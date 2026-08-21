Seperti dilansir situs resmi Cagliari, berikut buletin medis yang dirilis rumah sakit Santissima Annunziata di Sassari pada pukul 11.00, Jumat 21 Agustus, dengan pembaruan mengenai kondisi pemain rossoblù Yael Trepy.





"Perjalanan klinis Yael Trepy terus menunjukkan perkembangan positif, setelah kemarin dipindahkan dari Unit Perawatan Intensif Gawat Darurat rumah sakit Santissima Annunziata di Sassari ke Pneumologia delle Cliniche universitarie di viale San Pietro, yang dipimpin profesor Pietro Pirina, tempat ia akan melanjutkan perawatan dan pemantauan kondisi pernapasannya.





Pemindahan ini dimungkinkan berkat perkembangan positif kondisi klinis pemain muda tersebut, yang tidak lagi memerlukan perawatan intensif.



