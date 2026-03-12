BVB, Berita dan Rumor: Perubahan Haluan dari Striker Bintang? Tanggal Batas Transfer Serhou Guirassy Terungkap

Quo vadis, Serhou Guirassy? Setelah Bild melaporkan beberapa minggu lalu bahwa striker bintang BVB akan menandatangani kontrak besar terakhir dalam kariernya pada musim panas ini dan kemungkinan besar akan "mendapatkan bayaran besar" di Arab Saudi, hal ini ternyata belum sepenuhnya pasti.

Sebab, seperti yang dilaporkan Bild, pindah ke Arab Saudi, di mana saudara laki-lakinya dan penasihatnya telah menawarinya kontrak pada musim panas lalu dan menjanjikan gaji dua kali lipat dari gajinya di Dortmund (dilaporkan sebesar sembilan juta euro), hanya menjadi "prioritas kedua".

Pindah ke gurun pasir memang tidak tertutup kemungkinan, tetapi beberapa klub Eropa yang akan bermain di Liga Champions musim depan telah menghubungi manajemen pemain Guinea tersebut. AC Milan khususnya sangat menginginkan Guirassy, tetapi dia bukan satu-satunya kandidat striker untuk transfer musim panas.

Klausul pelepasan dalam kontrak Guirassy, yang memungkinkan pemain berusia 29 tahun itu pindah ke klub-klub top tertentu dengan harga 45 juta euro dua tahun sebelum kontraknya di Dortmund berakhir, menurut Bild tidak dapat diaktifkan untuk Milan, tetapi hanya untuk Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, atau Liverpool. Jadi, kalau Rossoneri benar-benar tertarik untuk mentransfernya, BVB bisa bebas menegosiasikan biaya transfernya. Hal ini juga berlaku untuk minat dari klub-klub di Timur Tengah.

Guirassy telah menetapkan batas waktu untuk keputusannya tentang masa depan. Paling lambat setelah musim berakhir pada bulan Mei, ia ingin memberi tahu klub apakah ia akan meminta izin untuk pindah atau melanjutkan tahun terakhir kontraknya dengan Schwarzgelben. "Impian besar"nya tetaplah memenangkan gelar bersama Dortmund.

Guirassy juga merupakan pencetak gol terbanyak Dortmund di musim ini. Dalam 37 pertandingan resmi, ia telah mencetak 17 gol dan enam assist. Di musim debutnya bersama BVB, ia mencetak 34 gol dan sembilan assist dalam 45 pertandingan resmi.