BVB dilaporkan memiliki "peluang terbaik" untuk merekrut talenta muda berbakat Kennet Eichhorn. Hal ini dilaporkan oleh Bild. Pertemuan antara direktur olahraga Dortmund, Ole Book, dan pemain berusia 16 tahun itu disebut-sebut sebagai alasan utamanya.
BVB dikabarkan memiliki "peluang terbaik": Rencana transfer spektakuler Kennet Eichhorn terungkap
Sebelumnya, Sport Bild melaporkan bahwa Eichhorn sendiri tidak sepenuhnya terkesan dengan gaya permainan BVB di bawah asuhan pelatih Niko Kovac dan karena itu lebih memilih opsi lain seperti pindah ke Bayer Leverkusen atau RB Leipzig. Namun, kabarnya hal itu kini telah berubah. FC Bayern juga dilaporkan masih ikut serta dalam negosiasi ini, namun menurut laporan kicker, terdapat ketidaksepakatan di internal klub mengenai kelayakan transfer Eichhorn ke Munich.
Namun, Hertha juga dilaporkan belum sepenuhnya menyerah pada harapan untuk mempertahankan Eichhorn selama satu tahun lagi. Menurut Bild, rencananya adalah menjual Eichhorn melalui klausul pelepasan sebesar dua belas juta euro pada musim panas mendatang, namun meminjam kembali gelandang bertahan tersebut untuk satu musim lagi.
Namun, keberhasilan rencana ini sangat diragukan. Di satu sisi, menurut Sport Bild, Eichhorn sebenarnya tidak berencana untuk mengambil langkah sementara. Jika ia pindah pada musim panas, maka hanya ke klub yang secara rutin berlaga di Liga Champions dan langsung menawarkan prospek realistis untuk mendapatkan waktu bermain. Peminjaman kembali ke Berlin atau masa magang di klub kelas menengah tampaknya tidak mungkin terjadi.
Sebaliknya: Jika Eichhorn pindah ke BVB, tim Schwarzgelben kemungkinan besar juga akan memanfaatkannya sebagai bantuan segera di skuad, meskipun usianya masih muda, karena BVB memang selalu kekurangan gelandang bertahan yang jelas di skuad di samping Felix Nmecha.
Hertha BSC berharap Eichhorn tetap bertahan
Namun, harapan warga ibu kota agar Eichhorn tetap bertahan setahun lagi belum sepenuhnya sirna. Direktur Olahraga Hertha, Benjamin Weber, mengedepankan argumen "waktu bermain" yang dijamin bagi Eichhorn di Berlin: "Memiliki jaminan ini di usia muda. Waktu untuk berkembang. Itulah yang bisa kami tawarkan," kata Weber dan menekankan bahwa "belum ada keputusan": "Kami sedang berkomunikasi dengan orang tua Kenny. Kami akan melakukan segala daya upaya untuk meyakinkannya agar tetap tinggal di sini selama satu tahun lagi."
Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Pelatih Stefan Leitl, yang juga memuji Eichhorn memiliki "karier yang hebat" setelah kemenangan 2-1 pada Minggu atas Greuther Fürth. Dalam laga melawan tim dari Franken yang terancam degradasi, Eichhorn mencetak gol pertamanya di Liga 2 setelah melakukan aksi solo yang luar biasa dan bahkan mencatatkan sejarah. Kini, pada usia 16 tahun, 9 bulan, dan 13 hari, ia menjadi pencetak gol termuda di divisi bawah Bundesliga dan mengalahkan rekor terbaik Gunther Reeg dari tahun 1985 sebanyak 52 hari.
"Itu adalah gol yang luar biasa. Dia baru berusia 16 tahun - superlatif apa lagi yang bisa kita temukan untuk anak ini? Jika pada usia 16 tahun kamu bermain di liga ini seperti pemain Liga 2 yang berpengalaman dan juga mampu bersaing secara fisik, maka itu sudah menjelaskan segalanya. Gol yang fantastis, selamat untuk Kenny," puji Leitl.