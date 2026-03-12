Goal.com
BVB, Berita dan Rumor: Perubahan Haluan dari Striker Bintang? Tanggal Batas Transfer Serhou Guirassy Terungkap

Bagaimana kelanjutan karier Serhou Guirassy di BVB setelah musim ini berakhir? Penyerang tersebut tampaknya belum mengambil keputusan, tetapi berencana untuk segera melakukannya. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

  • Guirassy KovacIMAGO / Sven Simon

    BVB, Berita: Guirassy tampaknya masuk dalam "daftar keinginan" klub papan atas

    Quo vadis, Serhou Guirassy? Setelah Bild melaporkan beberapa minggu lalu bahwa striker bintang BVB akan menandatangani kontrak besar terakhir dalam kariernya pada musim panas ini dan kemungkinan besar akan "mendapatkan bayaran besar" di Arab Saudi, hal ini ternyata belum sepenuhnya pasti.

    Sebab, seperti yang dilaporkan Bild, pindah ke Arab Saudi, di mana saudara laki-lakinya dan penasihatnya telah menawarinya kontrak pada musim panas lalu dan menjanjikan gaji dua kali lipat dari gajinya di Dortmund (dilaporkan sebesar sembilan juta euro), hanya menjadi "prioritas kedua". 

    Pindah ke gurun pasir memang tidak tertutup kemungkinan, tetapi beberapa klub Eropa yang akan bermain di Liga Champions musim depan telah menghubungi manajemen pemain Guinea tersebut. AC Milan khususnya sangat menginginkan Guirassy, tetapi dia bukan satu-satunya kandidat striker untuk transfer musim panas. 

    Klausul pelepasan dalam kontrak Guirassy, yang memungkinkan pemain berusia 29 tahun itu pindah ke klub-klub top tertentu dengan harga 45 juta euro dua tahun sebelum kontraknya di Dortmund berakhir, menurut Bild tidak dapat diaktifkan untuk Milan, tetapi hanya untuk Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, atau Liverpool. Jadi, kalau Rossoneri benar-benar tertarik untuk mentransfernya, BVB bisa bebas menegosiasikan biaya transfernya. Hal ini juga berlaku untuk minat dari klub-klub di Timur Tengah.

    Guirassy telah menetapkan batas waktu untuk keputusannya tentang masa depan. Paling lambat setelah musim berakhir pada bulan Mei, ia ingin memberi tahu klub apakah ia akan meminta izin untuk pindah atau melanjutkan tahun terakhir kontraknya dengan Schwarzgelben. "Impian besar"nya tetaplah memenangkan gelar bersama Dortmund.

    Guirassy juga merupakan pencetak gol terbanyak Dortmund di musim ini. Dalam 37 pertandingan resmi, ia telah mencetak 17 gol dan enam assist. Di musim debutnya bersama BVB, ia mencetak 34 gol dan sembilan assist dalam 45 pertandingan resmi.

  • WätjenGetty Images

    BVB, Berita: Kjell Wätjen mempertimbangkan untuk meninggalkan Borussia Dortmund

    Sejak musim panas, Kjell Wätjen bermain untuk klub tetangga Bochum dengan status pinjaman - dan jika tergantung pada gelandang berusia 20 tahun itu, hal itu bisa terus berlanjut.

    "Saya bisa membayangkan untuk tetap bertahan di VfL setelah musim panas ini," kata Wätjen kepada Bild, tetapi ia juga menekankan: "Belum ada yang pasti atau diputuskan. Selain itu, BVB juga yang memegang kendali. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."

    Wätjen memutuskan untuk hengkang karena BVB Reserve terdegradasi dari Liga 3 dan peluangnya untuk bermain di tim profesional sangat kecil. Dia kemudian menemukan rumah baru di Bochum, meskipun untuk sementara waktu.

    Meskipun ia bermain di hampir setiap pertandingan Bochum hingga akhir Januari dan sering menjadi starter, dalam beberapa minggu terakhir ia semakin sering duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Pada bulan November, ia mencetak gol pertamanya dan satu-satunya untuk VfL. 

    "Saya memiliki masalah dan saya telah membicarakannya dengan pelatih [Uwe Rösler, catatan editor]. Saya telah bekerja keras dan dia melihat bahwa saya telah meningkat. Sejak itu, umpan baliknya kembali menjadi lebih positif," kata Wätjen tentang situasinya saat ini.

    Kontrak profesional Wätjen dengan BVB masih berlaku hingga 2028, sedangkan masa peminjamannya akan berakhir pada 30 Juni. Setelah itu, Wätjen akan kembali ke Dortmund, di mana perubahan besar kembali akan terjadi. 

    Kepergian Julian Brandt sudah dipastikan, kontrak Niklas Süle yang akan berakhir kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Namun, Dortmund memiliki pemain-pemain yang cukup bagus dan dalam di lini tengah dengan Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, dan Marcel Sabitzer. 

    Wätjen menunjukkan performa yang kuat dalam debut profesionalnya untuk BVB dan bahkan menarik perhatian dengan assist luar biasa kepada Marco Reus dalam kemenangan 5-1 atas FC Augsburg pada 4 Mei 2024. Saat itu, ia bermain selama 90 menit penuh. Namun, setelah itu ia hanya tampil dalam tiga pertandingan singkat.

  • BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan berikutnya Borussia Dortmund

    TanggalPertandingan
    14 Maret, pukul 15.30BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
    21 Maret, pukul 18.30BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 April, pukul 18.30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 April, pukul 15.30BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

