Cagliari, pernyataan resmi Fazzini: rumusnya

Sebagaimana tercantum di situs resmi Cagliari, "Cagliari Calcio dengan bangga mengumumkan perolehan hak atas jasa olahraga pemain Jacopo Fazzini, yang bergabung dengan tim rossoblù dari ACF Fiorentina melalui status pinjaman dengan opsi pembelian.





Lahir di Massa, berusia 23 tahun, ia tumbuh besar di akademi muda Empoli dan bersama klub tersebut ia menjuarai kejuaraan Primavera 2020/21. Musim berikutnya, ia bermain di Youth League dan langsung masuk ke skuad tim utama, di mana ia melakukan debutnya pada 19 Januari 2022 di Coppa Italia melawan Inter. Pada 14 Agustus tahun yang sama, ia melakukan debutnya di Serie A melawan Spezia, dan secara bertahap menambah menit bermain serta jumlah penampilannya: total 21 penampilan pada akhir musim. Musim 23/24 menjadi musim penegasan dirinya: ia tampil dalam 31 pertandingan, mencetak gol pertamanya di level profesional (melawan Sassuolo, pada 26 November 2023), dan secara definitif menonjol sebagai salah satu pemain muda Italia paling menarik dan menjanjikan di Serie A."



