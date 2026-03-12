BVB, Berita dan Rumor: Perubahan Haluan dari Striker Bintang? Tanggal Batas Transfer Serhou Guirassy Terungkap

Sejak musim panas, Kjell Wätjen bermain untuk klub tetangga Bochum dengan status pinjaman - dan jika tergantung pada gelandang berusia 20 tahun itu, hal itu bisa terus berlanjut.
"Saya bisa membayangkan untuk tetap bertahan di VfL setelah musim panas ini," kata Wätjen kepada Bild, tetapi ia juga menekankan: "Belum ada yang pasti atau diputuskan. Selain itu, BVB juga yang memegang kendali. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."
Wätjen memutuskan untuk hengkang karena BVB Reserve terdegradasi dari Liga 3 dan peluangnya untuk bermain di tim profesional sangat kecil. Dia kemudian menemukan rumah baru di Bochum, meskipun untuk sementara waktu.
Meskipun ia bermain di hampir setiap pertandingan Bochum hingga akhir Januari dan sering menjadi starter, dalam beberapa minggu terakhir ia semakin sering duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Pada bulan November, ia mencetak gol pertamanya dan satu-satunya untuk VfL.
"Saya memiliki masalah dan saya telah membicarakannya dengan pelatih [Uwe Rösler, catatan editor]. Saya telah bekerja keras dan dia melihat bahwa saya telah meningkat. Sejak itu, umpan baliknya kembali menjadi lebih positif," kata Wätjen tentang situasinya saat ini.
Kontrak profesional Wätjen dengan BVB masih berlaku hingga 2028, sedangkan masa peminjamannya akan berakhir pada 30 Juni. Setelah itu, Wätjen akan kembali ke Dortmund, di mana perubahan besar kembali akan terjadi.
Kepergian Julian Brandt sudah dipastikan, kontrak Niklas Süle yang akan berakhir kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Namun, Dortmund memiliki pemain-pemain yang cukup bagus dan dalam di lini tengah dengan Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, dan Marcel Sabitzer.
Wätjen menunjukkan performa yang kuat dalam debut profesionalnya untuk BVB dan bahkan menarik perhatian dengan assist luar biasa kepada Marco Reus dalam kemenangan 5-1 atas FC Augsburg pada 4 Mei 2024. Saat itu, ia bermain selama 90 menit penuh. Namun, setelah itu ia hanya tampil dalam tiga pertandingan singkat.