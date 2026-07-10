Cagliari, Harry Winks akan bergabung: kesepakatan telah tercapai dengan mantan pemain Sampdoria

Cagliari tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan Harry Winks, menurut laporan Gianluca Di Marzio. Klub Rossoblù telah mencapai kesepakatan dengan Leicester dan bersiap menyambut gelandang asal Inggris tersebut, yang dianggap sebagai rekrutan ideal untuk menggantikan posisi Gianluca Gaetano, yang telah pindah ke Atalanta pada bursa transfer kali ini.





Bagi Winks, ini merupakan kembalinya ke liga Italia. Gelandang kelahiran 1996 ini sebelumnya pernah bermain di Serie A pada musim 2022/23 bersama Sampdoria, dengan mencatatkan 20 penampilan dan menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur serangan.



