BVB dikabarkan memiliki "peluang terbaik": Rencana transfer spektakuler Kennet Eichhorn terungkap

Sebelumnya, Sport Bild melaporkan bahwa Eichhorn sendiri tidak sepenuhnya terkesan dengan gaya permainan BVB di bawah asuhan pelatih Niko Kovac dan karena itu lebih memilih opsi lain seperti pindah ke Bayer Leverkusen atau RB Leipzig. Namun, kabarnya hal itu kini telah berubah. FC Bayern juga dilaporkan masih ikut serta dalam negosiasi ini, namun menurut laporan kicker, terdapat ketidaksepakatan di internal klub mengenai kelayakan transfer Eichhorn ke Munich.

Namun, Hertha juga dilaporkan belum sepenuhnya menyerah pada harapan untuk mempertahankan Eichhorn selama satu tahun lagi. Menurut Bild, rencananya adalah menjual Eichhorn melalui klausul pelepasan sebesar dua belas juta euro pada musim panas mendatang, namun meminjam kembali gelandang bertahan tersebut untuk satu musim lagi.

Namun, keberhasilan rencana ini sangat diragukan. Di satu sisi, menurut Sport Bild, Eichhorn sebenarnya tidak berencana untuk mengambil langkah sementara. Jika ia pindah pada musim panas, maka hanya ke klub yang secara rutin berlaga di Liga Champions dan langsung menawarkan prospek realistis untuk mendapatkan waktu bermain. Peminjaman kembali ke Berlin atau masa magang di klub kelas menengah tampaknya tidak mungkin terjadi.

Sebaliknya: Jika Eichhorn pindah ke BVB, tim Schwarzgelben kemungkinan besar juga akan memanfaatkannya sebagai bantuan segera di skuad, meskipun usianya masih muda, karena BVB memang selalu kekurangan gelandang bertahan yang jelas di skuad di samping Felix Nmecha.