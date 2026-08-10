Cagliari, Kevin Carlos resmi: siapa dia

Lahir pada 2001, di Ceuta, Spanyol berkewarganegaraan Spanyol dengan darah Nigeria, ia dibesarkan di akademi Huesca, klub yang memberinya debut tim utama pada Desember 2020, di Copa del Rey. Gol pertamanya di level profesional datang pada tahun berikutnya, juga di kompetisi nasional tersebut. Pada Januari 2023 ia pindah dengan status pinjaman ke Betis, bergabung dengan tim kedua, sebelum berlabuh di Swiss bersama Yverdon pada musim panas tahun yang sama. Pengalaman di Swiss terbukti sangat menentukan bagi perkembangannya: dengan 14 gol, menjadi top skor liga pada musim 2023/24, Kevin Carlos menonjol sebagai salah satu penyerang muda paling menarik di kancah Eropa.





Pada musim panas 2024 ia pindah ke Basel, dan meraih gelar liga serta Piala nasional dengan total 14 gol. Penampilannya membuatnya mendapatkan transfer ke Prancis, ke Nice: di sana ia mencetak gol pertamanya pada 2 Oktober 2025 dalam laga tandang Liga Europa melawan Fenerbahce.





Dengan tinggi 186 sentimeter, berkaki dominan kanan, Carlos adalah seorang penyerang tengah yang memiliki kekuatan fisik dan kemampuan menyerang ruang di belakang garis pertahanan, ditambah teknik yang sangat baik serta kualitas permainan untuk kepentingan tim. Mahir dalam duel udara, postur dan kecepatannya memungkinkannya efektif baik dalam duel langsung melawan bek maupun saat memanfaatkan ruang, karakteristik yang menjadikannya profil komplet untuk lini serang.



