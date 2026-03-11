Cagliari, cedera ligamen cruciatum pada Idrissi: siaran pers

Berikut ini pernyataan resmi dari Cagliari: "Setelah mengalami cedera dalam pertandingan, Riyad Idrissi menjalani serangkaian pemeriksaan diagnostik dan tes instrumental di fasilitas CDS – Casa della Salute di Cagliari, yang menunjukkan adanya robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut kiri. Pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan konsultasi spesialis dalam beberapa hari ke depan."

Untuk Idrissi, musim ini, ia telah tampil dalam 26 pertandingan di Serie A dan Coppa Italia, dengan catatan 2 gol, 1 assist, dan 950 menit di lapangan.