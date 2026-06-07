Menurut informasi dari surat kabar Bild, kabarnya telah terjadi pembicaraan awal antara pihak Sachsen dan pria kelahiran Berlin tersebut, meskipun negosiasi tampaknya masih berada pada tahap yang sangat awal dan belum ada hal yang pasti.
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BVB pun tertarik padanya! RB Leipzig kabarnya telah menghubungi bintang muda Bundesliga tersebut
Kontrak Asllani bersama Hoffenheim masih berlaku hingga 30 Juni 2029, namun ia dapat meninggalkan TSG pada musim panas ini dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar 30 juta euro.
Hal ini tidak hanya menarik perhatian Leipzig, tetapi juga beberapa klub papan atas lainnya. BVB dikabarkan telah lama tertarik pada pemain berusia 23 tahun ini - terutama setelah Ole Book pindah ke klub Kuning-Hitam, hal ini menjadi semakin hangat. Keduanya sudah saling mengenal sejak bermain bersama di SV Elversberg, klub yang baru promosi ke Bundesliga.
Selain itu, FC Barcelona, yang dilatih oleh pelatih asal Jerman Hansi Flick, juga telah mengincar penyerang tersebut. Agennya baru-baru ini mengonfirmasi bahwa telah terjadi kontak dengan pihak klub Catalan tersebut.
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Leipzig sudah mengontrak tiga penyerang tengah
Dalam kasus Leipzig, kembali muncul pertanyaan seberapa masuk akal transfer pemain berusia 23 tahun ini. Dengan Romulo, Conrad Harder, dan talenta muda Samba Konate, The Bulls sudah memiliki tiga penyerang tengah dalam skuadnya. Terutama Romulo yang tampil sangat baik pada musim lalu dan menyumbang 13 kontribusi gol (sembilan gol, empat assist) dalam 30 pertandingan Bundesliga.
Asllani, di sisi lain, memiliki catatan yang lebih baik. Pada musim 2025/26, ia tampil 33 kali untuk TSG di kasta tertinggi sepak bola Jerman, mencetak sepuluh gol sendiri dan menyumbang sembilan assist.