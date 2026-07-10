Menurut surat kabar harian Express dari Köln, baik pemuda berusia 19 tahun itu maupun ibunya yang bertindak sebagai penasihatnya mendukung kepindahannya ke klub Schwarzgelben, meskipun kesepakatan tersebut berisiko gagal akibat tuntutan biaya transfer yang sangat tinggi dari pihak Köln.
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BVB dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer dengan bintang muda Bundesliga
Namun, surat kabar tersebut juga menulis bahwa mereka saat ini belum dapat memverifikasi spekulasi tersebut. Alasannya: Situs El-Mala memblokir semua permintaan.
Sementara itu, menurut informasi dari Sky, jajaran pimpinan klub Borussia Köln telah menyampaikan kerangka kerja konkret untuk potensi kesepakatan kepada Borussia Dortmund. Kabarnya, pihak BVB sudah mengetahui semua detail terkait gaji, uang tunai awal, serta struktur biaya transfer. Meskipun demikian, terobosan dalam negosiasi dalam waktu dekat dianggap tidak mungkin terjadi.
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Berapa harga yang diminta Köln untuk Said El Mala?
Hal ini disebabkan oleh tuntutan finansial yang sangat besar dari klub asal Kota Katedral tersebut. Untuk membebaskan pemain penyerang berusia 19 tahun itu dari kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2030, 1. FC Köln meminta total sekitar 50 juta euro, termasuk semua pembayaran bonus yang bergantung pada prestasi.
Paket total semacam itu akan jauh melampaui rekor biaya transfer internal BVB yang ada saat ini dan saat ini menimbulkan keraguan yang nyata di kalangan petinggi Dortmund.
Meskipun minat BVB terhadap pemain sayap yang lincah ini sama sekali tidak surut, namun secara internal terdapat keraguan yang cukup besar mengenai apakah perekrutan dengan syarat-syarat tersebut layak secara ekonomi dan masuk akal dari segi olahraga. Sementara itu, pihak pemain tetap berharap akan adanya pendekatan dan dialog yang terbuka untuk kompromi antara kedua klub.
Said El Mala menjadi bintang baru di Bundesliga
El Mala telah menjadi salah satu talenta paling diminati di dunia sepak bola Jerman pada musim lalu, dengan mencetak 13 gol dan lima assist dalam musim perdananya di Bundesliga.
Berkat catatan gemilang tersebut, pemain muda ini berhasil menarik perhatian klub-klub papan atas baik di tingkat nasional maupun internasional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa ibu El Mala telah menolak tawaran dari pihak klub di Inggris.
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