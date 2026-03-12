Cagliari, resmi: Obert diperpanjang kontrak hingga 2030

Cagliari Calcio dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak Adam Obert yang akan tetap bersama tim rossoblù hingga 30 Juni 2030.

Lahir pada tahun 2002 di Bratislava dari keluarga atlet, Obert tiba di Italia pada usia 16 tahun untuk bergabung dengan akademi muda Sampdoria. Dari sana, ia pindah ke akademi muda Cagliari, di tanah yang kini menjadi rumah keduanya.

Dia memulai debutnya di Primavera rossoblù pada Agustus 2021, tetapi segera masuk ke dalam orbit tim utama, di mana dia akan memulai debutnya pada usia 19 tahun, pada 24 Oktober, dalam pertandingan tandang di Florence. Musim berikutnya, ia berkontribusi pada kembalinya tim ke seri utama: ia mencatatkan 33 penampilan dengan 2 assist, juga bermain di babak playoff, dan menjadi starter di final yang menentukan dan penuh kemenangan di Bari.

Dia menegaskan kualitasnya di Serie A: dia semakin berpengalaman dan percaya diri, setelah bermain di tim nasional junior, dia menjadi bagian tetap dari tim nasional senior Slovakia, dengan mana dia telah bermain dalam 17 pertandingan, termasuk partisipasinya di Kejuaraan Eropa terakhir. Bersama Rossoblù, ia meraih dua kali penyelamatan, semakin menjadi protagonis: pada 19 Januari 2025, di Unipol Domus, dalam kemenangan 4-1 atas Lecce, ia juga mencetak gol pertamanya sebagai pemain profesional.

Kaki kiri, dimainkan dalam berbagai posisi - bek tengah, bek sayap dalam formasi empat bek dan, jika diperlukan, juga sebagai gelandang kelima - berkat kemampuan teknis dan kecepatan larinya, Obert sangat berguna dalam fase pengaturan dan serangan, pandai dalam memulai kembali aksi, menciptakan keunggulan jumlah pemain, dan melakukan umpan silang.

Musim ini, pelatih Pisacane semakin mempercayainya: sejauh ini, ia telah bermain dalam 26 dari 28 pertandingan liga, dengan tiga assist.

Total 114 pertandingan bersama Rossoblù, masa depan yang akan ditulis bersama.

Selamat, Adam!