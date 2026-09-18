Cagliari, Pisacane: "Timnas Italia asuhan Mancini? Saya berharap Daniel Maldini ada di sana"

Fabio Pisacane, pelatih Cagliari, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga melawan Udinese, yang merupakan pekan kelima Serie A.





TENTANG DANIEL MALDINI DAN PANGGILAN PERTAMA MANCINI UNTUK TIMNAS ITALIA

"Saya berharap Maldini juga ada di sana. Dia pantas mendapatkan panggilan ini, saya tidak menyangka dia sekuat ini. Orang yang pernah melatihnya menggambarkannya kepada saya sebagai pesepakbola dengan bakat yang sangat murni, tetapi dia juga punya hal lain".





"Pagi ini saya mengamatinya saat latihan - lanjut pelatih Cagliari itu, seperti dikutip Sportmediaset - dan dia benar-benar sesuatu yang luar biasa".