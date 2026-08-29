Sebuah upaya konkret, beberapa hari menjelang penutupan bursa transfer. Sebuah panggilan telepon, untuk menjajaki, memahami, dan mempertimbangkan, dengan tujuan memperkuat lini serang. Kemarin Cagliari menghubungi AC Milan, menanyakan Francesco Camarda. Tidak ada tawaran transfer yang sebenarnya, tidak dibahas soal peminjaman murni atau dengan opsi pembelian karena AC Milan berterima kasih dan mengatakan tidak. Dalam rencana mereka tidak ada penjualan penyerang binaan sendiri itu, Camarda, kecuali ada kejutan, tidak akan pergi.
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Cagliari mengetuk pintu Milan: minta Francesco Camarda
Camarda menjadi pelapis Ramos
Setelah melepas Sebastiano Esposito ke Sassuolo dengan status pinjaman berbayar disertai opsi pembelian yang dipatok 11 juta euro, Cagliari mencari penyerang baru yang bisa menambah opsi selain Gennaro Borrelli dan Kevin Carlos. Camarda disukai Pisacane, ia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki dua penyerang dalam skuad, tetapi dari Milan tidak ada lampu hijau, bahkan tidak ada "kita lihat pada hari terakhir bursa transfer". Idenya adalah menggunakan pemain kelahiran 2008 itu sebagai pelapis Gonçalo Ramos, setidaknya sampai Januari. Ketika akan dilakukan evaluasi bersama dirinya dan rombongannya.
Sikap Amorim
Amorim, sehari sebelum laga melawan Venezia, sangat jelas soal mantan pemain Lecce itu: "Kami tahu Camarda butuh waktu, tetapi juga ruang. Sebagai pelatih saya percaya kepadanya dan saya ingin berada dalam situasi ketika saya tidak punya pilihan lain selain Camarda, itu akan membantu saya dan perkembangannya. Saat Anda merasa penting, semuanya jadi lebih mudah. Dia akan mendapat ruang untuk bermain dan saya sangat percaya kepadanya. Dia akan ada, dia harus tahu bahwa dia bermain untuk Milan dan kami harus menang, terlepas dari usianya yang masih muda. Itu butuh waktu, juga dari kalian".
Mencari gol perdana bersama AC Milan
Tampil menonjol dalam pramusim yang bagus, dengan mencetak dua gol di Celtic Park, Camarda masih memburu gol resmi pertamanya bersama tim senior Milan, yang sudah ia bela dalam 16 pertandingan. Musim lalu, saat dipinjamkan ke Lecce, ia mencatatkan 23 penampilan dan satu gol, ke gawang Bologna. Cedera bahu, yang memaksanya menjalani operasi pada akhir Januari, memengaruhi bulan-bulan awal 2026. Setelah menilainya dalam beberapa pekan terakhir, Amorim secara permanen mempromosikannya ke tim utama. Sementara Kostic, penyerang muda lainnya, dikirim untuk bermain di Sparta Rotterdam.
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