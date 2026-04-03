Nico Schlotterbeck dilaporkan kini telah menerima tawaran konkret untuk pindah dari sebuah klub papan atas yang namanya tidak disebutkan. Hal ini dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, sebelumnya memang ada minat dari Liverpool, Manchester United, atau Real Madrid, namun minat tersebut masih bersifat samar-samar. Kini, setidaknya dari satu klub, situasinya telah berubah.
Diterjemahkan oleh
BVB terancam menghadapi dilema besar: Nico Schlotterbeck dilaporkan telah menerima tawaran transfer yang konkret
Schlotterbeck telah membantah dengan tegas laporan mengenai perpanjangan kontrak yang akan segera terjadi di BVB saat tampil di Mixed Zone dalam rangka pertandingan persahabatan tim nasional Jerman melawan Ghana pada hari Senin.
Sebelumnya, Bild dan Sky mengklaim bahwa Schlotterbeck akan memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027 setelah kembali dari timnas Jerman, dan disebutkan bahwa semuanya sudah jelas kecuali detail-detail terakhir. "Sayangnya, kami belum sampai sejauh itu. Saya telah lama bernegosiasi dengan Sebastian (Kehl, red.), yang sekarang sudah tidak ada lagi," kata Schlotterbeck.
Menurut Sky, pada hari Rabu telah terjadi pertemuan dengan pengganti Kehl, Ole Book, di mana Schlotterbeck ingin sekali lagi memperbaiki parameter yang telah dinegosiasikan dengan Kehl demi keuntungannya. Dengan demikian, bek tengah tersebut ingin menegosiasikan ulang gaji dan terutama klausul pelepasan.
- (C)Getty Images
BVB menghadapi dilema dalam kasus Schlotterbeck
BVB dilaporkan telah menawarkan gaji tahunan sebesar 14 juta euro kepada Schlotterbeck dan menjaminnya klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Schlotterbeck kini ingin memastikan agar klausul tersebut dapat diaktifkan mulai musim panas ini.
Jika kedua belah pihak tetap bersikukuh pada poin-poin ini, BVB terancam menghadapi skenario terburuk dalam kasus Schlotterbeck. Jika pemain berusia 26 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, BVB akan dihadapkan pada dilema.
Pilihannya adalah kehilangan Schlotterbeck tanpa biaya transfer pada musim panas 2027 atau melepas kapten pertahanan tersebut pada musim panas mendatang dengan biaya transfer yang relatif kecil. Dalam skenario ini, biaya transfer diperkirakan hanya sebesar 30 hingga 35 juta euro. Dalam hal ini, tuntutan klausul pelepasan yang diajukan Schlotterbeck akan lebih masuk akal secara ekonomi.
- Getty Images
Poker BVB: Kovac mendukung Schlotterbeck dan tetap optimis
Meskipun negosiasi kontrak masih berlangsung, tampaknya tidak ada ketegangan di BVB. Setidaknya, Pelatih Niko Kovac secara tegas membela Schlotterbeck dalam konferensi pers pada Kamis menjelang laga tandang Dortmund melawan VfB Stuttgart; ia sama sekali tidak menyalahkan Schlotterbeck atas keributan media dalam beberapa hari terakhir.
"Saya tidak percaya bahwa Schlotti yang menjadi sorotan media, melainkan mereka yang mempublikasikan dan menyebarkan informasi yang tidak sepenuhnya benar. Klub tahu hal itu, Schlotti juga tahu, dan dia memiliki hak mutlak untuk mengklarifikasinya," kata Kovac. Hanya fakta bahwa Schlotterbeck menyiratkan bahwa negosiasi mengalami kemunduran akibat pemisahan dengan Kehl yang disebut Kovac sebagai "tidak menguntungkan".
Pelatih tersebut juga kembali menyatakan keyakinannya bahwa Schlotterbeck akan menerima tawaran perpanjangan kontrak lebih awal. "Saya sendiri sangat optimis dan akan tetap demikian. Dia adalah pemain yang sangat bagus. Seorang pemain yang kami butuhkan dan yang kami semua cintai. Kami akan melakukan segala cara agar dia tetap bersama kami," katanya.
Nico Schlotterbeck: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist Kartu kuning BVB 154 10 18 26 SC Freiburg 56 4 2 8 Union Berlin 17 2 - 3