Cagliari mengetuk pintu Milan: minta Francesco Camarda

Amorim, sehari sebelum laga melawan Venezia, sangat jelas soal mantan pemain Lecce itu: "Kami tahu Camarda butuh waktu, tetapi juga ruang. Sebagai pelatih saya percaya kepadanya dan saya ingin berada dalam situasi ketika saya tidak punya pilihan lain selain Camarda, itu akan membantu saya dan perkembangannya. Saat Anda merasa penting, semuanya jadi lebih mudah. Dia akan mendapat ruang untuk bermain dan saya sangat percaya kepadanya. Dia akan ada, dia harus tahu bahwa dia bermain untuk Milan dan kami harus menang, terlepas dari usianya yang masih muda. Itu butuh waktu, juga dari kalian".