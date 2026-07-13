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ACF Fiorentina v Rakow Czestochowa - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Cagliari, pernyataan resmi Fazzini: rumusnya

Cagliari
Transfers
Fiorentina
J. Fazzini

Klub asal Sardinia itu mengumumkan kedatangan gelandang dari Fiorentina

Sebagaimana tercantum di situs resmi Cagliari, "Cagliari Calcio dengan bangga mengumumkan perolehan hak atas jasa olahraga pemain Jacopo Fazzini, yang bergabung dengan tim rossoblù dari ACF Fiorentina melalui status pinjaman dengan opsi pembelian.


Lahir di Massa, berusia 23 tahun, ia tumbuh besar di akademi muda Empoli dan bersama klub tersebut ia menjuarai kejuaraan Primavera 2020/21. Musim berikutnya, ia bermain di Youth League dan langsung masuk ke skuad tim utama, di mana ia melakukan debutnya pada 19 Januari 2022 di Coppa Italia melawan Inter. Pada 14 Agustus tahun yang sama, ia melakukan debutnya di Serie A melawan Spezia, dan secara bertahap menambah menit bermain serta jumlah penampilannya: total 21 penampilan pada akhir musim. Musim 23/24 menjadi musim penegasan dirinya: ia tampil dalam 31 pertandingan, mencetak gol pertamanya di level profesional (melawan Sassuolo, pada 26 November 2023), dan secara definitif menonjol sebagai salah satu pemain muda Italia paling menarik dan menjanjikan di Serie A."


  • Catatan tersebut berlanjut: "Setelah mencatatkan 22 pertandingan pada musim 2024/25, dengan 6 gol dan 2 assist, ia pindah ke Fiorentina: bersama La Viola, ia telah tampil dalam 32 pertandingan di liga, Coppa Italia, dan Liga Europa, hingga mencapai perempat final kompetisi tersebut.


    Selalu menjadi bagian dari tim nasional muda Italia, ia turut berpartisipasi dalam Kejuaraan Eropa U-21 terakhir, yang digelar di Slovakia musim panas lalu.


    Sebagai pemain serba bisa, berkat kemampuan teknis dan atletisnya, ia dapat mengisi berbagai posisi di lini tengah, baik sebagai gelandang sayap maupun gelandang serang. Lincah dan cepat, memiliki visi permainan yang sangat baik, mahir dalam ruang sempit, serta memiliki kemampuan menggiring bola yang baik dan insting alami dalam melakukan penetrasi.


    Selamat datang di Sardinia, Jacopo!"


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