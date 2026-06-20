Calhanoglu: "Sudah berakhir. Saya minta maaf kepada semua orang"

Hakan Calhanoglu, gelandang Inter dan timnas Turki, merasa hancur setelah timnas negaranya tersingkir dari Piala Dunia, hanya setelah dua pertandingan: "Sudah berakhir. Saya minta maaf kepada semua orang."





Calhanoglu melanjutkan: "Saya bangga dengan tim kami. Sudah berakhir, tapi masih ada turnamen lain yang menanti kami. Kami sudah banyak berdiskusi di ruang ganti - demikian dilaporkan fcinternews.it -. Saya yakin dalam dua atau tiga tahun terakhir ini kami telah berkembang pesat dan mencapai level yang tinggi, namun seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah pengalaman pertama bagi kami, termasuk bagi saya. Sungguh menyenangkan bisa berada di sini, tapi tentu saja kami menginginkan lebih. Kami sudah berusaha, tapi kami sedikit kurang beruntung karena hanya kurang satu gol; mungkin saja hasil pertandingan akan berbeda.”