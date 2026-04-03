BVB terancam menghadapi dilema besar: Nico Schlotterbeck dilaporkan telah menerima tawaran transfer yang konkret

Schlotterbeck telah membantah dengan tegas laporan mengenai perpanjangan kontrak yang akan segera terjadi di BVB saat tampil di Mixed Zone dalam rangka pertandingan persahabatan tim nasional Jerman melawan Ghana pada hari Senin.

Sebelumnya, Bild dan Sky mengklaim bahwa Schlotterbeck akan memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027 setelah kembali dari timnas Jerman, dan disebutkan bahwa semuanya sudah jelas kecuali detail-detail terakhir. "Sayangnya, kami belum sampai sejauh itu. Saya telah lama bernegosiasi dengan Sebastian (Kehl, red.), yang sekarang sudah tidak ada lagi," kata Schlotterbeck.

Menurut Sky, pada hari Rabu telah terjadi pertemuan dengan pengganti Kehl, Ole Book, di mana Schlotterbeck ingin sekali lagi memperbaiki parameter yang telah dinegosiasikan dengan Kehl demi keuntungannya. Dengan demikian, bek tengah tersebut ingin menegosiasikan ulang gaji dan terutama klausul pelepasan.