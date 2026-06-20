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Hakan Calhanoglu Turkiye 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Calhanoglu: "Sudah berakhir. Saya minta maaf kepada semua orang"

H. Calhanoglu
Turkiye
Inter
World Cup

Gelandang Inter ini angkat bicara setelah Turki tersingkir dari Piala Dunia

Hakan Calhanoglu, gelandang Inter dan timnas Turki, merasa hancur setelah timnas negaranya tersingkir dari Piala Dunia, hanya setelah dua pertandingan: "Sudah berakhir. Saya minta maaf kepada semua orang."


Calhanoglu melanjutkan: "Saya bangga dengan tim kami. Sudah berakhir, tapi masih ada turnamen lain yang menanti kami. Kami sudah banyak berdiskusi di ruang ganti - demikian dilaporkan fcinternews.it -. Saya yakin dalam dua atau tiga tahun terakhir ini kami telah berkembang pesat dan mencapai level yang tinggi, namun seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah pengalaman pertama bagi kami, termasuk bagi saya. Sungguh menyenangkan bisa berada di sini, tapi tentu saja kami menginginkan lebih. Kami sudah berusaha, tapi kami sedikit kurang beruntung karena hanya kurang satu gol; mungkin saja hasil pertandingan akan berbeda.”

  • Pemain kelahiran 1997 ini, yang kontraknya dengan Inter akan berakhir pada 2027, menyimpulkan: "Mereka menang berkat satu tendangan. Kini kami harus melihat ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami, kepada negara kami. Saya juga meminta maaf karena mereka telah memberikan dukungan kepada kami, jadi bagaimanapun juga kami harus melihat ke depan dan segera bangkit kembali."

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