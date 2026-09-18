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maldini(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Cagliari, Pisacane: "Timnas Italia asuhan Mancini? Saya berharap Daniel Maldini ada di sana"

Cagliari
Serie A

Pelatih Cagliari berbicara jelang laga melawan Udinese: dalam pernyataannya, Maldini dan bukan hanya itu...

Fabio Pisacane, pelatih Cagliari, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga melawan Udinese, yang merupakan pekan kelima Serie A.


TENTANG DANIEL MALDINI DAN PANGGILAN PERTAMA MANCINI UNTUK TIMNAS ITALIA

"Saya berharap Maldini juga ada di sana. Dia pantas mendapatkan panggilan ini, saya tidak menyangka dia sekuat ini. Orang yang pernah melatihnya menggambarkannya kepada saya sebagai pesepakbola dengan bakat yang sangat murni, tetapi dia juga punya hal lain".


"Pagi ini saya mengamatinya saat latihan - lanjut pelatih Cagliari itu, seperti dikutip Sportmediaset - dan dia benar-benar sesuatu yang luar biasa".

  • TENTANG MINA

    "Mina dalam kondisi baik, dia punya satu pekan tambahan di kakinya. Deiola dan Rodriguez tampil baik di Bergamo dan saya memilih apa yang dibutuhkan tim".


    TENTANG PEMAIN YANG CEDERA

    "Trepy, Idrissi, dan Felici yang biasa tetap di rumah, dan Nzola ikut menyusul".

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