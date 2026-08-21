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Yael Trepy CagliariGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Cagliari, buletin kondisi Trepy: ia telah meninggalkan perawatan intensif

Cagliari
Y. Trepy
Serie A

Pemain Cagliari itu melanjutkan masa perawatan setelah insiden di kolam renang

Seperti dilansir situs resmi Cagliari, berikut buletin medis yang dirilis rumah sakit Santissima Annunziata di Sassari pada pukul 11.00, Jumat 21 Agustus, dengan pembaruan mengenai kondisi pemain rossoblù Yael Trepy.


"Perjalanan klinis Yael Trepy terus menunjukkan perkembangan positif, setelah kemarin dipindahkan dari Unit Perawatan Intensif Gawat Darurat rumah sakit Santissima Annunziata di Sassari ke Pneumologia delle Cliniche universitarie di viale San Pietro, yang dipimpin profesor Pietro Pirina, tempat ia akan melanjutkan perawatan dan pemantauan kondisi pernapasannya.


Pemindahan ini dimungkinkan berkat perkembangan positif kondisi klinis pemain muda tersebut, yang tidak lagi memerlukan perawatan intensif.


  • "Pasien mempertahankan kondisi klinis yang stabil, tanpa memerlukan bantuan intensif lebih lanjut - jelas Stefania Milia, direktur Terapi Intensif Gawat Darurat Santissima Annunziata. Kemarin ia memulai mobilisasi bersama fisioterapis dan, pada sore hari, dipindahkan dari Terapi Intensif Gawat Darurat ke unit Pneumologi untuk melanjutkan perawatan".


    Sebelum meninggalkan unit tersebut, Trepy ingin menyampaikan gestur terima kasih kepada tim Terapi Intensif yang menanganinya pada hari-hari paling krusial selama dirawat: ia menghadiahkan kepada tenaga kesehatan jersey Cagliari yang dipersonalisasi dengan nama "Yael".


    Sebuah gestur sederhana namun bermakna, yang dengannya pemain muda itu dan seluruh Cagliari ingin secara pribadi menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada para dokter, perawat, dan semua profesional yang menanganinya sejak saat masuk rumah sakit hingga dipindahkan ke Pneumologi.


    Proses perawatan kini akan berlanjut di unit yang dipimpin profesor Pirina, di mana secara khusus kondisi pernapasannya akan dipantau dan pemulihan klinis pasien akan dituntaskan".


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