yang pergi. Mereka telah melakukannya. Dia telah menjadi angin segar, meskipun dia agak gila dalam keputusan dan tindakannya, tetapi dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Itu berhasil. Anda harus mendukungnya dan melihat ke mana arahnya. Tetapi bagus untuk memiliki pemain seperti itu di Nottingham Forest."

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Murillo suatu hari nanti bisa menjadi bek tengah termahal di dunia, Harewood menambahkan: "Kita telah melihat bek-bek yang dibeli dengan harga mahal, tetapi saya tidak akan mengatakan dia memiliki harga seperti [Elliot] Anderson sebagai bek tengah, tetapi Anda tidak bisa mengatakan itu sekarang! Bek tengah, gelandang, harganya mahal. Dia adalah pemain kelas atas, hanya saja sulit untuk menetapkan harga setinggi itu padanya. Namun, jika Anda menetapkan harga setinggi itu, itu berarti klub dan pemiliknya tidak ingin dia pergi."