BVB pun tertarik padanya! RB Leipzig kabarnya telah menghubungi bintang muda Bundesliga tersebut

Kontrak Asllani bersama Hoffenheim masih berlaku hingga 30 Juni 2029, namun ia dapat meninggalkan TSG pada musim panas ini dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar 30 juta euro.

Hal ini tidak hanya menarik perhatian Leipzig, tetapi juga beberapa klub papan atas lainnya. BVB dikabarkan telah lama tertarik pada pemain berusia 23 tahun ini - terutama setelah Ole Book pindah ke klub Kuning-Hitam, hal ini menjadi semakin hangat. Keduanya sudah saling mengenal sejak bermain bersama di SV Elversberg, klub yang baru promosi ke Bundesliga.

Selain itu, FC Barcelona, yang dilatih oleh pelatih asal Jerman Hansi Flick, juga telah mengincar penyerang tersebut. Agennya baru-baru ini mengonfirmasi bahwa telah terjadi kontak dengan pihak klub Catalan tersebut.