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Oxford United v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Cagliari, Harry Winks akan bergabung: kesepakatan telah tercapai dengan mantan pemain Sampdoria

Cagliari
Transfers
H. Winks

Serangan mendadak akan segera menghampiri klub asal Sardinia tersebut

Cagliari tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan Harry Winks, menurut laporan Gianluca Di Marzio. Klub Rossoblù telah mencapai kesepakatan dengan Leicester dan bersiap menyambut gelandang asal Inggris tersebut, yang dianggap sebagai rekrutan ideal untuk menggantikan posisi Gianluca Gaetano, yang telah pindah ke Atalanta pada bursa transfer kali ini.


Bagi Winks, ini merupakan kembalinya ke liga Italia. Gelandang kelahiran 1996 ini sebelumnya pernah bermain di Serie A pada musim 2022/23 bersama Sampdoria, dengan mencatatkan 20 penampilan dan menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur serangan.


  • Setelah menjalani masa bermain bersama Sampdoria, Winks kembali ke Inggris untuk membela Leicester, klub tempat ia bermain selama dua musim terakhir. Namun, pada musim lalu, The Foxes gagal menghindari degradasi dan harus mengakhiri musim dengan turun kasta.


    Kini, mantan pemain Tottenham ini siap menjalani petualangan baru di Italia. Cagliari mengandalkan pengalaman internasionalnya serta kualitasnya di lini tengah untuk memberikan keseimbangan dan karakter yang lebih kuat bagi tim menjelang musim baru.


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