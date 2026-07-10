Hal ini disebabkan oleh tuntutan finansial yang sangat besar dari klub asal Kota Katedral tersebut. Untuk membebaskan pemain penyerang berusia 19 tahun itu dari kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2030, 1. FC Köln meminta total sekitar 50 juta euro, termasuk semua pembayaran bonus yang bergantung pada prestasi.

Paket total semacam itu akan jauh melampaui rekor biaya transfer internal BVB yang ada saat ini dan saat ini menimbulkan keraguan yang nyata di kalangan petinggi Dortmund.

Meskipun minat BVB terhadap pemain sayap yang lincah ini sama sekali tidak surut, namun secara internal terdapat keraguan yang cukup besar mengenai apakah perekrutan dengan syarat-syarat tersebut layak secara ekonomi dan masuk akal dari segi olahraga. Sementara itu, pihak pemain tetap berharap akan adanya pendekatan dan dialog yang terbuka untuk kompromi antara kedua klub.